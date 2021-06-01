https://ria.ru/20210601/pravila-1735104221.html

Правила пользования электросамокатами разрабатывают в Казани

Правила пользования электросамокатами разрабатывают в Казани - РИА Новости, 01.06.2021

Правила пользования электросамокатами разрабатывают в Казани

Администрация Казани совместно с ГИБДД, минздравом Татарстана, прокуратурой республики и представителями сервисов проката электросамокатов разрабатывают правила РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:11

2021-06-01T15:11

2021-06-01T15:11

республика татарстан

ильсур метшин

рустам минниханов

казань

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КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Администрация Казани совместно с ГИБДД, минздравом Татарстана, прокуратурой республики и представителями сервисов проката электросамокатов разрабатывают правила пользования этим транспортом и порядок деятельности компаний, предоставляющих услуги по их прокату. Совещание по данному вопросу прошло в Казани, сообщается на сайте мэрии.В числе предложений, которые должны обезопасить как самих водителей электросамокатов, так и пешеходов, 500 специальных парковок, лишь в непосредственной близости от которых можно будет оставить самокат, запрет на использование самокатов или ограничение скорости их движения 10-20 километрами в час в определенных зонах, аренда лишь одного средства индивидуальной мобильности на один аккаунт, запрет управления самокатами для детей до 16 лет и в ночное время на автомобильных дорогах.Поручение президента татарстанаВ Татарстане, как и по всей России, популярность электросамокатов растет молниеносно, на них катаются пенсионеры и дети, мужчины и женщины, умеющие ими управлять и совсем не имеющие навыков вождения. Вместе с тем увеличивается число случаев травматизма. Один из вопиющих случаев произошел в Казани в конце мая, когда 21-летняя девушка на электросамокате сбила малолетнего ребенка и скрылась с места происшествия. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом голени.Обеспокоенный такой ситуацией президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики в кратчайшие сроки разработать правила пользования самокатами и определить порядок деятельности компаний, предоставляющих услуги по их прокату.Сам Минниханов ранее предлагал ограничить скорость движения электросамокатов особенно в пешеходных зонах пятью километрами в час или выделить для езды на самокатах отдельные дорожки вне тротуаров. По мнению главы республики, Татарстан должен выйти с подготовленными предложениями на законодательный уровень, чтобы навести порядок в данной сфере.СтатистикаКак отметили в мэрии Казани, только за май в травмпункты города после падения с электросамокатов с травмами различной степени тяжести обратились 915 человек, из них за последнюю неделю – 63 человека. По данным ГИБДД, с начала года в Татарстане зарегистрировано шесть ДТП с участием электросамокатов, четыре из них – в Казани. В происшествиях один человек погиб, шесть ранены, в том числе четверо детей в возрасте от 11 до 15 лет.Шеринг самокатов в Казани представлен двумя федеральными компаниями. Они предоставляют для пользования 2,1 тысячи самокатов, только в этом году средства индивидуальной мобильности арендовали более 700 тысяч раз. Число уникальных пользователей, зарегистрированных в сервисах, достигло 300 тысяч. В начале сезона в городе доступными для использования были более 1,2 тысячи парковок.На сегодняшний день на федеральном уровне нет правил, регулирующих использование электросамокатов.Зоны запрета и ограничения движенияПо информации начальника управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленара Габдурахманова, сейчас в Казани 70 зон, где при езде на электросамокатах скорость снижается автоматически – на разных участках до 20, 15 и 10 километров в час, также есть 13 зон запрета движения. По его мнению, таких зон должно быть больше, и работу в этом направлении нужно ускорить.По итогам совещания список зон, где ограничат скорость движения электросамокатов, будет дополняться с учетом предложений, поступивших от городского комитета по транспорту и районных администраций.Габдурахманов отметил, что в данный момент также рассматривается возможность создания электронной карты с обозначением мест, где разрешена езда на электросамокатах, а также зон, где они будут автоматически глушиться, – это пешеходные переходы и проезжая часть.Для обеспечения безопасности пешеходов начальник регионального управления ГИБДД предложил заменить существующие дорожные знаки "Велосипедная дорожка или полоса" на знак "Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения".Помимо этого, предлагается исключить возможность движения самокатов в ночное время с 23:00 до 9:00 по автомобильным дорогам, а также снизить их максимальную скорость движения до 15 километров в час на регулируемых перекрестках. Еще одной важной мерой может стать разработка индекса качества вождения пользователей, что позволит блокировать аккаунты нарушителей.ПарковкиЗаместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров сообщил, что на согласовании в ГИБДД сейчас находится подготовленный по инициативе муниципалитета список парковочных мест для самокатов. Управление архитектуры и градостроительства города согласовало только 500 из запрошенных шеринговыми компаниями 1,2 тысячи парковочных мест. Это места, которые не нарушают архитектурный облик города, правила благоустройства и не создают помехи для движения, в том числе пешеходов. Далее они будут разыграны на конкурсной основе с последующим заключением договоров с представителями сервисов проката электросамокатов. По словам Шакирова, процедура займет порядка двух месяцев.Кроме того, по его словам, решается проблема брошенных на тротуарах и вдоль дорог электросамокатов, которые создают помехи участникам движения.Шакиров пояснил, что каждый самокат оборудован GPS-навигатором, который считывает координаты парковочных мест, высвечивающихся на карте. За соблюдением правил парковки обязаны следить сотрудники компаний-прокатчиков. Компании, по его словам, пошли на то, чтобы увеличить штат персонала – если в начале сезона таких сотрудников было 25, сейчас их уже 90.Начальник управления ГИБДД МВД по Татарстану подчеркнул, что организация работы прокатчиков на парковках требует доработки. По его словам, проверка показала, что сейчас максимальное расстояние, на котором пользователи могут оставить электросамокат, – 180 метров от парковки. На виртуальной карте они есть, но самокаты бросают где угодно, отметил он. Поэтому пока рано говорить, что эти согласованные парковки работают. Закрывать арендную сессию, по мнению Габдурахманова, нужно на максимально коротком расстоянии от места парковки.Электросамокат – не для детейКомпаниям, предоставляющим услуги по сервису проката самокатов, было рекомендовано принять ряд мер, в частности, ввести возрастной ценз на управление самокатами с 16 лет. Исключить пользование самокатами несовершеннолетними предлагается через запрет движения пользователям весом менее 30 килограммов.Кроме того, предложено сократить до одного количество самокатов, которые можно взять напрокат на один аккаунт. Пока на один аккаунт можно взять три самоката, и при желании взрослый вполне может взять транспорт и для себя, и для ребенка.Представители компаний, предоставляющих услуги по прокату самокатов, заверили, что все технические разработки можно будет внедрить за короткое время.

https://ria.ru/20210531/tatarstan-1734892501.html

https://ria.ru/20210525/tatarstan-1733886613.html

https://ria.ru/20210524/innopolis-1733727460.html

https://ria.ru/20210520/tatarstan-1733196564.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильсур метшин, рустам минниханов, казань