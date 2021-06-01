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Туризм
https://ria.ru/20210601/puteshestviya-1735048196.html
Названы самые недорогие маршруты для путешествий на поезде в июне
Названы самые недорогие маршруты для путешествий на поезде в июне - РИА Новости, 01.06.2021
Названы самые недорогие маршруты для путешествий на поезде в июне
Определены маршруты для самых бюджетных путешествий на поезде в первый месяц лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:07
2021-06-01T13:07
нижний новгород
самара
волгоград
сочи
ростов-на-дону
воронеж
белгород
туризм
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Определены маршруты для самых бюджетных путешествий на поезде в первый месяц лета, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали минимальные цены на билеты в одну сторону из российских городов, жители которых чаще всего искали варианты для поездок в июне.Оказалось, что путешествиями на поезде чаще всего интересовались москвичи, петербуржцы, жители Сочи, Краснодара и Казани. Чтобы сформировать рейтинг самых выгодных направлений, эксперты проанализировали 30 наиболее популярных городов, в которые можно уехать из каждого пункта, а также среднюю минимальную цену билетов по поисковым запросам пользователей.Из Москвы выгоднее всего отправиться в Нижний Новгород — средняя цена билета составляет 760 рублей. Также недорого получится съездить в Белгород — за 790 рублей и Санкт-Петербург — за 860 рублей. Чуть дороже, обойдется тур в Воронеж и Казань - 940 рублей и 1120 рублей соответственно.Жителям Санкт-Петербурга дешевле всего отправиться на поезде в Москву — билет будет стоить от 980 рублей. Путешествие в Нижний Новгород обойдется в 1130 рублей, а в Белгород — в 1720 рублей. Поездка в Воронеж и Самару стоит не менее двух тысяч рублей.Сочинцы бюджетнее всего могут съездить в Краснодар — за 770 рублей, Минеральные Воды — за 820 рублей и Ростов-на-Дону — за 1060 рублей. Выгодными получатся поездки в Воронеж (от 1740 рублей) и в Волгоград (от 1930 рублей).Из Краснодара всего за 480 рублей можно поехать в Новороссийск, а за 680 — в Минеральные Воды. Железнодорожное путешествие в Анапу обойдется в 740 рублей, в Сочи — в 790 рублей, а во Владикавказ — в 900 рублей.Казанцам дешевле всего путешествовать в Москву — за 1110 рублей, а также в Екатеринбург (минимум 1120 рублей). Кроме того, в число бюджетных направлений из этого региона входят Нижний Новгород (от 2310 рублей), Минеральные Воды (от 2340 рублей) и Санкт-Петербург (от 3000 рублей).
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
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самара
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Названы самые недорогие маршруты для путешествий на поезде в июне

13:07 01.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Определены маршруты для самых бюджетных путешествий на поезде в первый месяц лета, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали минимальные цены на билеты в одну сторону из российских городов, жители которых чаще всего искали варианты для поездок в июне.
Оказалось, что путешествиями на поезде чаще всего интересовались москвичи, петербуржцы, жители Сочи, Краснодара и Казани. Чтобы сформировать рейтинг самых выгодных направлений, эксперты проанализировали 30 наиболее популярных городов, в которые можно уехать из каждого пункта, а также среднюю минимальную цену билетов по поисковым запросам пользователей.
Из Москвы выгоднее всего отправиться в Нижний Новгород — средняя цена билета составляет 760 рублей. Также недорого получится съездить в Белгород — за 790 рублей и Санкт-Петербург — за 860 рублей. Чуть дороже, обойдется тур в Воронеж и Казань - 940 рублей и 1120 рублей соответственно.
Жителям Санкт-Петербурга дешевле всего отправиться на поезде в Москву — билет будет стоить от 980 рублей. Путешествие в Нижний Новгород обойдется в 1130 рублей, а в Белгород — в 1720 рублей. Поездка в Воронеж и Самару стоит не менее двух тысяч рублей.
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Сочинцы бюджетнее всего могут съездить в Краснодар — за 770 рублей, Минеральные Воды — за 820 рублей и Ростов-на-Дону — за 1060 рублей. Выгодными получатся поездки в Воронеж (от 1740 рублей) и в Волгоград (от 1930 рублей).
Из Краснодара всего за 480 рублей можно поехать в Новороссийск, а за 680 — в Минеральные Воды. Железнодорожное путешествие в Анапу обойдется в 740 рублей, в Сочи — в 790 рублей, а во Владикавказ — в 900 рублей.
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Казанцам дешевле всего путешествовать в Москву — за 1110 рублей, а также в Екатеринбург (минимум 1120 рублей). Кроме того, в число бюджетных направлений из этого региона входят Нижний Новгород (от 2310 рублей), Минеральные Воды (от 2340 рублей) и Санкт-Петербург (от 3000 рублей).
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