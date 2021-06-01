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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210601/karabakh-1735102996.html
Макрон призвал сохранить христианские и мусульманские святыни в Карабахе
Макрон призвал сохранить христианские и мусульманские святыни в Карабахе - РИА Новости, 01.06.2021
Макрон призвал сохранить христианские и мусульманские святыни в Карабахе
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защитить христианское и мусульманское наследие в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:01
2021-06-01T15:01
религия и мировоззрение
россия
никол пашинян
эммануэль макрон
азербайджан
армения
в мире
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ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защитить христианское и мусульманское наследие в Нагорном Карабахе."Хотя режим прекращения (огня – ред.) глобально сохраняется в Нагорном Карабахе, многое еще предстоит сделать. И Франция готова продолжить свою поддержку населения. Я говорю о необходимости освобождения всех пленных... снятии ограничений на доступ международных гуманитарных организаций и серьезных проблемах на заминированных зонах", - сказал Макрон журналистам перед встречей с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Париж.Президент французской республики также указал на необходимость защиты наследия в Нагорном Карабахе. "Идет ли речь о христианском или мусульманском наследии, оно должно быть сохранено", - отметил он."И Франция, как сопредседатель минской группы наряду с США и Россией, должна приложить все усилия, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в частности, прямого, между сторонами", - подчеркнул он.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210530/karabakh-1733310243.html
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азербайджан
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россия, никол пашинян, эммануэль макрон, азербайджан, армения, в мире

Макрон призвал сохранить христианские и мусульманские святыни в Карабахе

15:01 01.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦерковь Святого Воскресения в городе Бердзор (Лачин)
Церковь Святого Воскресения в городе Бердзор (Лачин) - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защитить христианское и мусульманское наследие в Нагорном Карабахе.
"Хотя режим прекращения (огня – ред.) глобально сохраняется в Нагорном Карабахе, многое еще предстоит сделать. И Франция готова продолжить свою поддержку населения. Я говорю о необходимости освобождения всех пленных... снятии ограничений на доступ международных гуманитарных организаций и серьезных проблемах на заминированных зонах", - сказал Макрон журналистам перед встречей с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Париж.
Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 08:00Специальный репортаж
Храм на холме. Что происходит в Дадиванке после войны
Президент французской республики также указал на необходимость защиты наследия в Нагорном Карабахе. "Идет ли речь о христианском или мусульманском наследии, оно должно быть сохранено", - отметил он.
"И Франция, как сопредседатель минской группы наряду с США и Россией, должна приложить все усилия, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в частности, прямого, между сторонами", - подчеркнул он.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Религия и мировоззрениеРоссияНикол ПашинянЭммануэль МакронАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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