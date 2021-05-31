https://ria.ru/20210531/slezhka-1734981126.html

НАТО и ЕС не будут вмешиваться в скандал вокруг слежки Дании за Меркель

НАТО и ЕС не будут вмешиваться в скандал вокруг слежки Дании за Меркель - РИА Новости, 31.05.2021

НАТО и ЕС не будут вмешиваться в скандал вокруг слежки Дании за Меркель

НАТО и Евросоюз не намерены вмешиваться в разгорающийся "шпионский" скандал в связи с публикацией в германской газете о слежке, которую США в 2012-2014 годах... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:50

2021-05-31T17:50

2021-05-31T17:50

франк-вальтер штайнмайер

нато

евросоюз

ангела меркель

германия

дания

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. НАТО и Евросоюз не намерены вмешиваться в разгорающийся "шпионский" скандал в связи с публикацией в германской газете о слежке, которую США в 2012-2014 годах вели за политиками ФРГ с помощью Дании."Я в курсе этих сообщений. Знаю, что страны, участвующие в этой ситуации, пытаются установить факты и обсудить их. НАТО, как организация, не участвует в этом процессе. Так что НАТО не может заниматься участием в решении этих вопросов. Надеюсь, что эти конкретные союзники могут сесть за стол переговоров и попытаются установить факты и решить их", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания глав МИД и минобороны союзников по альянсу.В ЕС также не стали вникать в подробности случившегося. "Вопросы разведывательной деятельности относятся к компетенции национальных властей", - прокомментировал ситуацию на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии.Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, американское Агентство национальной безопасности (АНБ) с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.По информации издания, датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.Потенциальный факт слежки США за европейскими политиками очень серьезен, соответствующую информацию необходимо проверить, подчеркнул госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в понедельник утром.

https://ria.ru/20210531/slezhka-1734909961.html

https://ria.ru/20210531/slezhka-1734884938.html

германия

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франк-вальтер штайнмайер, нато, евросоюз, ангела меркель, германия, дания, йенс столтенберг, в мире