Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/tretyak-1734942182.html
Третьяк победил на праймериз ЕР в Ульяновской области
Третьяк победил на праймериз ЕР в Ульяновской области - РИА Новости, 31.05.2021
Третьяк победил на праймериз ЕР в Ульяновской области
Депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк победил в праймериз "Единой России" в ГД от Ульяновской... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:08
2021-05-31T15:08
россия
владислав третьяк
госдума рф
единая россия
ульяновская область
московская область (подмосковье)
краснодарский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713293_463:0:2673:1243_1920x0_80_0_0_5c648c0d7c129495b57147217360e069.jpg
САМАРА, 31 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк победил в праймериз "Единой России" в ГД от Ульяновской области, свидетельствуют опубликованные на сайте партии итоги предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам предварительного голосования по Радищевскому одномандатному избирательному округу, за Третьяка отдано 39 904 голоса. Занявший второе место на праймериз Андрей Шадышков (директор сельхозпредприятия "Наша Родина") получил 23 212 голосов, третье место - у Ирины Юдиной, которая работает в "АНО по развитию добровольчества и благотворительности "Счастливый регион", она набрала 1258 голосов.Почти 6 миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.
https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734906259.html
россия
ульяновская область
московская область (подмосковье)
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713293_666:0:2412:1309_1920x0_80_0_0_070e48e7962e82bdd14a1cf7eb41023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владислав третьяк, госдума рф, единая россия, ульяновская область, московская область (подмосковье), краснодарский край, политика

Третьяк победил на праймериз ЕР в Ульяновской области

15:08 31.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 31 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк победил в праймериз "Единой России" в ГД от Ульяновской области, свидетельствуют опубликованные на сайте партии итоги предварительного электронного голосования.
Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам предварительного голосования по Радищевскому одномандатному избирательному округу, за Третьяка отдано 39 904 голоса. Занявший второе место на праймериз Андрей Шадышков (директор сельхозпредприятия "Наша Родина") получил 23 212 голосов, третье место - у Ирины Юдиной, которая работает в "АНО по развитию добровольчества и благотворительности "Счастливый регион", она набрала 1258 голосов.
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 12:37
В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз
Почти 6 миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.
 
РоссияВладислав ТретьякГосдума РФЕдиная РоссияУльяновская областьМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
10:53Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Лента новостейМолния