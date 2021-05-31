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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - РИА Новости, 31.05.2021

Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА). РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T01:34

2021-05-31T01:34

2021-05-31T01:34

россия

единый государственный экзамен (егэ)

справки

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА). В России, начиная с 2001 года, ЕГЭ в течение восьми лет проводился в качестве эксперимента – школы и вузы имели право выбирать между ним и традиционными формами оценки знаний. С 1 января 2009 года ЕГЭ стал основной формой итоговой государственной аттестации в школе для всех выпускников школ Российской Федерации. На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. За пределами территории РФ ЕГЭ проводится Рособрнадзором совместно с учредителями российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории России, имеющих государственную аккредитацию и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющими в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения. К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение). Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ:– обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;– обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, получающих среднее общее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, в том числе по образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования;– обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;– обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды, осваивающие образовательные программы среднего общего образования.Имеют право участвовать в ЕГЭ:– лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования – для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года) и (или) подтверждающий получение среднего профессионального образования;– лица, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;– обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования;– обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего образования. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение). Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов.ЕГЭ проводится по 15 общеобразовательным предметам: русский язык, математика (базовая и профильная), физика, химия, история, обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский и испанский языки), литература. Для получения аттестата выпускники 2021 года, не планирующие поступать в вузы, сдают обязательные предметы – русский язык и математику базового либо профильного уровня. Выпускникам, планирующим поступать в вузы, необходимо сдать экзамен по одному обязательному учебному предмету – русскому языку. Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору для поступления в образовательные организации высшего образования. Перечень вступительных испытаний в вузах по каждой специальности (направлению подготовки) определен соответствующим приказом Минобрнауки России.При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления ответов на задания.ЕГЭ по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, проводится в письменной форме на русском языке. ЕГЭ по иностранным языкам проводится в устной и письменной форме. КИМ разрабатываются Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в состав экзамена включен раздел "Говорение", устные ответы на задания которого записываются на аудионосители. Выбор участником ЕГЭ данного раздела является добровольным. При проведении ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) используется стобалльная система оценки.По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, преодоление которого подтверждает освоение образовательной программы среднего общего образования. По завершении проверки экзаменационных работ председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) рассматривает результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. Утверждение результатов экзаменов осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ.После утверждения результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК результатами ЕГЭ.Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ЕГЭ. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по результатам перепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.Обучающиеся или их родители (законные представители) на основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательные организации, которыми они были допущены к ГИА. Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено. Срок действия результатов – четыре года, следующих за годом получения таких результатов. В 2021 году ЕГЭ будет проведено как вступительное испытание при приеме ‎на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Он пройдет в два этапа: основной – с 31 мая по 25 июня и дополнительный – с 12 по 17 июля. Резервные дни для сдачи ЕГЭ предусмотрены в расписании 28, 29 июня, 2 июля.Если и в указанные даты сдать экзамен не получилось по уважительным причинам, то принять участие в сдаче ЕГЭ можно в резервный день 17 июля.В соответствии с утвержденным расписанием ЕГЭ, 31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии; 3 и 4 июня – по русскому языку; 7 июня состоится экзамен по математике профильного уровня; 11 июня – по истории и физике; 15 июня – по обществознанию; 18 июня – по биологии и письменной части иностранных языков; 21 и 22 июня – по устной части иностранных языков; 24 и 25 июня – по информатике и ИКТ. При этом ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые будут сдавать на компьютерах. На участие в едином государственном экзамене заявлено 795 тысяч человек, включая выпускников текущего года и прошлых лет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единый государственный экзамен (егэ), справки