https://ria.ru/20210324/svaty-1602596102.html

"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого сезона

"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого сезона

Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в комедийном сериале "Сваты", раскрыла в сторис Instagram подробности долгожданного седьмого сезона. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:11

2021-03-24T13:11

2021-03-24T13:11

анна кошмал

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в комедийном сериале "Сваты", раскрыла в сторис Instagram подробности долгожданного седьмого сезона. Один из пользователей поинтересовался у Анны: "Сваты" досняли?". На это актриса ответила: "Не досняли".Исполнительница роли Жени развеяла и популярный слух о том, что продолжение комедийного сериала выйдет 4 июня. "Не верьте всему, что пишут в интернете", — обратилась она к подписчикам. Анна Кошмал снялась в пятом и шестом сезонах. Она играла повзрослевшую внучку главных героев: Ивана и Валентины Будько, а также Ольги и Юрия Ковалевых. В проект актриса пришла, когда ей было 16 лет (сейчас ей 26. — Прим. ред.). Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В конце января прошлого года сообщалось, что съемки долгожданного седьмого сезона начались в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.

https://ria.ru/20210204/svaty-1595843513.html

белоруссия

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анна кошмал, федор добронравов, белоруссия, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес