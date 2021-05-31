https://ria.ru/20210531/reyting-1734851518.html

Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию - РИА Новости, 31.05.2021

Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

Верхние строчки рейтинга социально-экономического развития регионов России за прошлый год заняли Москва и Санкт-Петербург, замыкают рейтинг Тува и Еврейская... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T00:09

2021-05-31T00:09

2021-05-31T07:47

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риа рейтинг

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экономика

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Верхние строчки рейтинга социально-экономического развития регионов России за прошлый год заняли Москва и Санкт-Петербург, замыкают рейтинг Тува и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости*.Одиннадцатый рейтинг социально-экономического положения регионов, подготовленный экспертами РИА Новости, построен на основе объединения ключевых показателей регионального развития за 2020 год. Как поясняют авторы исследования, его результаты позволяют судить об уровне экономического развития каждого субъекта Федерации и его позициях на экономической карте России по итогам прошлого года.Показатели рейтингаМетодика составления рейтинга основана на объединении и оценке различных показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые критерии были условно разделены на четыре группы. В первую вошли показатели масштаба экономики: объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, скорректированные на индекс бюджетных расходов, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли.Вторую группу составили показатели эффективности экономики: объем производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, уровень собираемости налогов.В третью группу вошли показатели бюджетной сферы: доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета, отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к расходам консолидированного бюджета.В четвертую группу вошли показатели социальной сферы: отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения в возрасте 15 – 59 лет, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл регионов по каждому показателю, на втором – рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинговый балл. По каждому показателю он варьировался в диапазоне от 1 до 100. Наилучшее и максимально возможное значение показателя рейтингового балла – 100, наихудшее – 1. По каждой группе факторов он определен как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг – как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.Ситуация ухудшиласьРезультаты рейтинга показывают, что ситуация в большинстве регионов по сравнению с 2019 годом ухудшилась. Как отмечают эксперты, свою роль сыграли сложные условия, такие как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков, в которых развивалась российская экономика.Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов снизилось с 42,7 балла по итогам 2019 года, до 38,9 балла, а медианное значение – с 42 до 36,9 (диапазон значений от 1 до 100 баллов). Интегральный рейтинг снизился у 79 регионов, а вырос только у 6. Число регионов, интегральный рейтинг которых превышает 50 баллов, снизилось с 24 по итогам 2019 года до 20 по итогам 2020-го, при этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов выросло с 9 до 16.По сравнению с предыдущим годом состав лидеров и аутсайдеров существенно не изменился. Как и раньше, верхние строчки списка преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности. На последних строчках оказались регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.Лидеры и аутсайдерыПервую десятку, как и ранее, возглавляют Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у двух регионов – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Московской области интегральный рейтинг по итогам 2020 года выше отметки 70, а у Татарстана вплотную приближается к этому уровню.В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Ленинградская область, Красноярский и Краснодарский края. По сравнению с 2019 годом состав первой десятки практически не изменился, за исключением Тюменской области, которая опустилась с 10-го места на 11-е, уступив свое место Красноярскому краю, который поднялся с 12-го на 9-е место.Как отмечают эксперты, регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне, позволяет аналитикам утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе. Являясь лидерами социально-экономического развития, эти регионы обеспечивают половину суммарного ВРП.Состав отстающих регионов также продемонстрировал стабильность, отмечают эксперты. В последнюю десятку рейтинга входят Еврейская автономная область, Республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Хакасия, Кабардино-Балкария, а также Чукотский автономный округ. По сравнению с предыдущим годом состав замыкающей десятки также изменился всего на один регион – последнюю десятку покинула Камчатка, а вошла в ее состав Хакасия, которая опустилась с 74-го на 78-е место.