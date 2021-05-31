Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210531/poezda-1734597380.html
Эксперты выяснили, куда россияне отправлялись весной на поездах
Эксперты выяснили, куда россияне отправлялись весной на поездах - РИА Новости, 31.05.2021
Эксперты выяснили, куда россияне отправлялись весной на поездах
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий подвел итоги весны, выяснив, какие железнодорожные направления по России оказались самыми популярными,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T00:19
2021-05-31T00:19
туризм
куда поехать в выходные
россия
туризм
туту.ру
туристы
адлер
новости - туризм
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571096753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fe27aa4706635fd6c554b0b92ddb253.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий подвел итоги весны, выяснив, какие железнодорожные направления по России оказались самыми популярными, сообщает Туту.ру.Как оказалось, чаще всего весной россияне путешествовали между Москвой и Санкт-Петербургом. Средняя цена билетов почти не изменилась за два года и составила 2 895 рублей в одну сторону.На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород. За такую поездку платили в среднем 1 643 рубля.Замыкает тройку востребованных маршрутов Сочи — Краснодар. Средний чек здесь равен 761 рублю. Также в первую десятку вошли поездки из столицы в Брянск, Казань, Ярославль, Тулу, Владимир, Воронеж и Рязань. В целом средняя стоимость железнодорожного билета этой весной составила 2 091 рубль, что на пять процентов больше, чем в 2019 году.
https://ria.ru/20210517/poezd-1732450161.html
россия
адлер
нижний новгород
москва
краснодар
тула
брянск
владимир
сочи
рязань
воронеж
ярославль
санкт-петербург
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571096753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb19c85cad8fb3e9ea36c347b5d0a9de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда поехать в выходные, россия, туризм, туту.ру, туристы, адлер, новости - туризм, нижний новгород, москва, краснодар, тула, брянск, владимир, сочи, рязань, воронеж, ярославль, санкт-петербург, казань

Эксперты выяснили, куда россияне отправлялись весной на поездах

00:19 31.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал "Казань-Пассажирская"
Железнодорожный вокзал Казань-Пассажирская - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий подвел итоги весны, выяснив, какие железнодорожные направления по России оказались самыми популярными, сообщает Туту.ру.
Как оказалось, чаще всего весной россияне путешествовали между Москвой и Санкт-Петербургом. Средняя цена билетов почти не изменилась за два года и составила 2 895 рублей в одну сторону.
На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород. За такую поездку платили в среднем 1 643 рубля.
Замыкает тройку востребованных маршрутов Сочи — Краснодар. Средний чек здесь равен 761 рублю.
Также в первую десятку вошли поездки из столицы в Брянск, Казань, Ярославль, Тулу, Владимир, Воронеж и Рязань. В целом средняя стоимость железнодорожного билета этой весной составила 2 091 рубль, что на пять процентов больше, чем в 2019 году.
Пассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 05:22Туризм
Эксперты выяснили, куда туристы едут на поездах летом и сколько это стоит
 
Туризмкуда поехать в выходныеРоссияТуризмТуту.рутуристыАдлерНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваКраснодарТулаБрянскВладимирСочиРязаньВоронежЯрославльСанкт-ПетербургКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:32Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей
10:28Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР
10:22Названы победители праймериз "Единой России" в Москве
10:20В Подмосковье убили семью из четырех человек
10:15России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT, заявили в МИД
10:08На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
10:07Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение
10:00Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков
09:59Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней
09:57Белоусов рассказал, какой будет инфляция в 2021 году
09:55Портал Newsru.com прекратил работу
09:50Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета
09:50ФСБ разоблачила 96 подпольных оружейников в 25 регионах
09:48Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
09:47Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии 0:15
09:44Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
09:25В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая
09:25Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов
09:16Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае
09:08Защита Софьи Сапеги рассказала, когда ей предъявят обвинение
Лента новостейМолния