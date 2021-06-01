https://ria.ru/20210601/repetitory-1734996763.html
"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора?
"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора? - РИА Новости, 01.06.2021
"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора?
Раньше считалось, что репетитор нужен лишь отстающим школьникам (нагнать программу, помочь с уроками), потом появилось ЕГЭ, но часто цель репетитора совсем иная - помочь добиться уже успевающему ученику еще лучших результатов. Как правильно его выбрать и как оценивать работу? Онлайн или офлайн? Кто такие тьюторы и чем они отличаются от наставников?
2021-06-01T11:00
2021-06-01T11:00
2021-06-01T13:35
социальный навигатор
сн_образование
это надолго
психолог
отцы и дети
подкаст
психология
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735055512_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_300280bb288787d2e3ff2ef6e964b1da.jpg
"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора?
Раньше считалось, что репетитор нужен лишь отстающим школьникам (нагнать программу, помочь с уроками), потом появилось ЕГЭ, но часто цель репетитора совсем иная - помочь добиться уже успевающему ученику еще лучших результатов. Как правильно его выбрать и как оценивать работу? Онлайн или офлайн? Кто такие тьюторы и чем они отличаются от наставников?
audio/mpeg
"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора?
Раньше считалось, что репетитор нужен лишь отстающим школьникам (нагнать программу, помочь с уроками), потом появилось ЕГЭ, но часто цель репетитора совсем иная - помочь добиться уже успевающему ученику еще лучших результатов. Как правильно его выбрать и как оценивать работу? Онлайн или офлайн? Кто такие тьюторы и чем они отличаются от наставников?
audio/mpeg
В том как не ошибиться с подбором репетитора разбираемся вместе со старшим методистом, руководителем отдела контента Учи.Дома Марией Аникиной и заместителем руководителя портала ActivityEdu по методической работе Мариной Пашкевич. 1:35 Когда стоит задумываться о репетиторе?3:15 Зачем готовить ребенка к школе? 6:40 Критерии выбора репетитора10:05 Преподаватель ВУЗа, школьный учитель или студент?14:45 Как оценивать работу репетитора? Что делать, если оценки не улучшаются17:25 О личности преподавателя. Должен ли он быть ментором для ребенка?23:25 Кто такой тьютор и зачем он нужен?27:05 Какой формат занятий эффективнее: офлайн или онлайн?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Юлия Мирей, Андрей ТерешкоМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735055512_125:0:910:589_1920x0_80_0_0_894051200e8f12f0643758f1a59097ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, аудио, психолог, отцы и дети, подкаст, психология, дети, общество
"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора?
11:00 01.06.2021 (обновлено: 13:35 01.06.2021)
Раньше считалось, что репетитор нужен лишь отстающим школьникам (нагнать программу, помочь с уроками), потом появилось ЕГЭ, но часто цель репетитора совсем иная - помочь добиться уже успевающему ученику еще лучших результатов. Как правильно его выбрать и как оценивать работу? Онлайн или офлайн? Кто такие тьюторы и чем они отличаются от наставников?
В том как не ошибиться с подбором репетитора разбираемся вместе со старшим методистом, руководителем отдела контента Учи.Дома Марией Аникиной и заместителем руководителя портала ActivityEdu по методической работе Мариной Пашкевич.
1:35 Когда стоит задумываться о репетиторе?
3:15 Зачем готовить ребенка к школе?
6:40 Критерии выбора репетитора
10:05 Преподаватель ВУЗа, школьный учитель или студент?
14:45 Как оценивать работу репетитора? Что делать, если оценки не улучшаются
17:25 О личности преподавателя. Должен ли он быть ментором для ребенка?
23:25 Кто такой тьютор и зачем он нужен?
27:05 Какой формат занятий эффективнее: офлайн или онлайн?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Ведущие: Юлия Мирей
, Андрей Терешко
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене