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В Ленинградской области спасли одноглазого детеныша нерпы
В Ленинградской области спасли одноглазого детеныша нерпы - РИА Новости, 31.05.2021
В Ленинградской области спасли одноглазого детеныша нерпы
Детеныша ладожской нерпы с одним глазом спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщил Фонд друзей... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:39
2021-05-31T13:39
2021-05-31T16:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Детеныша ладожской нерпы с одним глазом спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.Хищника нашли в реке Паша в поселке Часовенское.У животного пневмония. По словам экспертов, состояние ластоногого "очень плохое".Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Они занесены в Красную книгу России и находятся под угрозой исчезновения.
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россия, фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, ленинградская область, санкт-петербург, общество