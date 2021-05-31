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Третьяк победил на праймериз ЕР в Ульяновской области

Третьяк победил на праймериз ЕР в Ульяновской области - РИА Новости, 31.05.2021

Третьяк победил на праймериз ЕР в Ульяновской области

Депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк победил в праймериз "Единой России" в ГД от Ульяновской... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:08

2021-05-31T15:08

2021-05-31T15:08

россия

владислав третьяк

госдума рф

единая россия

ульяновская область

московская область (подмосковье)

краснодарский край

политика

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САМАРА, 31 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк победил в праймериз "Единой России" в ГД от Ульяновской области, свидетельствуют опубликованные на сайте партии итоги предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам предварительного голосования по Радищевскому одномандатному избирательному округу, за Третьяка отдано 39 904 голоса. Занявший второе место на праймериз Андрей Шадышков (директор сельхозпредприятия "Наша Родина") получил 23 212 голосов, третье место - у Ирины Юдиной, которая работает в "АНО по развитию добровольчества и благотворительности "Счастливый регион", она набрала 1258 голосов.Почти 6 миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734906259.html

россия

ульяновская область

московская область (подмосковье)

краснодарский край

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россия, владислав третьяк, госдума рф, единая россия, ульяновская область, московская область (подмосковье), краснодарский край, политика