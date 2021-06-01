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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210601/puteshestviya-1735060806.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий с детьми
Названы самые популярные маршруты для путешествий с детьми - РИА Новости, 01.06.2021
Названы самые популярные маршруты для путешествий с детьми
Определены самые востребованные летние направления для отдыха туристов с детьми, сообщает Aviasales. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:08
2021-06-01T15:08
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уфа
черногория
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные летние направления для отдыха туристов с детьми, сообщает Aviasales.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что каждый шестой путешественник в ближайшие три месяца отправится в поездку с ребенком. Более половины бронирований в период с 1 июня по 31 августа приходится на Москву, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Анапу. В список самых популярных для семейного отдыха городов вошли также Краснодар, Махачкала, Уфа, Екатеринбург и Минеральные воды.За рубеж с детьми планируют отправиться семь процентов путешественников. Большинство из них поедут в Армению, на Кипр, в Грецию, Черногорию, Турцию, Египет, Сербию, Болгарию.
https://ria.ru/20210528/kipr-1734547917.html
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куда поехать, туризм, новости - туризм, кипр, москва, уфа, черногория, краснодар, симферополь, сербия, сочи, греция, турция, минеральные воды, екатеринбург, анапа, болгария, египет, махачкала, армения, санкт-петербург, дети

Названы самые популярные маршруты для путешествий с детьми

15:08 01.06.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Infobgv / Sunny Beach / Cropped imageКурорт Солнечный берег, Болгария
Курорт Солнечный берег, Болгария - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
CC BY-SA 4.0 / Infobgv / Sunny Beach / Cropped image
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные летние направления для отдыха туристов с детьми, сообщает Aviasales.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что каждый шестой путешественник в ближайшие три месяца отправится в поездку с ребенком.
Более половины бронирований в период с 1 июня по 31 августа приходится на Москву, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Анапу. В список самых популярных для семейного отдыха городов вошли также Краснодар, Махачкала, Уфа, Екатеринбург и Минеральные воды.
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