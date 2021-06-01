https://ria.ru/20210601/falliko-1734923817.html

Антонио Фаллико: Италия станет пилотом для упрощения торговли России и ЕС

Антонио Фаллико: Италия станет пилотом для упрощения торговли России и ЕС - РИА Новости, 01.06.2021

Антонио Фаллико: Италия станет пилотом для упрощения торговли России и ЕС

Проводя Петербургский международный экономический форум-2021, Россия прогоняет коронавирус, как итальянцы – старый год, выбрасывая старые вещи из окон, уверен... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:00

2021-06-01T09:00

2021-06-01T09:17

миа "россия сегодня"

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

антонио фаллико

апулия

enel

роснано

италия

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Проводя Петербургский международный экономический форум-2021, Россия прогоняет коронавирус, как итальянцы – старый год, выбрасывая старые вещи из окон, уверен глава Ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза", профессор Антонио Фаллико. В интервью РИА Новости в преддверии форума они рассказал, как Италия хочет облегчить торговые барьеры между РФ и ЕС, с чем итальянцы едут на ПМЭФ, чего ждет европейский бизнес от предстоящего саммита Россия-США, а также поделился надеждами, когда Италия откроется для россиян. Беседовали Диляра Солнцева и Лейла Хамзиева. РИА новости выступают информационным партнером ПМЭФ-2021.– Профессор, мы встречаемся с вами накануне Петербургского экономического форума. Какие у вас ожидания от предстоящего события?– Мы едем на форум для того, чтобы "снять порчу", чтобы всем показать, что пандемия закончилась. Это очень позитивный фактор, что форум будет в том числе и с физическим присутствием. Символично и то, что, насколько я знаю, в этом году ни одно крупное мероприятие с личным присутствием участников не проводилось. Поэтому Россия, можно сказать, прогоняет старую жизнь, как в Италии принято 31 декабря прогонять старый год. Это будет своего рода освобождение. Я надеюсь подумать и обсудить с коллегами то, что у нас остается после коронавируса.– Известно, кто посетит форум из представителей итальянского бизнеса?– Будут крупные компании, не все будут представлены персонально из-за коронавирусных ограничений, но большинство планируют принять участие лично. Будут представлены компании, которые обеспечивают львиную долю двусторонней торговли и примерно половину итальянских инвестиций в России.На нашем российско-итальянском столе в рамках ПМЭФ будет выступать министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти, будут оба сопредседателя межпредпринимательского комитета: с российской стороны – председатель правления "Сибур" Дмитрий Конов, с итальянской – президент и исполнительный директор Pirelli&C Марко Тронкетти Провера. Мы планируем обсудить, что нам делать и как оживить экономическое сотрудничество, потому что, к сожалению, объем взаимной торговли снижается.Кроме этого, у нас есть еще одна сессия, мы ее даже можем назвать семинаром – это день, посвященный малому и среднему бизнесу, на нем запланировано много встреч.Мы представляем в этом году в качестве области-гостя регион Апулия, в Петербург приедут представители предприятий и компаний области. Среди них много инновационных компаний, которые работают в медицинской промышленности, здравоохранении, информационных технологиях. На семинаре дистанционно выступит замминистра иностранных дел Манлио Ди Стефано. Губернатор области Апулия, который тоже приезжает в Петербург, запланировал встречи с главами нескольких российских регионов.– Вы сказали, что необходимо оживить экономические связи, восстановить объем взаимной торговли между нашими странами. Есть предложения в этой сфере?– Один из вопросов, который я буду поднимать на круглом столе – это создание таможенного "зеленого" коридора между Россией и Италией. Об этом разговоры идут очень давно, еще в 2013 году президент РФ Владимир Путин и Энрико Летта, тогдашний премьер Италии, подписали соответствующее соглашение. Мы возобновили контакты с итальянской таможенной службой и ожидаем, что представители ведомства примут участие в ПМЭФ. Было много недопонимая со стороны ЕС, но мы объяснили, что Италия готова осуществить проект как пилотный, и, если у нас сработает, мы должны гарантировать, что и в других странах союза механизм сможет работать. Я надеюсь, что мы сможем довести дело до конца.В России к настоящему времени в этой сфере произошла настоящая революция: фактически завершается цифровизация всего документооборота в части экспортного развития. Очень важно, что Российский экспортный центр скоординировал примерно два десятка министерств и учреждений, которые занимаются этой работой. Мы в настоящий момент ищем партнера для РЭЦ с итальянской стороны. Самое сложное в этом проекте – это сертификация товаров, которые экспортируются, потому что стандарты в странах разные, и необходимо работать над гармонизацией законодательства. Мы предлагаем сформировать рабочую группу с участием технических специалистов, которые подготовят предложения. Если этот пилотный проект сработает, тогда начиная с 2022 года, позволим себе помечтать, можно будет думать о такого рода процедурах и на уровне ЕС.– В контексте развития сотрудничества России и Европы ожидаете позитивных сигналов от предстоящей встречи глав государств России и США?– Я не ожидаю чудес, но очень позитивно смотрю на предстоящую 16 июня встречу в верхах. По крайней мере, Евросоюз будет внимательнее относиться к российскому направлению. Я очень положительно оцениваю прагматичный подход Байдена к некоторым вопросам, например, к "Северному потоку — 2". По сути он понял, что дальше идти в конфронтации по этому вопросу не следует, это для всех опасно. Сегодня неопределенность многих сдерживает, поэтому даже символическая встреча двух лидеров может снять какие-то опасения у банков и бизнеса.– Не можем не спросить про события последних дней, в том числе вокруг Белоруссии. ЕС уже заявил о неизбежности санкций в отношении Минска, они могут затронуть экспорт калия, газа. Эта ситуация несет потенциальные риски для России. Есть ли у вас позиция по этому вопросу?– Это всех застало врасплох. Мне кажется, что надо быть осторожными всем сторонам, нужно быть прагматиком и проявлять благоразумие. Бизнес, как мне кажется, заинтересован в таком подходе.– Если перейти к конкретным проектам, группа Enel и "Роснано" обсуждают проект производства "зеленого" водорода на базе ВИЭ-электростанции в России, интересно ли "Интезе" выступить в качестве кредитора на такого рода проекте?– Мы знаем про этот проект. Enel – один из крупных клиентов материнской группы Intesa, но с этим вопросом к нам не обращались. В том, что касается "зеленого" водорода, нам как идея это нравится, мы готовы ее развивать, но по этому конкретному проекту у нас с ним отношений нет.– "Банк Интеза" в марте предоставил бридж-кредит на строительство Амурского ГХК. Погашен ли он? Обращался ли "Сибур" за новым кредитом на этот проект? Готов ли "Банк Интеза" предоставить новое финансирование проекта? В каком объеме?– Я вам очень коротко отвечу: мы и "Сибур" очень рады, что друг с другом знакомы и сотрудничаем. Наше сотрудничество на сегодняшний день безгранично.– "Банк Интеза" является давним партнером компании "Роснефть". Недавно "Роснефть" объявила, что ведет переговоры по вхождению в проект "Восток Ойл" с рядом компаний, и до конца года одна сторона присоединится к проекту. Готов ли "Банк Интеза" выступить в качестве кредитора для нового партнера проекта "Восток Ойл"?– Мы про это ничего не знаем. Когда и если к нам кто-то обратится, тогда мы сможем это оценить.– Президент России анонсировал финансирование инфраструктурных проектов из Фонда национального благосостояния. Вам и вашим партнерам интересно это направление работы?– Конечно, открывается новая интересная страница. К слову, мы в Италии строительство многих автострад софинансировали вместе с государством, поэтому для нас это важное и интересное направление.– Вы как президент ассоциации "Познаем Евразию", может быть, знаете, когда Италия откроется для российских туристов?– Я очень надеюсь, что 21 июня Италия откроется. Думаю, что прививки не будут обязательны, а если EMA за это время признает "Спутник V", то это откроет все двери. Наш премьер, который вынужден конкурировать с другими странами, например, Грецией, склоняется к тому, что будет достаточно отрицательного теста за 48 часов до въезда. Это, конечно, помогло бы туристической отрасли Италии. Наши туроператоры в отчаянии. Я не думаю, что сезон будет такой, что все будет переполнено, потому что очень многие иностранные туристы относятся с большой осторожностью к поездкам, но и такой пустыни как в прошлом году, не будет.– Если перекинуть мост между Петербургом и Вероной – планируете проводить форум осенью?– Я подтверждаю, что Веронский форум будет с более чем тысячей участников. Опыт прошлого года нам показал, что можно сохранить какой-то гибридный формат. Веронский форум будет, не беспокойтесь.

https://ria.ru/20210531/pmef-1734889195.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/turist-1732956964.html

https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733708676.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/italiya-1731186838.html

https://ria.ru/20210522/venetsiya-1733272158.html

россия

апулия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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