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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/eksport-1735190087.html
РЭЦ рассказал о главных ошибках начинающих экспортеров
РЭЦ рассказал о главных ошибках начинающих экспортеров - РИА Новости, 02.06.2021
РЭЦ рассказал о главных ошибках начинающих экспортеров
Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина назвала неопытность, незнание иностранных рынков и страх административных процедур основными проблемами... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:28
2021-06-02T09:06
петербургский международный экономический форум
вероника никишина
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина назвала неопытность, незнание иностранных рынков и страх административных процедур основными проблемами начинающих экспортеров.Вторая проблема, по ее словам, - экспортер не знает, как правильно найти своего покупателя и договориться с ним, а также как доставить свою продукцию."Третье – не знает, как пройти связанные с экспортом административные процедуры. Любое соприкосновение с такими процедурами - это огромный страх и стресс", - заключила Никишина.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Вероники Никишиной &gt;&gt;
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вероника никишина, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, экономика

РЭЦ рассказал о главных ошибках начинающих экспортеров

08:28 02.06.2021 (обновлено: 09:06 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина во время Круглого стола в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России - 2020"
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина во время Круглого стола в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина назвала неопытность, незнание иностранных рынков и страх административных процедур основными проблемами начинающих экспортеров.
"Основные проблемы – не знает, как начать. Первое – не знает, куда экспортировать и какой рынок выбрать", - рассказала Никишина в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Вторая проблема, по ее словам, - экспортер не знает, как правильно найти своего покупателя и договориться с ним, а также как доставить свою продукцию.
"Третье – не знает, как пройти связанные с экспортом административные процедуры. Любое соприкосновение с такими процедурами - это огромный страх и стресс", - заключила Никишина.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью Вероники Никишиной >>
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
04:01Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
 
Петербургский международный экономический форумВероника НикишинаПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургЭкономика
 
 
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