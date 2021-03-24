https://ria.ru/20210324/svaty-1602596102.html
"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого сезона
"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого сезона
Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в комедийном сериале "Сваты", раскрыла в сторис Instagram подробности долгожданного седьмого сезона. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:11
2021-03-24T13:11
2021-03-24T13:11
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в комедийном сериале "Сваты", раскрыла в сторис Instagram подробности долгожданного седьмого сезона. Один из пользователей поинтересовался у Анны: "Сваты" досняли?". На это актриса ответила: "Не досняли".Исполнительница роли Жени развеяла и популярный слух о том, что продолжение комедийного сериала выйдет 4 июня. "Не верьте всему, что пишут в интернете", — обратилась она к подписчикам. Анна Кошмал снялась в пятом и шестом сезонах. Она играла повзрослевшую внучку главных героев: Ивана и Валентины Будько, а также Ольги и Юрия Ковалевых. В проект актриса пришла, когда ей было 16 лет (сейчас ей 26. — Прим. ред.). Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В конце января прошлого года сообщалось, что съемки долгожданного седьмого сезона начались в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.
https://ria.ru/20210204/svaty-1595843513.html
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РИА Новости
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анна кошмал, федор добронравов, белоруссия, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в комедийном сериале "Сваты", раскрыла в сторис Instagram подробности долгожданного седьмого сезона.
Один из пользователей поинтересовался у Анны: "Сваты" досняли?". На это актриса ответила: "Не досняли".
"Держим кулаки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить и выпустить седьмой сезон! Пока сериал не доснят, о дате выхода нет смысла говорить. Как только съемки окончатся, сразу об этом узнаете", — прокомментировала она.
Исполнительница роли Жени развеяла и популярный слух о том, что продолжение комедийного сериала выйдет 4 июня.
"Не верьте всему, что пишут в интернете", — обратилась она к подписчикам.
Анна Кошмал снялась в пятом и шестом сезонах. Она играла повзрослевшую внучку главных героев: Ивана и Валентины Будько, а также Ольги и Юрия Ковалевых. В проект актриса пришла, когда ей было 16 лет (сейчас ей 26. — Прим. ред.).
Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В конце января прошлого года сообщалось, что съемки долгожданного седьмого сезона начались в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.