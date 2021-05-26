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Туризм
https://ria.ru/20210526/egipet-1734072446.html
В Египте рассказали о вакцинации всех работников турбизнеса на Красном море
В Египте рассказали о вакцинации всех работников турбизнеса на Красном море - РИА Новости, 26.05.2021
В Египте рассказали о вакцинации всех работников турбизнеса на Красном море
В Минздраве Египта рассказали, что к 22 мая было вакцинировано 100 процентов работников туротрасли на красноморских курортах, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:23
2021-05-26T16:23
туризм
коронавирус covid-19
туризм
красное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
суэц
египет
луксор
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Минздраве Египта рассказали, что к 22 мая было вакцинировано 100 процентов работников туротрасли на красноморских курортах, сообщает АТОР.Сотрудники туристического сектора Египта вошли в приоритетную группу для иммунизации от COVID-19. Прививки получили работники отелей и принимающих компаний, водители и гиды, а также сотрудники морских портов и аэропортов.На очереди вакцинация работников туристических компаний в регионе Луксор, который известен древнеегипетскими храмами и памятниками, а также провинции Суэц, где на побережье залива рядом с городом Галала создается новая туристическая зона.В Минтуризма рассчитывают, что всеобщая вакцинация работников турсектора станет одним из аргументов для отдыхающих отправиться на курорты Красного моря. Кроме того, привлечению зарубежных гостей помогут стимулирующие программы для иностранных перевозчиков и туроператоров — пятидесятипроцентная скидка на наземное обслуживание и программа поддержки чартеров.Минздрав сообщает о стабилизации ситуации с COVID-19: с середины мая количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса колеблется от 1100 до 1300.В стране разворачивается прививочная кампания. Уже вакцинировано около двух миллионов жителей. В июне укол получат еще около пяти миллионов.В стране развернуто 400 центров вакцинации. В том числе египтян будут прививать "Спутником V": закупили 20 миллионов доз российского препарата.
https://ria.ru/20210520/egipet-1733142798.html
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коронавирус covid-19, туризм, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, суэц, египет, луксор, вакцинация

В Египте рассказали о вакцинации всех работников турбизнеса на Красном море

16:23 26.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПродавец креветок на улице в Шарм-эль-Шейхе
Продавец креветок на улице в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Минздраве Египта рассказали, что к 22 мая было вакцинировано 100 процентов работников туротрасли на красноморских курортах, сообщает АТОР.
Сотрудники туристического сектора Египта вошли в приоритетную группу для иммунизации от COVID-19. Прививки получили работники отелей и принимающих компаний, водители и гиды, а также сотрудники морских портов и аэропортов.
На очереди вакцинация работников туристических компаний в регионе Луксор, который известен древнеегипетскими храмами и памятниками, а также провинции Суэц, где на побережье залива рядом с городом Галала создается новая туристическая зона.
В Минтуризма рассчитывают, что всеобщая вакцинация работников турсектора станет одним из аргументов для отдыхающих отправиться на курорты Красного моря. Кроме того, привлечению зарубежных гостей помогут стимулирующие программы для иностранных перевозчиков и туроператоров — пятидесятипроцентная скидка на наземное обслуживание и программа поддержки чартеров.
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В стране разворачивается прививочная кампания. Уже вакцинировано около двух миллионов жителей. В июне укол получат еще около пяти миллионов.
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