https://ria.ru/20210531/navalnyy-1734994882.html

Адвокат рассказал о состоянии Навального в колонии

Адвокат рассказал о состоянии Навального в колонии - РИА Новости, 31.05.2021

Адвокат рассказал о состоянии Навального в колонии

Алексей Навальный в ИК-3 Владимира чувствует себя нормально, жалоб нет, сообщил журналистам его адвокат Вадим Кобзев. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T18:51

2021-05-31T18:51

2021-05-31T19:15

россия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 31 мая - РИА Новости. Алексей Навальный в ИК-3 Владимира чувствует себя нормально, жалоб нет, сообщил журналистам его адвокат Вадим Кобзев.Навальный в марте был этапирован в ИК-2 во Владимирской области. С апреля его после голодовки перевели в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 во Владимире.Примирение с ИК-2 Владимирской области по иску Алексея Навального о постановке его на учет как склонного к побегу невозможно, заявил журналистам адвокат Вадим Кобзев.Петушинский районный суд 31 мая провел первое заседание по иску Навального к расположенной в Покрове ИК-2 о постановке его на учет как склонного к побегу, осужденный принимал в нем участие по видеосвязи. Представитель колонии заявил, что не признает иск в полном объеме."С моей точки зрения, это (примирение - ред.) было невозможно. Потому что позиция колонии в том, что больше раз в два часа они его ни разу не проверяют. Это их позиция, поэтому любое их отклонение от этой позиции - оно будет противоречить их же отзыву, их же позиции. Поэтому, я думаю, что это все изначально не может быть", - ответил Кобзев на вопрос, при каких обстоятельствах возможно было бы примирение.Следственные действия, включая допросы, по уголовному делу об оскорблении Алексеем Навальным судьи пока не проводились, добавил Вадим Кобзев.О возбуждении нового, уже третьего за последнее время, уголовного дела блогер сообщил на прошлой неделе. Оно касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей Навальному приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Следствие эту информацию пока не подтверждало."Следственных действий пока не было, но были процессуальные действия, нам вручали копии процессуальных документов. Это как раз было на той неделе, о чем Алексей писал в посте. Пока больше ничего не было", - сказал адвокат.По его словам, защита из этих документов уяснила только "сам факт, что такое дело есть". Конкретные фразы и обороты речи, которые следствие расценены как оскорбительные, в этих бумагах не перечислялись."Там все общими фразами, там все предстоит установить следствию в ходе экспертизы", - отметил Кобзев.В ходе процесса Навальный по делу о клевете допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала. Это и привело к тому, что прокуратура попросила суд направить материалы в отношении блогера в Следственный комитет, что, по данным защиты, в свою очередь обернулось возбуждением нового дела.По решению суда, Навальный должен выплатить за клевету штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.Петушинский районный суд 7 июня будет рассматривать еще два иска Навального к ИК-2, первый касается получаемых им газет, из которых вырезаны статьи, второй – отказа в выдаче ему книг.Навальный, отбывающий 3,5-летний срок по делу "Ив Роше", ранее подал к колонии №2 три иска: о цензуре газет, об отказе выдавать книги и признании склонным к побегу – из-за этого статуса, по словам оппозиционера, его регулярно будят по ночам в ходе проверок. Представитель ИК-2 заявила в суде, что считает неправомерным иск Навального к колонии, и рассказала, что сокамерники блогера на нарушение непрерывного сна не жаловалисьСимоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210531/navalnyy-1734950138.html

https://ria.ru/20210526/volodin-1734290153.html

https://ria.ru/20210518/navalnyy-1732870164.html

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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия