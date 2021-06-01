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В Петербурге расклейщик объявлений выстрелил в мужчину за замечание

В Петербурге расклейщик объявлений выстрелил в мужчину за замечание - РИА Новости, 01.06.2021

В Петербурге расклейщик объявлений выстрелил в мужчину за замечание

В Петербурге полицейские задержали расклейщика объявлений, который выстрелил в мужчину, сделавшего ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:01

2021-06-01T09:01

2021-06-01T13:28

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ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. В Петербурге полицейские задержали расклейщика объявлений, который выстрелил в мужчину, сделавшего ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По данным ведомства, инцидент произошел 31 мая. Житель Петербурга сделал замечание человеку, который расклеивал листовки с рекламой услуг интимного характера, между ними завязался конфликт. Расклейщик сперва угрожал мужчине "предметом, похожим на пистолет", а затем выстрелил в него. После этого он уехал с места происшествия на автобусе.Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого — это 28-летний житель Фрунзенского района. У него изъяли аэрозольное устройство, составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/sud-1734504594.html

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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия