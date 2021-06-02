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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/teploseti-1735204450.html
Глава Минэнерго оценил идею создания единого оператора теплосетей
Глава Минэнерго оценил идею создания единого оператора теплосетей - РИА Новости, 02.06.2021
Глава Минэнерго оценил идею создания единого оператора теплосетей
Идея с созданием единого оператора теплосетей в РФ не рассматривается, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:55
2021-06-02T11:07
петербургский международный экономический форум
россия
жкх
николай шульгинов
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Идея с созданием единого оператора теплосетей в РФ не рассматривается, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он отметил, что рост тарифов на тепло при добровольном переходе городов на новую модель рынка тепла - "альткотельную" - управляемый, но обойтись без него нельзя. "А как вы хотели проводить модернизацию? Надо понимать, что мы получаем надежность теплосетевой инфраструктуры и снижение потерь тепла", - подчеркнул Шульгинов.Отвечая на вопрос о возможности создания единого оператора теплосетей РФ, он сказал: "Нереально, в каждом регионе все по-разному, рынок же локальный. Нет и не может быть единого рынка тепла"."Тем более, есть отдельные компании, которые не согласны, что "альткотельная" – это самый эффективный метод. Их довод, что долгосрочный тариф на тепло лучше. Мы считаем, что "альткотельная" показывает и доказывает свою эффективность. Важно двигаться в этом направлении и улучшать техническое состояние сетей", - сказал министр.При этом, по его словам, планируется оставлять добровольный режим перехода на "альткотельную". "Ведь нужно объяснять населению, доказывать необходимость изменений, искать замену старым, отслужившим свое котельным, которые как минимум загрязняют воздух в черте города. Это очень важная работа", - заключил Шульгинов.Новая модель рынка тепла в РФ предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу "альтернативной котельной". "Альткотельная" - метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой, определяющейся стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цены альтернативной котельной).В этой схеме долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.Ранее решениями правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены города Пенза, Бийск, Новочебоксарск, Барнаул, Рубцовск, Красноярск, Канск, Ульяновск, Оренбург, Самара, Владимир, Прокопьевск, Новокуйбышевск и Медногорск, а также поселок Линево в Новосибирской области.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://realty.ria.ru/20210507/otoplenie-1729978846.html
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россия, жкх, николай шульгинов, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Глава Минэнерго оценил идею создания единого оператора теплосетей

10:55 02.06.2021 (обновлено: 11:07 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочий на участке магистральной тепловой сети во время планового капитального ремонта в Кировском районе Новосибирска
Рабочий на участке магистральной тепловой сети во время планового капитального ремонта в Кировском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Идея с созданием единого оператора теплосетей в РФ не рассматривается, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что рост тарифов на тепло при добровольном переходе городов на новую модель рынка тепла - "альткотельную" - управляемый, но обойтись без него нельзя. "А как вы хотели проводить модернизацию? Надо понимать, что мы получаем надежность теплосетевой инфраструктуры и снижение потерь тепла", - подчеркнул Шульгинов.
Отвечая на вопрос о возможности создания единого оператора теплосетей РФ, он сказал: "Нереально, в каждом регионе все по-разному, рынок же локальный. Нет и не может быть единого рынка тепла".
"Тем более, есть отдельные компании, которые не согласны, что "альткотельная" – это самый эффективный метод. Их довод, что долгосрочный тариф на тепло лучше. Мы считаем, что "альткотельная" показывает и доказывает свою эффективность. Важно двигаться в этом направлении и улучшать техническое состояние сетей", - сказал министр.
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При этом, по его словам, планируется оставлять добровольный режим перехода на "альткотельную". "Ведь нужно объяснять населению, доказывать необходимость изменений, искать замену старым, отслужившим свое котельным, которые как минимум загрязняют воздух в черте города. Это очень важная работа", - заключил Шульгинов.
Новая модель рынка тепла в РФ предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу "альтернативной котельной". "Альткотельная" - метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой, определяющейся стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цены альтернативной котельной).
В этой схеме долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.
Ранее решениями правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены города Пенза, Бийск, Новочебоксарск, Барнаул, Рубцовск, Красноярск, Канск, Ульяновск, Оренбург, Самара, Владимир, Прокопьевск, Новокуйбышевск и Медногорск, а также поселок Линево в Новосибирской области.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
04:01Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
 
Петербургский международный экономический форумРоссияЖКХНиколай ШульгиновПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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