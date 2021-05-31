Актриса из "Сватов" заинтриговала поклонников снимком в образе гота
© Квартал 95Анна Кошмал в сериале "Сваты"
© Квартал 95
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в комедийном сериале "Сваты", разместила в Instagram фотографию в новом образе, чем заинтриговала подписчиков. Ведь примерно в таком же виде ходила и ее героиня.
"Что-то мне это напоминает", — написала Кошмал.
На снимке актриса с черными губами, волосами и сильно подведенными глазами темными тенями. Большинство подписчиков сразу вспомнило пятый сезон "Сватов", когда Женя была трудным подростком и считала себя готом (тогда она тоже подводила глаза черным цветом и была брюнеткой. — Прим. ред.).
Пользователей, которые привыкли видеть актрису русой и с естественным макияжем, удивили такие изменения в ее внешности.
"Женя, ты ли это?", "Надеемся, что это съемка нового сезона "Сватов", "Так, интрига. Это намек на то, что Женя в седьмых "Сватах" облачится в гота?" — прокомментировали пользователи.
Актриса пока не отреагировала на эти записи. Зато в марте Анна Кошмал рассказывала, что вместе с командой "держит кулаки", чтобы в этом году сериал наконец-то досняли.
"Пока сериал не доснят, о дате выхода нет смысла говорить. Как только съемки окончатся, сразу об этом узнаете", — написала тогда Кошмал.
Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. И только в конце января прошлого года стало известно, что съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.