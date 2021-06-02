https://ria.ru/20210602/eksport-1735190087.html

РЭЦ рассказал о главных ошибках начинающих экспортеров

РЭЦ рассказал о главных ошибках начинающих экспортеров - РИА Новости, 02.06.2021

РЭЦ рассказал о главных ошибках начинающих экспортеров

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина назвала неопытность, незнание иностранных рынков и страх административных процедур основными проблемами... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:28

2021-06-02T08:28

2021-06-02T09:06

петербургский международный экономический форум

вероника никишина

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина назвала неопытность, незнание иностранных рынков и страх административных процедур основными проблемами начинающих экспортеров.Вторая проблема, по ее словам, - экспортер не знает, как правильно найти своего покупателя и договориться с ним, а также как доставить свою продукцию."Третье – не знает, как пройти связанные с экспортом административные процедуры. Любое соприкосновение с такими процедурами - это огромный страх и стресс", - заключила Никишина.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Вероники Никишиной >>

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

санкт-петербург

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вероника никишина, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, экономика