https://ria.ru/20210602/nato-1735255928.html

Столтенберг назвал темы саммита НАТО

Столтенберг назвал темы саммита НАТО - РИА Новости, 02.06.2021

Столтенберг назвал темы саммита НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что лидеры стран альянса на саммите в Брюсселе 14 июня будут обсуждать инцидент с посадкой самолета Ryanair... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:26

2021-06-02T14:26

2021-06-02T14:39

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

борис джонсон

евросоюз

лондон

белоруссия

йенс столтенберг

россия

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БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что лидеры стран альянса на саммите в Брюсселе 14 июня будут обсуждать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, а также Россию.Во вторник Столтенберг провел в Лондоне встречу с премьер-министром Борисом Джонсоном."Я уверен, что лидеры НАТО во время встречи обсудят этот вопрос. Это будет часть реакции на неприемлемое поведение Белоруссии, а также ответ на более напористую Россию, потому что мы видим это ее поведение. Мы наблюдаем, что Россия и Белоруссия тесно взаимодействуют", - сказал он в совместном заявлении с Джонсоном.Столтенберг выразил свою поддержку решению о санкциях против Белоруссии со стороны Великобритании и Евросоюза и подчеркнул, что сейчас "важно убедиться, что эти санкции полностью реализовываются"."Абсолютно неприемлемо то, что сделала Белоруссия, вынудив к посадке самолет, следовавший из одной столицы натовского государства - Афин в другую - Вильнюс. Я приветствую санкции, введенные Великобританией и союзниками по НАТО, Евросоюзом. Это сильное послания о том, что есть последствия, если режим продолжает такое поведение… Сейчас важно, чтобы введенные санкции полностью исполнялись, насколько я знаю, другие государства-союзники могут пойти дальше", - заявил генсек НАТО.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам. Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210602/oruzhie-1735221961.html

https://ria.ru/20210601/nato-1735143413.html

лондон

белоруссия

россия

брюссель

минск

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, борис джонсон, евросоюз, лондон, белоруссия, йенс столтенберг, россия, брюссель, нато, минск, в мире