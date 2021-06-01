Роскомнадзор попросили проверить маркировку российских СМИ в соцсетях
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить факты маркирования зарубежными соцсетями российских СМИ, контролируемых государством, специальной отметкой и попросить их прекратить такую практику, а в случае ухода от компромисса принять меры по сокращению скорости и трафика международных интернет-ресурсов вплоть до полной остановки.
"Прошу вас провести проверку данной практики зарубежных соцсетей и иных площадок в российском секторе интернета и принудить их либо к прекращению "стигматизации" российских СМИ, либо к уравновешиванию ситуации в части маркирования иностранных СМИ аналогичными предупреждениями. В противном случае, если компромисса достичь не удастся, прошу вас принять меры по сокращению скорости и трафика зарубежных социальных сетей, вплоть до полной остановки", - говорится в письме Липову, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По словам, Петрова, в последнее время в российском секторе интернета наметилась тенденция, когда отечественные СМИ в ряде иностранных соцмедиа-площадок принудительно маркируются плашками с предупреждением, гласящими что "данное СМИ контролируется государством Россия".
"Без преувеличения, можно утверждать, что подобные действия негативно сказываются на реакции аудитории к новостным сообщениям, представляемым на отечественных СМИ. Складывается впечатление, что иностранные соцсети и иные площадки ведут работу по дискредитации российских медиа. В то же время, иностранные СМИ (датируемые правительствами зарубежных государств), не имеют подобных сообщений и предупреждений", - отметил общественник.
В данной связи, считает Петров, можно констатировать, что это является классическим применением двойных стандартов в отношении России и отечественных СМИ.
В начале марта Роскомнадзор уже замедлял скорость работы Twitter в РФ и грозил блокировкой, требуя от сервиса удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. 17 мая в ведомстве положительно оценили усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства и решили не блокировать его работу и частично снять ограничения.
18 февраля 2019, 12:43МедиавойныПесков: некоторые страны привлекают соцсети для давления на российские СМИ