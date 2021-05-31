https://ria.ru/20210531/poezda-1734597380.html
Эксперты выяснили, куда россияне отправлялись весной на поездах
Эксперты выяснили, куда россияне отправлялись весной на поездах - РИА Новости, 31.05.2021
Эксперты выяснили, куда россияне отправлялись весной на поездах
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий подвел итоги весны, выяснив, какие железнодорожные направления по России оказались самыми популярными,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T00:19
2021-05-31T00:19
2021-05-31T00:19
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий подвел итоги весны, выяснив, какие железнодорожные направления по России оказались самыми популярными, сообщает Туту.ру.Как оказалось, чаще всего весной россияне путешествовали между Москвой и Санкт-Петербургом. Средняя цена билетов почти не изменилась за два года и составила 2 895 рублей в одну сторону.На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород. За такую поездку платили в среднем 1 643 рубля.Замыкает тройку востребованных маршрутов Сочи — Краснодар. Средний чек здесь равен 761 рублю. Также в первую десятку вошли поездки из столицы в Брянск, Казань, Ярославль, Тулу, Владимир, Воронеж и Рязань. В целом средняя стоимость железнодорожного билета этой весной составила 2 091 рубль, что на пять процентов больше, чем в 2019 году.
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий подвел итоги весны, выяснив, какие железнодорожные направления по России оказались самыми популярными, сообщает Туту.ру.
Как оказалось, чаще всего весной россияне путешествовали между Москвой и Санкт-Петербургом. Средняя цена билетов почти не изменилась за два года и составила 2 895 рублей в одну сторону.
На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород. За такую поездку платили в среднем 1 643 рубля.
Замыкает тройку востребованных маршрутов Сочи — Краснодар. Средний чек здесь равен 761 рублю.
Также в первую десятку вошли поездки из столицы в Брянск, Казань, Ярославль, Тулу, Владимир, Воронеж и Рязань. В целом средняя стоимость железнодорожного билета этой весной составила 2 091 рубль, что на пять процентов больше, чем в 2019 году.