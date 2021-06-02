Столтенберг назвал темы саммита НАТО
14:26 02.06.2021 (обновлено: 14:39 02.06.2021)
Во вторник Столтенберг провел в Лондоне встречу с премьер-министром Борисом Джонсоном.
"Я уверен, что лидеры НАТО во время встречи обсудят этот вопрос. Это будет часть реакции на неприемлемое поведение Белоруссии, а также ответ на более напористую Россию, потому что мы видим это ее поведение. Мы наблюдаем, что Россия и Белоруссия тесно взаимодействуют", - сказал он в совместном заявлении с Джонсоном.
Столтенберг выразил свою поддержку решению о санкциях против Белоруссии со стороны Великобритании и Евросоюза и подчеркнул, что сейчас "важно убедиться, что эти санкции полностью реализовываются".
"Абсолютно неприемлемо то, что сделала Белоруссия, вынудив к посадке самолет, следовавший из одной столицы натовского государства - Афин в другую - Вильнюс. Я приветствую санкции, введенные Великобританией и союзниками по НАТО, Евросоюзом. Это сильное послания о том, что есть последствия, если режим продолжает такое поведение… Сейчас важно, чтобы введенные санкции полностью исполнялись, насколько я знаю, другие государства-союзники могут пойти дальше", - заявил генсек НАТО.
Вчера, 18:13В НАТО заявили о необходимости новой стратегии
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам. Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.