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Религия и мировоззрение
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ААЦ осудила неуважительное отношение к останкам погибших в Карабахе
ААЦ осудила неуважительное отношение к останкам погибших в Карабахе - РИА Новости, 02.06.2021
ААЦ осудила неуважительное отношение к останкам погибших в Карабахе
Армянская апостольская церковь (ААЦ) осудила неуважительное отношение в республике к останкам военнослужащих, погибших в ходе эскалации конфликта в Карабахе... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:26
2021-06-02T17:26
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ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) осудила неуважительное отношение в республике к останкам военнослужащих, погибших в ходе эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года, говорится в заявлении духовного центра ААЦ - Первопрестольного святого Эчмиадзина.Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых, как утверждали их авторы, останки погибших военных, завернутые в полиэтиленовые мешки, лежали в подвальном помещении одного из медцентров города Абовян, недалеко от Еревана. Позднее минздрав подтвердил подлинность фотографий. В тот же день родственники без вести пропавших военнослужащих перекрыли в армянской столице центральную улицу, на которой расположено здание патолого-анатомической службы, требуя внести ясность с количеством обнаруженных тел погибших и их идентификацией. Власти страны поручили провести в связи со случившимся служебное расследование."Опубликованные вчера в прессе фотографии, свидетельствующие об останках военнослужащих, брошенных на полу морга туберкулезной больницы города Абовяна, а затем распространенное видео вызвали справедливое возмущение и недоумение в обществе, семей погибших и пропавших без вести. Никакое официальное заявление и приведенные доводы не могут оправдать столь неуважительное отношение к телам героических чад нашего народа", - говорится в заявлении, размещенном на странице центра в Facebook.В Армянской церкви заявили, что следует с должным вниманием отнестись "к останкам героев, погибших при защите Родины, за безопасность и мирную жизнь нашего народа".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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ААЦ осудила неуважительное отношение к останкам погибших в Карабахе

17:26 02.06.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin CathedralЭчмиадзинский кафедральный собор
Эчмиадзинский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin Cathedral
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ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) осудила неуважительное отношение в республике к останкам военнослужащих, погибших в ходе эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года, говорится в заявлении духовного центра ААЦ - Первопрестольного святого Эчмиадзина.
Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых, как утверждали их авторы, останки погибших военных, завернутые в полиэтиленовые мешки, лежали в подвальном помещении одного из медцентров города Абовян, недалеко от Еревана. Позднее минздрав подтвердил подлинность фотографий. В тот же день родственники без вести пропавших военнослужащих перекрыли в армянской столице центральную улицу, на которой расположено здание патолого-анатомической службы, требуя внести ясность с количеством обнаруженных тел погибших и их идентификацией. Власти страны поручили провести в связи со случившимся служебное расследование.
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"Опубликованные вчера в прессе фотографии, свидетельствующие об останках военнослужащих, брошенных на полу морга туберкулезной больницы города Абовяна, а затем распространенное видео вызвали справедливое возмущение и недоумение в обществе, семей погибших и пропавших без вести. Никакое официальное заявление и приведенные доводы не могут оправдать столь неуважительное отношение к телам героических чад нашего народа", - говорится в заявлении, размещенном на странице центра в Facebook.
В Армянской церкви заявили, что следует с должным вниманием отнестись "к останкам героев, погибших при защите Родины, за безопасность и мирную жизнь нашего народа".
"Первопрестольный Святой Эчмиадзин решительно осуждает случившееся. Подобные явления усугубляют боль и страдания нашего народа, пережившего ужасы войны, вызывают недоверие к соответствующим госструктурам, призванным оперативно решать существующие чувствительные проблемы", - отмечается в заявлении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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