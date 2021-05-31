Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210531/koshmal-1734914129.html
Актриса из "Сватов" заинтриговала поклонников снимком в образе гота
Актриса из "Сватов" заинтриговала поклонников снимком в образе гота - РИА Новости, 31.05.2021
Актриса из "Сватов" заинтриговала поклонников снимком в образе гота
Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в комедийном сериале "Сваты", разместила в Instagram фотографию в новом образе, чем заинтриговала... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T19:32
2021-05-31T19:32
анна кошмал
белоруссия
культура
сваты (сериал)
стиль жизни
кино и сериалы
новости культуры
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602599918_0:0:600:337_1920x0_80_0_0_5c1ed10a83fa6eca04b47a0a3f69d6c4.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в комедийном сериале "Сваты", разместила в Instagram фотографию в новом образе, чем заинтриговала подписчиков. Ведь примерно в таком же виде ходила и ее героиня. На снимке актриса с черными губами, волосами и сильно подведенными глазами темными тенями. Большинство подписчиков сразу вспомнило пятый сезон "Сватов", когда Женя была трудным подростком и считала себя готом (тогда она тоже подводила глаза черным цветом и была брюнеткой. — Прим. ред.). Пользователей, которые привыкли видеть актрису русой и с естественным макияжем, удивили такие изменения в ее внешности. Актриса пока не отреагировала на эти записи. Зато в марте Анна Кошмал рассказывала, что вместе с командой "держит кулаки", чтобы в этом году сериал наконец-то досняли.Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. И только в конце января прошлого года стало известно, что съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.
https://ria.ru/20210204/svaty-1595843513.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602599918_57:0:506:337_1920x0_80_0_0_ec203c30d20e6d1be8d90681379e9f2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кошмал, белоруссия, сваты (сериал), стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес

Актриса из "Сватов" заинтриговала поклонников снимком в образе гота

19:32 31.05.2021
 
© Квартал 95Анна Кошмал в сериале "Сваты"
Анна Кошмал в сериале Сваты
© Квартал 95
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в комедийном сериале "Сваты", разместила в Instagram фотографию в новом образе, чем заинтриговала подписчиков. Ведь примерно в таком же виде ходила и ее героиня.

"Что-то мне это напоминает", — написала Кошмал.

На снимке актриса с черными губами, волосами и сильно подведенными глазами темными тенями. Большинство подписчиков сразу вспомнило пятый сезон "Сватов", когда Женя была трудным подростком и считала себя готом (тогда она тоже подводила глаза черным цветом и была брюнеткой. — Прим. ред.).
Пользователей, которые привыкли видеть актрису русой и с естественным макияжем, удивили такие изменения в ее внешности.

"Женя, ты ли это?", "Надеемся, что это съемка нового сезона "Сватов", "Так, интрига. Это намек на то, что Женя в седьмых "Сватах" облачится в гота?" — прокомментировали пользователи.

Актриса пока не отреагировала на эти записи. Зато в марте Анна Кошмал рассказывала, что вместе с командой "держит кулаки", чтобы в этом году сериал наконец-то досняли.

"Пока сериал не доснят, о дате выхода нет смысла говорить. Как только съемки окончатся, сразу об этом узнаете", — написала тогда Кошмал.

Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. И только в конце января прошлого года стало известно, что съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.
Кадр из сериала Сваты
4 февраля, 01:01Шоубиз
Актриса из "Сватов" рассказала об отношениях с Федором Добронравовым
 
КультураАнна КошмалБелоруссияСваты (сериал)Стиль жизниКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
09:46В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния