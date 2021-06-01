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В Минцифры предложили регистрировать пассажиров на рейсы без паспорта
В Минцифры предложили регистрировать пассажиров на рейсы без паспорта - РИА Новости, 01.06.2021
В Минцифры предложили регистрировать пассажиров на рейсы без паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает с аэропортами регистрацию пассажиров на рейсы без паспорта, через единую... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:15
2021-06-01T13:15
2021-06-01T13:15
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
совет федерации рф
технологии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает с аэропортами регистрацию пассажиров на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему, заявил глава министерства Максут Шадаев."Фактически мы стали, наверное, одной из первых стран в мире, где биометрическая система стала аналогом паспорта, в законе впрямую указана тождественность... Это означает, что при регистрации в аэропорту, при совершении любых других действий, где требуется показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация. Сейчас мы уже обсуждаем пилоты с аэропортами... чтобы разгрузить (аэропорты), сделать более быстрой регистрацию, и посадка на рейс... все будет по биометрии работать", - сказал Шадаев, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.Единая биометрическая система - цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности.
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россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), совет федерации рф, технологии