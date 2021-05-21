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Без каких-либо условий: перемирие между Израилем и Палестиной
Без каких-либо условий: перемирие между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 21.05.2021
Без каких-либо условий: перемирие между Израилем и Палестиной
Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности накануне принял инициативу Египта по прекращению огня в зоне конфликта с Палестиной без каких-либо условий... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T18:01
2021-05-21T18:01
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
перемирие
палестина
израиль
фото
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Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности накануне принял инициативу Египта по прекращению огня в зоне конфликта с Палестиной без каких-либо условий. ХАМАС пообещал соблюдать перемирие. Ситуация на приграничных территориях — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, перемирие, палестина, израиль, фото, фото

Без каких-либо условий: перемирие между Израилем и Палестиной

18:01 21.05.2021
 
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Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности накануне принял инициативу Египта по прекращению огня в зоне конфликта с Палестиной без каких-либо условий. ХАМАС пообещал соблюдать перемирие. Ситуация на приграничных территориях — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
1 из 15

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в ночь на 21 мая.

© РИА Новости / Ахмед Закот
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© REUTERS / Mohammed Salem

Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.

Палестинцы обнимаются после возвращения в свои разрушенные дома в Бейт-Хануне на севере сектора Газа
2 из 15

Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны о том, что перемирие наступает в 02.00.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Suhaib Salem

ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.

Палестинцы проезжают мимо здания, разрушенного в результате бомбардировки в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
3 из 15

ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня, если его станет придерживаться и Израиль, заявил советник главы политбюро движения.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.

Палестинцы возвращаются в свой разрушенный дом после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
4 из 15

Москва приветствовала прекращение огня. "С первых минут кризиса — он продлился 10 дней — российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий", — отметили в МИД.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
5 из 15

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами.

© РИА Новости / Ахмед Закот
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© AFP 2021 / Mahmud Hams

Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

Разрушенная израильским авиаударом башня Аль-Джалаа в Газе
6 из 15

Для урегулирования кризиса был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Mohammed Salem

Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.

Палестинцы вернулись в свой разрушенный дом после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
7 из 15

Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций.

© REUTERS / Mohammed Salem
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
8 из 15

И, конечно, нельзя не отметить посредническую миссию руководства Египта.

© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Suhaib Salem

Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.

Палестинец проходит мимо разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
9 из 15

Израильская армия и действующие в Газе группировки обменивались ударами с 10 мая.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.

Палестинский мальчик возвращается домой после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
10 из 15

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, почти 640 упали внутри анклава.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© REUTERS / Mohammed Salem

В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.

Палестинцы вернулись в свой разрушенный дом после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
11 из 15

В Израиле погибли 12 человек. Число палестинцев, ставших жертвами израильских авиаударов, превысило 240.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Палестинская семья возвращается домой в городе Газа после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
12 из 15

Семья возвращается в Газу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.

Палестинец с ребенком проходит мимо разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
13 из 15

Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за авиаударов.

© REUTERS / Suhaib Salem
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Палестинцы радуются прекращению огня.

Палестинцы радуются прекращению огня на улице в секторе Газа
14 из 15

Палестинцы радуются прекращению огня.

© РИА Новости / Ахмед Закот
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© REUTERS / Mohammed Salem

Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.

Палестинец, вернувший в свой разрушенный дом, после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
15 из 15

Палестинец, вернувший в разрушенный дом после объявления о прекращении огня.

© REUTERS / Mohammed Salem
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуперемириеПалестинаИзраильФото
 
 
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