https://ria.ru/20210531/izrail-1735002508.html

Эксперт назвал условия сохранения мира между Палестиной и Израилем

Эксперт назвал условия сохранения мира между Палестиной и Израилем - РИА Новости, 31.05.2021

Эксперт назвал условия сохранения мира между Палестиной и Израилем

Действующее перемирие между палестинцами и израильтянами после очередного витка эскалации рано или поздно будет сорвано без поддержки на политическом треке и... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T19:37

2021-05-31T19:37

2021-05-31T19:37

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

набиль фахми

мид египта

палестина

восточный иерусалим

египет

израиль

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КАИР, 31 мая - РИА Новости. Действующее перемирие между палестинцами и израильтянами после очередного витка эскалации рано или поздно будет сорвано без поддержки на политическом треке и возобновления полноценного процесса мирного урегулирования, выразил мнение в беседе с РИА Новости экс-глава МИД Египта Набиль Фахми."К сожалению, с приостановкой мирного процесса разговор ведется чаще о вопросах безопасности, а не об урегулировании … За соглашением о прекращении огня следуют, естественно, серьезные усилия по его сохранению. Однако я подчеркиваю, что прекращение огня будет сорвано через несколько месяцев или через год, если не будет обеспечен политический трек", - прокомментировал египетский политик существующее положение дел.По словам Фахми, "необходимо укрепить основы мирного процесса, чтобы не дать нынешнему этапу их разрушить". Он пояснил, что речь идет о сохранении принципа двух государств на условиях создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Эксперт подчеркнул, что Египет традиционно играет весомую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта "в силу географического положения и характера национальной безопасности, для поддержания которой мы должны уделять внимание любой проблеме, связанной с нашими границами"."История подтверждает, что пока существует конфликт, происходят столкновения, поэтому Египет должен продолжать свои усилия по обеспечению перемирия в качестве первого шага", - сказал Фахми.Говоря о дальнейших шагах, эксперт указал, что наряду с укреплением режима прекращения огня необходимо заставить Израиль "понести ответственность за нарушение прав палестинских граждан на оккупированных территориях", включая гибель более 60 детей и разрушение больниц.В-третьих, необходимо возобновить переговорный процесс, который, однако, не может начаться до стабилизации политической ситуации в Израиле и формирования нового правительства. Египетский дипломат предупредил, что формирование правительства правого толка "не будет способствовать переговорам".Оценивая перспективы возобновления мирного процесса, Фахми указал в том числе на сложную ситуацию в США: внешняя политика не является приоритетом для администрации американского президента Джо Байдена. "Это негативный аспект, который заставляет нас предполагать, что новая американская администрация не будет прикладывать усилий для (возобновления - ред.) мирного процесса", - сказал эксперт.Однако есть и позитивный, по мнению политика, аспект - жесткие действия Израиля "вызвали реакцию американской общественности, в особенности молодежи и левых активистов, которые поддерживают Байдена", отметил Фахми. Он напомнил, что президент в этой ситуации вынужден считаться с мнением своих сторонников - это подтверждают в том числе его заявления о правах палестинцев наряду с израильтянами на безопасность.Фахми также выразил мнение, что на нынешнем этапе отношение к палестинской проблеме в мире меняется в сторону поддержки прав палестинцев, чем стоит воспользоваться. "Палестинцам и арабам следует воспользоваться тем, что можно охарактеризовать как гуманистический подход. Настроения международного сообщества, в особенности молодежи, меняются - как на Западе, так и на Востоке наблюдается явное неприятие действий Израиля, которое выражается в том числе в антиизраильских демонстрациях", - сказал он.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Более 4,3 тысячи ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за этот период, порядка 640 из них упали на территории анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, по последним данным палестинского минздрава, достигло 253. Ранения получили более 1,9 тысячи человек.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.

https://ria.ru/20210531/khamas-1734987479.html

https://ria.ru/20210523/konflikt-1733539500.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/izrail-1734322499.html

палестина

восточный иерусалим

египет

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, набиль фахми, мид египта, палестина, восточный иерусалим, египет, израиль, в мире