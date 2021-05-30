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Дания помогала США следить за Меркель и Штайнмайером, пишут СМИ
Дания помогала США следить за Меркель и Штайнмайером, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2021
Дания помогала США следить за Меркель и Штайнмайером, пишут СМИ
Датские спецслужбы в 2012-2014 годах помогали американскому агентству национальной безопасности следить за некоторыми европейскими политиками, сообщила газета... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-30T23:04
2021-05-31T02:18
эдвард сноуден
пеер штайнбрюк
министерство финансов рф (минфин россии)
ангела меркель
швеция
германия
дания
норвегия
сша
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БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости. Датские спецслужбы в 2012-2014 годах помогали американскому агентству национальной безопасности следить за некоторыми европейскими политиками, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.Среди тех, кто стал объектами слежки, были канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас — президент ФРГ) и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.Датские спецслужбы, по данным издания, предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка и с которой можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Слежка велась в том числе за датским МИД и Минфином, а также за одной компанией из сферы ВПК.Датское правительство проинформировали о сотрудничестве с американцами не позднее 2015 года. Властям предоставили специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что спецслужбы королевства помогали США шпионить за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).В правительстве Германии заявили, что не знали об этой слежке. Представитель немецкого кабмина сообщил Süddeutsche Zeitung, что Меркель стало известно об этой ситуации из материала газеты. От дальнейших комментариев в правительстве отказались."Шпионский скандал" начался в ФРГ в 2015 году, когда выяснилось, что разведка страны активно сотрудничала с американским Агентством национальной безопасности. АНБ массово шпионило не только за гражданами ЕС, но и за некоторыми европейскими лидерами, в том числе прослушивало телефон Ангелы Меркель.
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эдвард сноуден, пеер штайнбрюк, министерство финансов рф (минфин россии), ангела меркель, швеция, германия, дания, норвегия, сша, в мире

Дания помогала США следить за Меркель и Штайнмайером, пишут СМИ

23:04 30.05.2021 (обновлено: 02:18 31.05.2021)
 
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Германии Ангела Меркель
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости. Датские спецслужбы в 2012-2014 годах помогали американскому агентству национальной безопасности следить за некоторыми европейскими политиками, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.
Среди тех, кто стал объектами слежки, были канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас — президент ФРГ) и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.
Датские спецслужбы, по данным издания, предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка и с которой можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Слежка велась в том числе за датским МИД и Минфином, а также за одной компанией из сферы ВПК.
Датское правительство проинформировали о сотрудничестве с американцами не позднее 2015 года. Властям предоставили специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что спецслужбы королевства помогали США шпионить за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
В правительстве Германии заявили, что не знали об этой слежке. Представитель немецкого кабмина сообщил Süddeutsche Zeitung, что Меркель стало известно об этой ситуации из материала газеты. От дальнейших комментариев в правительстве отказались.
"Шпионский скандал" начался в ФРГ в 2015 году, когда выяснилось, что разведка страны активно сотрудничала с американским Агентством национальной безопасности. АНБ массово шпионило не только за гражданами ЕС, но и за некоторыми европейскими лидерами, в том числе прослушивало телефон Ангелы Меркель.
Сотрудник спецслужб осуществляет наблюдение - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 16:20Авторы
С широко закрытыми глазами: Швеция и Дания "не заметили" слежку США?Как российских дипломатов выдворять якобы за шпионаж без доказательств и фактов, так это без проблем. А если вдруг американцы слежку затеют, то это не страшно, пусть себе "работают", а мы сделаем вид, что ничего не происходит.
 
Эдвард СноуденПеер ШтайнбрюкМинистерство финансов РФ (Минфин России)Ангела МеркельШвецияГерманияДанияНорвегияСШАВ мире
 
 
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