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В Петербурге расклейщик объявлений выстрелил в мужчину за замечание
В Петербурге расклейщик объявлений выстрелил в мужчину за замечание - РИА Новости, 01.06.2021
В Петербурге расклейщик объявлений выстрелил в мужчину за замечание
В Петербурге полицейские задержали расклейщика объявлений, который выстрелил в мужчину, сделавшего ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:01
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ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. В Петербурге полицейские задержали расклейщика объявлений, который выстрелил в мужчину, сделавшего ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По данным ведомства, инцидент произошел 31 мая. Житель Петербурга сделал замечание человеку, который расклеивал листовки с рекламой услуг интимного характера, между ними завязался конфликт. Расклейщик сперва угрожал мужчине "предметом, похожим на пистолет", а затем выстрелил в него. После этого он уехал с места происшествия на автобусе.Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого — это 28-летний житель Фрунзенского района. У него изъяли аэрозольное устройство, составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге расклейщик объявлений выстрелил в мужчину за замечание

09:01 01.06.2021 (обновлено: 13:28 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. В Петербурге полицейские задержали расклейщика объявлений, который выстрелил в мужчину, сделавшего ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел 31 мая. Житель Петербурга сделал замечание человеку, который расклеивал листовки с рекламой услуг интимного характера, между ними завязался конфликт. Расклейщик сперва угрожал мужчине "предметом, похожим на пистолет", а затем выстрелил в него. После этого он уехал с места происшествия на автобусе.
Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого — это 28-летний житель Фрунзенского района. У него изъяли аэрозольное устройство, составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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