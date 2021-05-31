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НАТО и ЕС не будут вмешиваться в скандал вокруг слежки Дании за Меркель
НАТО и ЕС не будут вмешиваться в скандал вокруг слежки Дании за Меркель - РИА Новости, 31.05.2021
НАТО и ЕС не будут вмешиваться в скандал вокруг слежки Дании за Меркель
НАТО и Евросоюз не намерены вмешиваться в разгорающийся "шпионский" скандал в связи с публикацией в германской газете о слежке, которую США в 2012-2014 годах... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:50
2021-05-31T17:50
франк-вальтер штайнмайер
нато
евросоюз
ангела меркель
германия
дания
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. НАТО и Евросоюз не намерены вмешиваться в разгорающийся "шпионский" скандал в связи с публикацией в германской газете о слежке, которую США в 2012-2014 годах вели за политиками ФРГ с помощью Дании."Я в курсе этих сообщений. Знаю, что страны, участвующие в этой ситуации, пытаются установить факты и обсудить их. НАТО, как организация, не участвует в этом процессе. Так что НАТО не может заниматься участием в решении этих вопросов. Надеюсь, что эти конкретные союзники могут сесть за стол переговоров и попытаются установить факты и решить их", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания глав МИД и минобороны союзников по альянсу.В ЕС также не стали вникать в подробности случившегося. "Вопросы разведывательной деятельности относятся к компетенции национальных властей", - прокомментировал ситуацию на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии.Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, американское Агентство национальной безопасности (АНБ) с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.По информации издания, датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.Потенциальный факт слежки США за европейскими политиками очень серьезен, соответствующую информацию необходимо проверить, подчеркнул госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в понедельник утром.
https://ria.ru/20210531/slezhka-1734909961.html
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франк-вальтер штайнмайер, нато, евросоюз, ангела меркель, германия, дания, йенс столтенберг, в мире

НАТО и ЕС не будут вмешиваться в скандал вокруг слежки Дании за Меркель

17:50 31.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. НАТО и Евросоюз не намерены вмешиваться в разгорающийся "шпионский" скандал в связи с публикацией в германской газете о слежке, которую США в 2012-2014 годах вели за политиками ФРГ с помощью Дании.
"Я в курсе этих сообщений. Знаю, что страны, участвующие в этой ситуации, пытаются установить факты и обсудить их. НАТО, как организация, не участвует в этом процессе. Так что НАТО не может заниматься участием в решении этих вопросов. Надеюсь, что эти конкретные союзники могут сесть за стол переговоров и попытаются установить факты и решить их", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания глав МИД и минобороны союзников по альянсу.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 12:50
Берлин отреагировал на сообщения об участии Дании в слежке за Меркель
В ЕС также не стали вникать в подробности случившегося. "Вопросы разведывательной деятельности относятся к компетенции национальных властей", - прокомментировал ситуацию на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии.
Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, американское Агентство национальной безопасности (АНБ) с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.
По информации издания, датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.
Потенциальный факт слежки США за европейскими политиками очень серьезен, соответствующую информацию необходимо проверить, подчеркнул госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в понедельник утром.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 11:09
СМИ узнали название операции датской разведки по слежке за политиками ЕС
 
Франк-Вальтер ШтайнмайерНАТОЕвросоюзАнгела МеркельГерманияДанияЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
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