https://ria.ru/20210601/reysy-1735080989.html

В Минцифры предложили регистрировать пассажиров на рейсы без паспорта

В Минцифры предложили регистрировать пассажиров на рейсы без паспорта - РИА Новости, 01.06.2021

В Минцифры предложили регистрировать пассажиров на рейсы без паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает с аэропортами регистрацию пассажиров на рейсы без паспорта, через единую... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:15

2021-06-01T13:15

2021-06-01T13:15

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

совет федерации рф

технологии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает с аэропортами регистрацию пассажиров на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему, заявил глава министерства Максут Шадаев."Фактически мы стали, наверное, одной из первых стран в мире, где биометрическая система стала аналогом паспорта, в законе впрямую указана тождественность... Это означает, что при регистрации в аэропорту, при совершении любых других действий, где требуется показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация. Сейчас мы уже обсуждаем пилоты с аэропортами... чтобы разгрузить (аэропорты), сделать более быстрой регистрацию, и посадка на рейс... все будет по биометрии работать", - сказал Шадаев, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.Единая биометрическая система - цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности.

https://ria.ru/20210525/polety-1733747797.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), совет федерации рф, технологии