В средине рейтинга позиции большинства регионов также существенно не изменились, более чем на пять мест сдвинулись позиции только у 12 регионов, среди которых у пяти повысились, а у семи снизились.Лидеры ростаЛидерами по росту позиций в рейтинге стали Мурманская область (+15 мест), Магаданская область (+11), Камчатский край (+8) и Дагестан (+8).У Мурманской области, которая поднялась с 36-го на 21-е место, значение интегрального рейтинга повысилось на три балла. Эксперты объясняют это увеличением объема отгруженных товаров и услуг в основном за счет роста в обрабатывающем секторе, что в свою очередь связано с увеличением производства Кольской горно-металлургической компанией рафинированного никеля по новой технологии хлорного выщелачивания, а также с запуском новой технологии производства драгоценных металлов.Существенный вклад внес и строительный сектор региона. Объем строительства в Мурманской области вырос в 2020 году на 21 процент, тогда как в целом по стране – всего на 0,1 процента. Кроме того, в области выросли инвестиции в основной капитал, увеличились доходы консолидированного бюджета, несколько снизилась долговая нагрузка.Улучшению позиций Магаданской области, как поясняют аналитики, способствовал рост объемов отгруженных товаров, в частности по сравнению с 2019 годом зафиксирован рост отгрузки по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства", а также в строительстве. В 2020 году Магаданская область увеличила добычу золота на шесть процентов до 49 тонн. Кроме того, в 2020 году в области выросли инвестиции в основной капитал, повысились доходы консолидированного бюджета и снизился уровень долговой нагрузки.В Камчатском крае выросли инвестиции в основной капитал и доходы бюджета, повысилась доля прибыльных предприятий, улучшилось отношение денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.Росту позиций в рейтинге Дагестана способствовало увеличение инвестиций в основной капитал, рост доходов консолидированного бюджета, снижение уровня долговой нагрузки. Кроме того, по многим показателям, по которым зафиксировано ухудшение, темпы снижения были ниже, чем в других регионах, что также позволило республике улучшить позиции в рейтинге.Потеря позицийНаиболее существенно снизились позиции у Кемеровской, Ульяновской, и Новгородской областей, на 18, 9 и 8 мест соответственно. Значение интегрального рейтинга данных регионов также снизилось довольно существенно — более чем на пять баллов. У Кемеровской области значение интегрального рейтинга упало на 12,9 пункта, что и повлияло на перемещение области в рейтинге с 21-го до 39-го места.Эксперты подчеркивают, что в 2020 году ухудшились почти все показатели, учитываемые при расчете рейтинга. Среди наиболее значимых факторов можно назвать сокращение объема отгруженных товаров и услуг — в значительной степени за счет снижения в добывающей отрасли из-за падения добычи угля, снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета, рост уровня долговой нагрузки, сокращение доли прибыльных предприятий, рост уровня безработицы и ряд других факторов.Значение интегрального рейтинга Ульяновской области снизилось по сравнению с 2019 годом на 7,9 пункта. Такая динамика связана с ухудшением многих показателей. В частности, в 2020 году в Ульяновской области сократился объем отгруженных товаров и услуг в значительной степени за счет снижения объема отгруженных товаров по виду деятельности "обрабатывающие производства". Кроме того, в области снизилась доля прибыльных предприятий, увеличился объем государственного долга и долговая нагрузка, повысился уровень безработицы. В то же время в качестве позитивного фактора эксперты называют увеличение доходов консолидированного бюджета области.У Новгородской области в 2020 году значение интегрального рейтинга снизилось на 5,9 пункта, в результате чего она опустилась на восемь мест. Среди негативных факторов можно назвать сокращение инвестиций в основной капитал, рост долговой нагрузки, повышение дефицита бюджета, рост уровня безработицы, увеличение младенческой смертности и ряд других. В то же время в 2020 году на 15 процентов выросли доходы консолидированного бюджета области, увеличился объем работ по виду деятельности строительство и улучшился рад других показателей.Как прогнозируют эксперты, в 2021 году по мере постепенного восстановления экономики после кризисного периода можно ожидать роста экономических показателей в большинстве регионов, что будет способствовать повышению рейтинговых баллов. В то же время, что касается распределения регионов в рейтинге, то по итогам 2021 года, скорее всего, оно существенно не изменится, в особенности в его верхней и нижней частях, говорят эксперты. *Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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