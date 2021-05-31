https://ria.ru/20210531/obyski-1734856849.html

Источник пояснил статус экс-мэра Владивостока, у которого проводят обыски

Источник пояснил статус экс-мэра Владивостока, у которого проводят обыски - РИА Новости, 31.05.2021

Источник пояснил статус экс-мэра Владивостока, у которого проводят обыски

Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, у которого правоохранители проводят обыски, находится в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T03:47

2021-05-31T03:47

2021-05-31T03:47

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, у которого правоохранители проводят обыски, находится в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил об обысках дома у Гуменюка и отметил, что тот пока не задержан. По его словам, обыски связаны с делом о махинациях на кладбищах города. В СУ СК по Приморскому краю РИА Новости официально подтвердили проведение обысков у Гуменюка."(Находится в статусе) свидетеля", - сказал собеседник агентства.Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. И. о. мэра назначен бывший зампред правительства Приморья Константин Шестаков.В марте СУ СК по Приморскому краю сообщало, что заведующего кладбищами муниципального бюджетного учреждения "Некрополь" во Владивостоке заключили под стражу по обвинению в получении взяток на 4 миллиона рублей. По данным следствия, в обязанности обвиняемого входила организация работ по эксплуатации и содержанию кладбищ Владивостока. По данным СУ СК, с марта 2020 года по январь 2021 года он получил более 4 миллионов рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение урн с прахом умерших в эти опалубки.Ранее в прокуратуре Приморья сообщали, что бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей за то, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах. Дело о получении взяток в отношении бывшего руководителя МУПВ "Некрополь" было возбуждено СУСК в 2019 году. Тогда в мэрии Владивостока сообщали о следственных мероприятиях в МУПВ.

https://ria.ru/20210528/obysk-1734610809.html

https://ria.ru/20210527/orenburg-1734467060.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия