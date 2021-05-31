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Эксперт назвал условия сохранения мира между Палестиной и Израилем
Эксперт назвал условия сохранения мира между Палестиной и Израилем - РИА Новости, 31.05.2021
Эксперт назвал условия сохранения мира между Палестиной и Израилем
Действующее перемирие между палестинцами и израильтянами после очередного витка эскалации рано или поздно будет сорвано без поддержки на политическом треке и... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T19:37
2021-05-31T19:37
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
набиль фахми
мид египта
палестина
восточный иерусалим
египет
израиль
в мире
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КАИР, 31 мая - РИА Новости. Действующее перемирие между палестинцами и израильтянами после очередного витка эскалации рано или поздно будет сорвано без поддержки на политическом треке и возобновления полноценного процесса мирного урегулирования, выразил мнение в беседе с РИА Новости экс-глава МИД Египта Набиль Фахми."К сожалению, с приостановкой мирного процесса разговор ведется чаще о вопросах безопасности, а не об урегулировании … За соглашением о прекращении огня следуют, естественно, серьезные усилия по его сохранению. Однако я подчеркиваю, что прекращение огня будет сорвано через несколько месяцев или через год, если не будет обеспечен политический трек", - прокомментировал египетский политик существующее положение дел.По словам Фахми, "необходимо укрепить основы мирного процесса, чтобы не дать нынешнему этапу их разрушить". Он пояснил, что речь идет о сохранении принципа двух государств на условиях создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Эксперт подчеркнул, что Египет традиционно играет весомую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта "в силу географического положения и характера национальной безопасности, для поддержания которой мы должны уделять внимание любой проблеме, связанной с нашими границами"."История подтверждает, что пока существует конфликт, происходят столкновения, поэтому Египет должен продолжать свои усилия по обеспечению перемирия в качестве первого шага", - сказал Фахми.Говоря о дальнейших шагах, эксперт указал, что наряду с укреплением режима прекращения огня необходимо заставить Израиль "понести ответственность за нарушение прав палестинских граждан на оккупированных территориях", включая гибель более 60 детей и разрушение больниц.В-третьих, необходимо возобновить переговорный процесс, который, однако, не может начаться до стабилизации политической ситуации в Израиле и формирования нового правительства. Египетский дипломат предупредил, что формирование правительства правого толка "не будет способствовать переговорам".Оценивая перспективы возобновления мирного процесса, Фахми указал в том числе на сложную ситуацию в США: внешняя политика не является приоритетом для администрации американского президента Джо Байдена. "Это негативный аспект, который заставляет нас предполагать, что новая американская администрация не будет прикладывать усилий для (возобновления - ред.) мирного процесса", - сказал эксперт.Однако есть и позитивный, по мнению политика, аспект - жесткие действия Израиля "вызвали реакцию американской общественности, в особенности молодежи и левых активистов, которые поддерживают Байдена", отметил Фахми. Он напомнил, что президент в этой ситуации вынужден считаться с мнением своих сторонников - это подтверждают в том числе его заявления о правах палестинцев наряду с израильтянами на безопасность.Фахми также выразил мнение, что на нынешнем этапе отношение к палестинской проблеме в мире меняется в сторону поддержки прав палестинцев, чем стоит воспользоваться. "Палестинцам и арабам следует воспользоваться тем, что можно охарактеризовать как гуманистический подход. Настроения международного сообщества, в особенности молодежи, меняются - как на Западе, так и на Востоке наблюдается явное неприятие действий Израиля, которое выражается в том числе в антиизраильских демонстрациях", - сказал он.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Более 4,3 тысячи ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за этот период, порядка 640 из них упали на территории анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, по последним данным палестинского минздрава, достигло 253. Ранения получили более 1,9 тысячи человек.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.
https://ria.ru/20210531/khamas-1734987479.html
https://ria.ru/20210523/konflikt-1733539500.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/izrail-1734322499.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, набиль фахми, мид египта, палестина, восточный иерусалим, египет, израиль, в мире

Эксперт назвал условия сохранения мира между Палестиной и Израилем

19:37 31.05.2021
 
© AP Photo / John MinchilloЖитель Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа
Житель Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / John Minchillo
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КАИР, 31 мая - РИА Новости. Действующее перемирие между палестинцами и израильтянами после очередного витка эскалации рано или поздно будет сорвано без поддержки на политическом треке и возобновления полноценного процесса мирного урегулирования, выразил мнение в беседе с РИА Новости экс-глава МИД Египта Набиль Фахми.
"К сожалению, с приостановкой мирного процесса разговор ведется чаще о вопросах безопасности, а не об урегулировании … За соглашением о прекращении огня следуют, естественно, серьезные усилия по его сохранению. Однако я подчеркиваю, что прекращение огня будет сорвано через несколько месяцев или через год, если не будет обеспечен политический трек", - прокомментировал египетский политик существующее положение дел.
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По словам Фахми, "необходимо укрепить основы мирного процесса, чтобы не дать нынешнему этапу их разрушить". Он пояснил, что речь идет о сохранении принципа двух государств на условиях создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Эксперт подчеркнул, что Египет традиционно играет весомую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта "в силу географического положения и характера национальной безопасности, для поддержания которой мы должны уделять внимание любой проблеме, связанной с нашими границами".
"История подтверждает, что пока существует конфликт, происходят столкновения, поэтому Египет должен продолжать свои усилия по обеспечению перемирия в качестве первого шага", - сказал Фахми.
Говоря о дальнейших шагах, эксперт указал, что наряду с укреплением режима прекращения огня необходимо заставить Израиль "понести ответственность за нарушение прав палестинских граждан на оккупированных территориях", включая гибель более 60 детей и разрушение больниц.
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В-третьих, необходимо возобновить переговорный процесс, который, однако, не может начаться до стабилизации политической ситуации в Израиле и формирования нового правительства. Египетский дипломат предупредил, что формирование правительства правого толка "не будет способствовать переговорам".
Оценивая перспективы возобновления мирного процесса, Фахми указал в том числе на сложную ситуацию в США: внешняя политика не является приоритетом для администрации американского президента Джо Байдена. "Это негативный аспект, который заставляет нас предполагать, что новая американская администрация не будет прикладывать усилий для (возобновления - ред.) мирного процесса", - сказал эксперт.
Однако есть и позитивный, по мнению политика, аспект - жесткие действия Израиля "вызвали реакцию американской общественности, в особенности молодежи и левых активистов, которые поддерживают Байдена", отметил Фахми. Он напомнил, что президент в этой ситуации вынужден считаться с мнением своих сторонников - это подтверждают в том числе его заявления о правах палестинцев наряду с израильтянами на безопасность.
Фахми также выразил мнение, что на нынешнем этапе отношение к палестинской проблеме в мире меняется в сторону поддержки прав палестинцев, чем стоит воспользоваться. "Палестинцам и арабам следует воспользоваться тем, что можно охарактеризовать как гуманистический подход. Настроения международного сообщества, в особенности молодежи, меняются - как на Западе, так и на Востоке наблюдается явное неприятие действий Израиля, которое выражается в том числе в антиизраильских демонстрациях", - сказал он.
Авигдор Эскин
26 мая, 19:43Видеоблоги - Радио Sputnik
Конфликт между Израилем и Палестиной: что дальше?
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Более 4,3 тысячи ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за этот период, порядка 640 из них упали на территории анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, по последним данным палестинского минздрава, достигло 253. Ранения получили более 1,9 тысячи человек.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.
Без каких-либо условий: перемирие между Израилем и Палестиной
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
1 из 15

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohammed Salem

Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.

Палестинцы обнимаются после возвращения в свои разрушенные дома в Бейт-Хануне на севере сектора Газа
2 из 15

Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Suhaib Salem

ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.

Палестинцы проезжают мимо здания, разрушенного в результате бомбардировки в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
3 из 15

ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.

Палестинцы возвращаются в свой разрушенный дом после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
4 из 15

Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
5 из 15

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.

© РИА Новости / Ахмед Закот
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© AFP 2021 / Mahmud Hams

Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

Разрушенная израильским авиаударом башня Аль-Джалаа в Газе
6 из 15

Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Mohammed Salem

Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.

Палестинцы вернулись в свой разрушенный дом после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
7 из 15

Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.

© REUTERS / Mohammed Salem
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
8 из 15

И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Suhaib Salem

Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.

Палестинец проходит мимо разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
9 из 15

Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.

Палестинский мальчик возвращается домой после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
10 из 15

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© REUTERS / Mohammed Salem

В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.

Палестинцы вернулись в свой разрушенный дом после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
11 из 15

В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Палестинская семья возвращается домой в городе Газа после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
12 из 15

Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.

Палестинец с ребенком проходит мимо разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
13 из 15

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.

© REUTERS / Suhaib Salem
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Палестинцы радуются прекращению огня.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
14 из 15

Палестинцы радуются прекращению огня.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohammed Salem

Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.

Палестинец, вернувший в свой разрушенный дом, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
15 из 15

Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.

© REUTERS / Mohammed Salem
1 из 15

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
2 из 15

Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.

© REUTERS / Mohammed Salem
3 из 15

ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.

© REUTERS / Suhaib Salem
4 из 15

Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
5 из 15

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
6 из 15

Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
7 из 15

Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.

© REUTERS / Mohammed Salem
8 из 15

И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
9 из 15

Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.

© REUTERS / Suhaib Salem
10 из 15

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
11 из 15

В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.

© REUTERS / Mohammed Salem
12 из 15

Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
13 из 15

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.

© REUTERS / Suhaib Salem
14 из 15

Палестинцы радуются прекращению огня.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
15 из 15

Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.

© REUTERS / Mohammed Salem
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуНабиль ФахмиМИД ЕгиптаПалестинаВосточный ИерусалимЕгипетИзраильВ мире
 
 
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