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Минцифры допустило введение ограничений на зарубежные базовые станции LTE
Минцифры допустило введение ограничений на зарубежные базовые станции LTE - РИА Новости, 01.06.2021
Минцифры допустило введение ограничений на зарубежные базовые станции LTE
Минцифры РФ рассматривает вопрос о введении ограничений для операторов на использование LTE базовых станций нероссийского производства, заявил глава... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:24
2021-06-01T14:24
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
совет федерации рф
технологии
экономика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минцифры РФ рассматривает вопрос о введении ограничений для операторов на использование LTE базовых станций нероссийского производства, заявил глава министерства Максут Шадаев.По его словам, минцифры не может допустить ситуации, при которой операторы не смогут развивать сеть, но следует "аккуратно найти баланс". Министр подчеркнул, что сейчас возникла такая ситуация, "когда доступ к международной электронике может быть одним из факторов давления во внешней политике".Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает введение дополнительных требований для сотовых операторов при продлении лицензий LTE, срок действия которых закончится в сентябре, заявил глава министерства Максут Шадаев."У нас в сентябре истекает срок десятилетних разрешений операторам связи на LTE. … Мы находимся в дискуссии с операторами связи (по поводу того – ред.), что, ... к сожалению, мы будем вынуждены это продление делать с определенными обременениями", - сказал Шадаев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.По его словам, при получении частот операторы связи "должны брать какой-то объем социальной нагрузки". В частности, по его словам, речь идет о доступности мобильной связи и интернета на дорогах."Сейчас мы обсуждаем с операторами как возможное обременение, которое мы включим в условия продления разрешений, это то, что все-таки операторы связи должны будут гарантированно обеспечить доступность этих сервисов на федеральных автомобильных дорогах общего пользования в каком-то очень понятном трех или пятилетнем горизонте", - отметил министр.
https://ria.ru/20210208/rostekh-1596470551.html
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россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), совет федерации рф, технологии, экономика

Минцифры допустило введение ограничений на зарубежные базовые станции LTE

14:24 01.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минцифры РФ рассматривает вопрос о введении ограничений для операторов на использование LTE базовых станций нероссийского производства, заявил глава министерства Максут Шадаев.

"(По поводу – ред.) станции 5G мы уже все вместе приняли решение, что будут российские. Сейчас мы рассматриваем для себя, что LTE тоже базовые станции будут российские. Рассматриваем возможность этой осенью ввести такие ограничения, когда операторы смогут поставить на сеть базовые станции только российского производства. Это очень серьезная вещь", - сказал Шадаев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, минцифры не может допустить ситуации, при которой операторы не смогут развивать сеть, но следует "аккуратно найти баланс". Министр подчеркнул, что сейчас возникла такая ситуация, "когда доступ к международной электронике может быть одним из факторов давления во внешней политике".
Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждает введение дополнительных требований для сотовых операторов при продлении лицензий LTE, срок действия которых закончится в сентябре, заявил глава министерства Максут Шадаев.
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"У нас в сентябре истекает срок десятилетних разрешений операторам связи на LTE. … Мы находимся в дискуссии с операторами связи (по поводу того – ред.), что, ... к сожалению, мы будем вынуждены это продление делать с определенными обременениями", - сказал Шадаев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
По его словам, при получении частот операторы связи "должны брать какой-то объем социальной нагрузки". В частности, по его словам, речь идет о доступности мобильной связи и интернета на дорогах.
"Сейчас мы обсуждаем с операторами как возможное обременение, которое мы включим в условия продления разрешений, это то, что все-таки операторы связи должны будут гарантированно обеспечить доступность этих сервисов на федеральных автомобильных дорогах общего пользования в каком-то очень понятном трех или пятилетнем горизонте", - отметил министр.
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