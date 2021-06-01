https://ria.ru/20210601/sotsset-1735033081.html

Роскомнадзор попросили проверить маркировку российских СМИ в соцсетях

Роскомнадзор попросили проверить маркировку российских СМИ в соцсетях - РИА Новости, 01.06.2021

Роскомнадзор попросили проверить маркировку российских СМИ в соцсетях

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить факты... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T07:13

2021-06-01T07:13

2021-06-01T07:13

россия

владимир петров

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150922/51/1509225169_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_21fbe0e556406b202d04896558535ddf.jpg

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить факты маркирования зарубежными соцсетями российских СМИ, контролируемых государством, специальной отметкой и попросить их прекратить такую практику, а в случае ухода от компромисса принять меры по сокращению скорости и трафика международных интернет-ресурсов вплоть до полной остановки.По словам, Петрова, в последнее время в российском секторе интернета наметилась тенденция, когда отечественные СМИ в ряде иностранных соцмедиа-площадок принудительно маркируются плашками с предупреждением, гласящими что "данное СМИ контролируется государством Россия".В данной связи, считает Петров, можно констатировать, что это является классическим применением двойных стандартов в отношении России и отечественных СМИ.В начале марта Роскомнадзор уже замедлял скорость работы Twitter в РФ и грозил блокировкой, требуя от сервиса удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. 17 мая в ведомстве положительно оценили усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства и решили не блокировать его работу и частично снять ограничения.

https://ria.ru/20190218/1551018819.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир петров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество