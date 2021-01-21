https://ria.ru/20210121/ege-1593986732.html

ЕГЭ с 2021 года станет вступительным испытанием в вузы

ЕГЭ с 2021 года станет вступительным испытанием в вузы

Единый государственный экзамен станет вступительным испытанием в вузы для поступления в вуз, для получения аттестата о среднем общем образовании достаточно... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:49

2021-01-21T12:49

2021-01-21T13:22

навигатор абитуриента

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

сергей кравцов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574264069_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_a1fbfe9f95b8dd3f2ad658e401ee41a2.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Единый государственный экзамен станет вступительным испытанием в вузы для поступления в вуз, для получения аттестата о среднем общем образовании достаточно будет сдать выпускные экзамены по русскому языку и математике, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме ‎на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", - говорится в пояснительной записке к документу.Кроме того, проектом постановления предполагается, что выпускники девятых классов смогут получить аттестат об основном общем образовании по результатам как основного государственного экзамена (ОГЭ), так и государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике.Для выпускников одиннадцатых классов в 2021 году основаниями для выдачи аттестатов являются результаты единого государственного экзамена по русскому языку (для выпускников, которые планируют продолжить обучение в вузе), либо результаты государственного выпускного экзамена по русскому языку ‎и математике - для выпускников, которые не планируют поступление в вуз в 2021 году.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял о том, что выпускники, не поступающие в вузы, сдадут в 2021 году только два выпускных экзамена - математику и русский язык, для поступления в вуз необходимо будет сдать ЕГЭ по русскому языку, а также профильные предметы, экзамен по базовой математике проводиться для них не будет. Планируется, что ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/ege-1593260088.html

https://ria.ru/20210115/ege-1593156935.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, общество