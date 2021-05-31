https://ria.ru/20210531/egipet-1734925663.html
Эксперты предположили, когда на курорты Египта полетят рейсы из России
Эксперты предположили, когда на курорты Египта полетят рейсы из России - РИА Новости, 31.05.2021
Эксперты предположили, когда на курорты Египта полетят рейсы из России
По прогнозам наблюдателей, при оптимальном сценарии рейсы на курорты Египта могут стартовать в конце июня, такие ожидания озвучивают и в египетских СМИ,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:01
2021-05-31T14:01
2021-05-31T14:01
туризм
куда можно лететь
отдых на море
курорт
южный синай (мухафаза)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
хургада
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. По прогнозам наблюдателей, при оптимальном сценарии рейсы на курорты Египта могут стартовать в конце июня, такие ожидания озвучивают и в египетских СМИ, сообщает АТОР. Эксперты уточняют, по Хургаде обсуждается неограниченное количество рейсов (регулярные и чартерные). По Шарм-эш-Шейху предполагается, что, как минимум, на начальном этапе число полетов будет квотированным (до 12 в неделю).О том, что президенты России и Египта договорились о возобновлении прямых рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, стало известно 23 апреля. Но официальной информации о том, когда появится авиасообщение, пока не поступало.По данным египетских СМИ, одним из условий российской стороны по возобновлению прямых перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх была вакцинация сотрудников туристического сектора. По информации Минздрава Египта, к концу мая работники индустрии гостеприимства на красноморских курортах были привиты от коронавируса. Ситуация с заболеваемостью в Египте, по словам экспертов, сейчас соответствует критериям Роспотребнадзора для возобновления авиасообщения.Кроме того, программа субсидирования туристической перевозки и льготы на обслуживание авиакомпаний в курортных аэропортах были пролонгированы до 31 октября 2021 года.По сообщениям египетских СМИ, в конце минувшей недели в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе побывала российская делегация по авиабезопасности. Как отмечают источники, специалисты были командированы для фактической подготовки к приему российских лайнеров.Президент Египта Абдель Фаттах Сиси дал личное поручение губернаторам провинций Красное море (Хургада, Марса Алам и других) и Южный Синай (Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Таба) подготовить курортные зоны к возвращению российских гостей.Речь идет как о благоустройстве и ремонте уже имеющейся инфраструктуры (пляжи, набережные, улицы, очистные сооружения), так и о строительстве новых объектов (дорог, кемпингов в пустыне).По оценке министра туризма Халеда Аль-Анани, при условии возобновления турпотока из РФ и успешной вакцинации на других ключевых въездных рынках туризм Египта вернется к допандемийным объемам в середине 2022 года.
https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html
южный синай (мухафаза)
хургада
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, отдых на море, курорт, южный синай (мухафаза), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
По прогнозам наблюдателей, при оптимальном сценарии рейсы на курорты Египта могут стартовать в конце июня, такие ожидания озвучивают и в египетских СМИ, сообщает
АТОР.
Эксперты уточняют, по Хургаде обсуждается неограниченное количество рейсов (регулярные и чартерные). По Шарм-эш-Шейху предполагается, что, как минимум, на начальном этапе число полетов будет квотированным (до 12 в неделю).
О том, что президенты России и Египта договорились о возобновлении прямых рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, стало
известно 23 апреля.
Но официальной информации о том, когда появится авиасообщение, пока не поступало.
По данным египетских СМИ, одним из условий российской стороны по возобновлению прямых перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх была вакцинация сотрудников туристического сектора. По информации Минздрава Египта, к концу мая работники индустрии гостеприимства на красноморских курортах были привиты
от коронавируса.
Ситуация с заболеваемостью в Египте, по словам экспертов, сейчас соответствует критериям Роспотребнадзора для возобновления авиасообщения.
Кроме того, программа субсидирования туристической перевозки и льготы на обслуживание авиакомпаний в курортных аэропортах были пролонгированы до 31 октября 2021 года.
По сообщениям египетских СМИ, в конце минувшей недели в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе побывала российская делегация по авиабезопасности. Как отмечают источники, специалисты были командированы для фактической подготовки к приему российских лайнеров.
Президент Египта Абдель Фаттах Сиси дал личное поручение губернаторам провинций Красное море (Хургада, Марса Алам и других) и Южный Синай (Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Таба) подготовить курортные зоны к возвращению российских гостей.
Речь идет как о благоустройстве и ремонте уже имеющейся инфраструктуры (пляжи, набережные, улицы, очистные сооружения), так и о строительстве новых объектов (дорог, кемпингов в пустыне).
По оценке министра туризма Халеда Аль-Анани, при условии возобновления турпотока из РФ и успешной вакцинации на других ключевых въездных рынках туризм Египта вернется к допандемийным объемам в середине 2022 года.