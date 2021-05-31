Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/obyski-1734856849.html
Источник пояснил статус экс-мэра Владивостока, у которого проводят обыски
Источник пояснил статус экс-мэра Владивостока, у которого проводят обыски - РИА Новости, 31.05.2021
Источник пояснил статус экс-мэра Владивостока, у которого проводят обыски
Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, у которого правоохранители проводят обыски, находится в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T03:47
2021-05-31T03:47
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, у которого правоохранители проводят обыски, находится в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил об обысках дома у Гуменюка и отметил, что тот пока не задержан. По его словам, обыски связаны с делом о махинациях на кладбищах города. В СУ СК по Приморскому краю РИА Новости официально подтвердили проведение обысков у Гуменюка."(Находится в статусе) свидетеля", - сказал собеседник агентства.Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. И. о. мэра назначен бывший зампред правительства Приморья Константин Шестаков.В марте СУ СК по Приморскому краю сообщало, что заведующего кладбищами муниципального бюджетного учреждения "Некрополь" во Владивостоке заключили под стражу по обвинению в получении взяток на 4 миллиона рублей. По данным следствия, в обязанности обвиняемого входила организация работ по эксплуатации и содержанию кладбищ Владивостока. По данным СУ СК, с марта 2020 года по январь 2021 года он получил более 4 миллионов рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение урн с прахом умерших в эти опалубки.Ранее в прокуратуре Приморья сообщали, что бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей за то, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах. Дело о получении взяток в отношении бывшего руководителя МУПВ "Некрополь" было возбуждено СУСК в 2019 году. Тогда в мэрии Владивостока сообщали о следственных мероприятиях в МУПВ.
https://ria.ru/20210528/obysk-1734610809.html
https://ria.ru/20210527/orenburg-1734467060.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94fa7b970dec095327cb0e51acc00abd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия

Источник пояснил статус экс-мэра Владивостока, у которого проводят обыски

03:47 31.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, у которого правоохранители проводят обыски, находится в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил об обысках дома у Гуменюка и отметил, что тот пока не задержан. По его словам, обыски связаны с делом о махинациях на кладбищах города. В СУ СК по Приморскому краю РИА Новости официально подтвердили проведение обысков у Гуменюка.
"(Находится в статусе) свидетеля", - сказал собеседник агентства.
Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. И. о. мэра назначен бывший зампред правительства Приморья Константин Шестаков.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 15:55
В мэрии города Лянтор прошли обыски
В марте СУ СК по Приморскому краю сообщало, что заведующего кладбищами муниципального бюджетного учреждения "Некрополь" во Владивостоке заключили под стражу по обвинению в получении взяток на 4 миллиона рублей. По данным следствия, в обязанности обвиняемого входила организация работ по эксплуатации и содержанию кладбищ Владивостока. По данным СУ СК, с марта 2020 года по январь 2021 года он получил более 4 миллионов рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение урн с прахом умерших в эти опалубки.
Ранее в прокуратуре Приморья сообщали, что бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей за то, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах. Дело о получении взяток в отношении бывшего руководителя МУПВ "Некрополь" было возбуждено СУСК в 2019 году. Тогда в мэрии Владивостока сообщали о следственных мероприятиях в МУПВ.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 17:31
Мэр Оренбурга подтвердил, что в его доме прошли обыски
 
Следственный комитет России (СК РФ)ВладивостокПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:32Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей
10:28Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР
10:22Названы победители праймериз "Единой России" в Москве
10:20В Подмосковье убили семью из четырех человек
10:15России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT, заявили в МИД
10:08На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
10:07Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение
10:00Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков
09:59Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней
09:57Белоусов рассказал, какой будет инфляция в 2021 году
09:55Портал Newsru.com прекратил работу
09:50Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета
09:50ФСБ разоблачила 96 подпольных оружейников в 25 регионах
09:48Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
09:47Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии 0:15
09:44Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
09:25В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая
09:25Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов
09:16Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае
09:08Защита Софьи Сапеги рассказала, когда ей предъявят обвинение
Лента новостейМолния