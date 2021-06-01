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Роскомнадзор попросили проверить маркировку российских СМИ в соцсетях
Роскомнадзор попросили проверить маркировку российских СМИ в соцсетях - РИА Новости, 01.06.2021
Роскомнадзор попросили проверить маркировку российских СМИ в соцсетях
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить факты... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T07:13
2021-06-01T07:13
россия
владимир петров
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
общество
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить факты маркирования зарубежными соцсетями российских СМИ, контролируемых государством, специальной отметкой и попросить их прекратить такую практику, а в случае ухода от компромисса принять меры по сокращению скорости и трафика международных интернет-ресурсов вплоть до полной остановки.По словам, Петрова, в последнее время в российском секторе интернета наметилась тенденция, когда отечественные СМИ в ряде иностранных соцмедиа-площадок принудительно маркируются плашками с предупреждением, гласящими что "данное СМИ контролируется государством Россия".В данной связи, считает Петров, можно констатировать, что это является классическим применением двойных стандартов в отношении России и отечественных СМИ.В начале марта Роскомнадзор уже замедлял скорость работы Twitter в РФ и грозил блокировкой, требуя от сервиса удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. 17 мая в ведомстве положительно оценили усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства и решили не блокировать его работу и частично снять ограничения.
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россия, владимир петров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество

Роскомнадзор попросили проверить маркировку российских СМИ в соцсетях

07:13 01.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтенд компании Facebook
Стенд компании Facebook - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить факты маркирования зарубежными соцсетями российских СМИ, контролируемых государством, специальной отметкой и попросить их прекратить такую практику, а в случае ухода от компромисса принять меры по сокращению скорости и трафика международных интернет-ресурсов вплоть до полной остановки.
"Прошу вас провести проверку данной практики зарубежных соцсетей и иных площадок в российском секторе интернета и принудить их либо к прекращению "стигматизации" российских СМИ, либо к уравновешиванию ситуации в части маркирования иностранных СМИ аналогичными предупреждениями. В противном случае, если компромисса достичь не удастся, прошу вас принять меры по сокращению скорости и трафика зарубежных социальных сетей, вплоть до полной остановки", - говорится в письме Липову, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По словам, Петрова, в последнее время в российском секторе интернета наметилась тенденция, когда отечественные СМИ в ряде иностранных соцмедиа-площадок принудительно маркируются плашками с предупреждением, гласящими что "данное СМИ контролируется государством Россия".
"Без преувеличения, можно утверждать, что подобные действия негативно сказываются на реакции аудитории к новостным сообщениям, представляемым на отечественных СМИ. Складывается впечатление, что иностранные соцсети и иные площадки ведут работу по дискредитации российских медиа. В то же время, иностранные СМИ (датируемые правительствами зарубежных государств), не имеют подобных сообщений и предупреждений", - отметил общественник.
В данной связи, считает Петров, можно констатировать, что это является классическим применением двойных стандартов в отношении России и отечественных СМИ.
В начале марта Роскомнадзор уже замедлял скорость работы Twitter в РФ и грозил блокировкой, требуя от сервиса удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. 17 мая в ведомстве положительно оценили усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства и решили не блокировать его работу и частично снять ограничения.
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РоссияВладимир ПетровФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterОбщество
 
 
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