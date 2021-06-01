https://ria.ru/20210601/repetitory-1734996763.html

"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора?

"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора? - РИА Новости, 01.06.2021

"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора?

Раньше считалось, что репетитор нужен лишь отстающим школьникам (нагнать программу, помочь с уроками), потом появилось ЕГЭ, но часто цель репетитора совсем иная - помочь добиться уже успевающему ученику еще лучших результатов. Как правильно его выбрать и как оценивать работу? Онлайн или офлайн? Кто такие тьюторы и чем они отличаются от наставников?

2021-06-01T11:00

2021-06-01T11:00

2021-06-01T13:35

социальный навигатор

сн_образование

это надолго

психолог

отцы и дети

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психология

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"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора? Раньше считалось, что репетитор нужен лишь отстающим школьникам (нагнать программу, помочь с уроками), потом появилось ЕГЭ, но часто цель репетитора совсем иная - помочь добиться уже успевающему ученику еще лучших результатов. Как правильно его выбрать и как оценивать работу? Онлайн или офлайн? Кто такие тьюторы и чем они отличаются от наставников? audio/mpeg

"Это надолго". Как выбрать идеального репетитора? Раньше считалось, что репетитор нужен лишь отстающим школьникам (нагнать программу, помочь с уроками), потом появилось ЕГЭ, но часто цель репетитора совсем иная - помочь добиться уже успевающему ученику еще лучших результатов. Как правильно его выбрать и как оценивать работу? Онлайн или офлайн? Кто такие тьюторы и чем они отличаются от наставников? audio/mpeg

В том как не ошибиться с подбором репетитора разбираемся вместе со старшим методистом, руководителем отдела контента Учи.Дома Марией Аникиной и заместителем руководителя портала ActivityEdu по методической работе Мариной Пашкевич. 1:35 Когда стоит задумываться о репетиторе?3:15 Зачем готовить ребенка к школе? 6:40 Критерии выбора репетитора10:05 Преподаватель ВУЗа, школьный учитель или студент?14:45 Как оценивать работу репетитора? Что делать, если оценки не улучшаются17:25 О личности преподавателя. Должен ли он быть ментором для ребенка?23:25 Кто такой тьютор и зачем он нужен?27:05 Какой формат занятий эффективнее: офлайн или онлайн?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Юлия Мирей, Андрей ТерешкоМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, аудио, психолог, отцы и дети, подкаст, психология, дети, общество