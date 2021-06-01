https://ria.ru/20210601/karabakh-1735102996.html

Макрон призвал сохранить христианские и мусульманские святыни в Карабахе

Макрон призвал сохранить христианские и мусульманские святыни в Карабахе - РИА Новости, 01.06.2021

Макрон призвал сохранить христианские и мусульманские святыни в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защитить христианское и мусульманское наследие в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:01

2021-06-01T15:01

2021-06-01T15:01

религия и мировоззрение

россия

никол пашинян

эммануэль макрон

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587281801_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_18a5a1a3ddc6efafdde72cffc20d4934.jpg

ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защитить христианское и мусульманское наследие в Нагорном Карабахе."Хотя режим прекращения (огня – ред.) глобально сохраняется в Нагорном Карабахе, многое еще предстоит сделать. И Франция готова продолжить свою поддержку населения. Я говорю о необходимости освобождения всех пленных... снятии ограничений на доступ международных гуманитарных организаций и серьезных проблемах на заминированных зонах", - сказал Макрон журналистам перед встречей с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Париж.Президент французской республики также указал на необходимость защиты наследия в Нагорном Карабахе. "Идет ли речь о христианском или мусульманском наследии, оно должно быть сохранено", - отметил он."И Франция, как сопредседатель минской группы наряду с США и Россией, должна приложить все усилия, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в частности, прямого, между сторонами", - подчеркнул он.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210530/karabakh-1733310243.html

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, эммануэль макрон, азербайджан, армения, в мире