https://ria.ru/20210521/peremirie-1733297789.html

Без каких-либо условий: перемирие между Израилем и Палестиной

Без каких-либо условий: перемирие между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 21.05.2021

Без каких-либо условий: перемирие между Израилем и Палестиной

Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности накануне принял инициативу Египта по прекращению огня в зоне конфликта с Палестиной без каких-либо условий... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T18:01

2021-05-21T18:01

2021-05-21T18:01

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

перемирие

палестина

израиль

фото

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Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности накануне принял инициативу Египта по прекращению огня в зоне конфликта с Палестиной без каких-либо условий. ХАМАС пообещал соблюдать перемирие. Ситуация на приграничных территориях — в фотоленте Ria.ru.

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, перемирие, палестина, израиль, фото, фото