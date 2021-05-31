https://ria.ru/20210531/koshmal-1734914129.html

Актриса из "Сватов" заинтриговала поклонников снимком в образе гота

Актриса из "Сватов" заинтриговала поклонников снимком в образе гота - РИА Новости, 31.05.2021

Актриса из "Сватов" заинтриговала поклонников снимком в образе гота

Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в комедийном сериале "Сваты", разместила в Instagram фотографию в новом образе, чем заинтриговала... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T19:32

2021-05-31T19:32

2021-05-31T19:32

анна кошмал

белоруссия

культура

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в комедийном сериале "Сваты", разместила в Instagram фотографию в новом образе, чем заинтриговала подписчиков. Ведь примерно в таком же виде ходила и ее героиня. На снимке актриса с черными губами, волосами и сильно подведенными глазами темными тенями. Большинство подписчиков сразу вспомнило пятый сезон "Сватов", когда Женя была трудным подростком и считала себя готом (тогда она тоже подводила глаза черным цветом и была брюнеткой. — Прим. ред.). Пользователей, которые привыкли видеть актрису русой и с естественным макияжем, удивили такие изменения в ее внешности. Актриса пока не отреагировала на эти записи. Зато в марте Анна Кошмал рассказывала, что вместе с командой "держит кулаки", чтобы в этом году сериал наконец-то досняли.Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В течение нескольких лет о продолжении одной из самых любимых комедий было ничего не известно. И только в конце января прошлого года стало известно, что съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.

https://ria.ru/20210204/svaty-1595843513.html

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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анна кошмал, белоруссия, сваты (сериал), стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес