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В России вступает в силу закон о просветительской деятельности
В России вступает в силу закон о просветительской деятельности - РИА Новости, 01.06.2021
В России вступает в силу закон о просветительской деятельности
Закон о просветительской деятельности вступает в силу в России, он закрепляет термин "просветительская деятельность", а также запрещает ее использование для... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T00:34
2021-06-01T00:34
россия
российская академия наук
совет федерации рф
госдума рф
андрей климов
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Закон о просветительской деятельности вступает в силу в России, он закрепляет термин "просветительская деятельность", а также запрещает ее использование для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.В ноябре 2020 года сенаторы и депутаты внесли в Государственную думу законопроект, дополняющий закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве". Как добавил сенатор Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ.Законопроект получил неоднозначные оценки. Он был поддержан министерством просвещения, однако президиум РАН единогласно проголосовал за то, чтобы направить в Госдуму просьбу отозвать законопроект. Вопросы у представителей РАН возникли относительно того, что законопроект вводит ограничение на подписание международных договоров - потребуется согласовывать с Минобрнауки любой договор с иностранными преподавателями, договоры на проведение международных конференций и других событий с международным участием.Студенческие советы ряда крупных российских вузов также выступили с призывом к Госдуме и Совету Федерации отклонить законопроект о просветительской деятельности, поскольку он, по их мнению, препятствует развитию российской науки и ограничивает получение всестороннего образования.Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство будет исполнять закон о просветительской деятельности так, чтобы права научных сотрудников и педагогических работников были соблюдены.В начале апреля закон, закрепивший понятие "просветительская деятельность" в законе об образовании, подписал президентом РФ Владимир Путин.Законом вводится понятие "просветительская деятельность", под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".Также запрещается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.Федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами (кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам) "осуществляется при наличии заключения Минобрнауки России или Минпросвещения России". При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации.В Кремле будут следить за правоприменением закона о просветительской деятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказанные ранее со стороны общественно-экспертного сообщества опасения относительно этого закона.Ожидается, что до 1 сентября 2022 года образовательные организации должны будут получить указанные заключения на заключенные ими до дня вступления законопроекта в силу договоры по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами.
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россия, российская академия наук, совет федерации рф, госдума рф, андрей климов, дмитрий песков, владимир путин, общество

В России вступает в силу закон о просветительской деятельности

00:34 01.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Закон о просветительской деятельности вступает в силу в России, он закрепляет термин "просветительская деятельность", а также запрещает ее использование для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.
В ноябре 2020 года сенаторы и депутаты внесли в Государственную думу законопроект, дополняющий закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве". Как добавил сенатор Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ.
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Законопроект получил неоднозначные оценки. Он был поддержан министерством просвещения, однако президиум РАН единогласно проголосовал за то, чтобы направить в Госдуму просьбу отозвать законопроект. Вопросы у представителей РАН возникли относительно того, что законопроект вводит ограничение на подписание международных договоров - потребуется согласовывать с Минобрнауки любой договор с иностранными преподавателями, договоры на проведение международных конференций и других событий с международным участием.
Студенческие советы ряда крупных российских вузов также выступили с призывом к Госдуме и Совету Федерации отклонить законопроект о просветительской деятельности, поскольку он, по их мнению, препятствует развитию российской науки и ограничивает получение всестороннего образования.
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство будет исполнять закон о просветительской деятельности так, чтобы права научных сотрудников и педагогических работников были соблюдены.
В начале апреля закон, закрепивший понятие "просветительская деятельность" в законе об образовании, подписал президентом РФ Владимир Путин.
Законом вводится понятие "просветительская деятельность", под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".
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30 марта, 09:59
Комитет Совфеда поддержал закон о просветительской деятельности
Также запрещается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.
Федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".
Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами (кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам) "осуществляется при наличии заключения Минобрнауки России или Минпросвещения России". При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации.
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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В Кремле будут следить за правоприменением закона о просветительской деятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказанные ранее со стороны общественно-экспертного сообщества опасения относительно этого закона.
Ожидается, что до 1 сентября 2022 года образовательные организации должны будут получить указанные заключения на заключенные ими до дня вступления законопроекта в силу договоры по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами.
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