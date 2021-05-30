https://ria.ru/20210530/slezhka-1734848930.html

Дания помогала США следить за Меркель и Штайнмайером, пишут СМИ

Дания помогала США следить за Меркель и Штайнмайером, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2021

Дания помогала США следить за Меркель и Штайнмайером, пишут СМИ

Датские спецслужбы в 2012-2014 годах помогали американскому агентству национальной безопасности следить за некоторыми европейскими политиками, сообщила газета... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-30T23:04

2021-05-30T23:04

2021-05-31T02:18

эдвард сноуден

пеер штайнбрюк

министерство финансов рф (минфин россии)

ангела меркель

швеция

германия

дания

норвегия

сша

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БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости. Датские спецслужбы в 2012-2014 годах помогали американскому агентству национальной безопасности следить за некоторыми европейскими политиками, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.Среди тех, кто стал объектами слежки, были канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас — президент ФРГ) и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.Датские спецслужбы, по данным издания, предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка и с которой можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Слежка велась в том числе за датским МИД и Минфином, а также за одной компанией из сферы ВПК.Датское правительство проинформировали о сотрудничестве с американцами не позднее 2015 года. Властям предоставили специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что спецслужбы королевства помогали США шпионить за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).В правительстве Германии заявили, что не знали об этой слежке. Представитель немецкого кабмина сообщил Süddeutsche Zeitung, что Меркель стало известно об этой ситуации из материала газеты. От дальнейших комментариев в правительстве отказались."Шпионский скандал" начался в ФРГ в 2015 году, когда выяснилось, что разведка страны активно сотрудничала с американским Агентством национальной безопасности. АНБ массово шпионило не только за гражданами ЕС, но и за некоторыми европейскими лидерами, в том числе прослушивало телефон Ангелы Меркель.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/proslushka-1584860793.html

швеция

германия

дания

норвегия

сша

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эдвард сноуден, пеер штайнбрюк, министерство финансов рф (минфин россии), ангела меркель, швеция, германия, дания, норвегия, сша, в мире