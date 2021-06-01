https://ria.ru/20210601/mintsifry-1735095964.html

Минцифры допустило введение ограничений на зарубежные базовые станции LTE

Минцифры допустило введение ограничений на зарубежные базовые станции LTE - РИА Новости, 01.06.2021

Минцифры допустило введение ограничений на зарубежные базовые станции LTE

Минцифры РФ рассматривает вопрос о введении ограничений для операторов на использование LTE базовых станций нероссийского производства, заявил глава... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:24

2021-06-01T14:24

2021-06-01T14:24

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

совет федерации рф

технологии

экономика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минцифры РФ рассматривает вопрос о введении ограничений для операторов на использование LTE базовых станций нероссийского производства, заявил глава министерства Максут Шадаев.По его словам, минцифры не может допустить ситуации, при которой операторы не смогут развивать сеть, но следует "аккуратно найти баланс". Министр подчеркнул, что сейчас возникла такая ситуация, "когда доступ к международной электронике может быть одним из факторов давления во внешней политике".Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает введение дополнительных требований для сотовых операторов при продлении лицензий LTE, срок действия которых закончится в сентябре, заявил глава министерства Максут Шадаев."У нас в сентябре истекает срок десятилетних разрешений операторам связи на LTE. … Мы находимся в дискуссии с операторами связи (по поводу того – ред.), что, ... к сожалению, мы будем вынуждены это продление делать с определенными обременениями", - сказал Шадаев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.По его словам, при получении частот операторы связи "должны брать какой-то объем социальной нагрузки". В частности, по его словам, речь идет о доступности мобильной связи и интернета на дорогах."Сейчас мы обсуждаем с операторами как возможное обременение, которое мы включим в условия продления разрешений, это то, что все-таки операторы связи должны будут гарантированно обеспечить доступность этих сервисов на федеральных автомобильных дорогах общего пользования в каком-то очень понятном трех или пятилетнем горизонте", - отметил министр.

https://ria.ru/20210208/rostekh-1596470551.html

https://ria.ru/20210520/dannye-1733201951.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), совет федерации рф, технологии, экономика