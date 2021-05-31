Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210531/nerpa-1734921053.html
В Ленинградской области спасли одноглазого детеныша нерпы
В Ленинградской области спасли одноглазого детеныша нерпы - РИА Новости, 31.05.2021
В Ленинградской области спасли одноглазого детеныша нерпы
Детеныша ладожской нерпы с одним глазом спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщил Фонд друзей... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:39
2021-05-31T16:00
хорошие новости
россия
фонд друзей балтийской нерпы
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
ленинградская область
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919788_0:87:1024:663_1920x0_80_0_0_a34ce342e38eeb8aa0e8e7f20fd41fad.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Детеныша ладожской нерпы с одним глазом спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.Хищника нашли в реке Паша в поселке Часовенское.У животного пневмония. По словам экспертов, состояние ластоногого "очень плохое".Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Они занесены в Красную книгу России и находятся под угрозой исчезновения.
https://ria.ru/20210527/utenok-1734410290.html
россия
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919788_235:88:1024:680_1920x0_80_0_0_4fc5589161a29b36c23bd2b0ad33764d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, ленинградская область, санкт-петербург, общество

В Ленинградской области спасли одноглазого детеныша нерпы

13:39 31.05.2021 (обновлено: 16:00 31.05.2021)
 
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыДетеныш ладожской нерпы из реки Паша в Ленинградской области
Детеныш ладожской нерпы из реки Паша в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Детеныша ладожской нерпы с одним глазом спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
Хищника нашли в реке Паша в поселке Часовенское.
У животного пневмония. По словам экспертов, состояние ластоногого "очень плохое".
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.
В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Они занесены в Красную книгу России и находятся под угрозой исчезновения.
Утенок, спасенный из коллектора в Южном Бутово - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 13:33Хорошие новости
В Москве спасли упавшего в коллектор утенка
 
Хорошие новостиРоссияФонд друзей балтийской нерпыЦентр изучения и сохранения морских млекопитающихЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки Сапеги
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
Лента новостейМолния