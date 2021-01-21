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ЕГЭ с 2021 года станет вступительным испытанием в вузы
ЕГЭ с 2021 года станет вступительным испытанием в вузы
Единый государственный экзамен станет вступительным испытанием в вузы для поступления в вуз, для получения аттестата о среднем общем образовании достаточно... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:49
2021-01-21T13:22
навигатор абитуриента
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Единый государственный экзамен станет вступительным испытанием в вузы для поступления в вуз, для получения аттестата о среднем общем образовании достаточно будет сдать выпускные экзамены по русскому языку и математике, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме ‎на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", - говорится в пояснительной записке к документу.Кроме того, проектом постановления предполагается, что выпускники девятых классов смогут получить аттестат об основном общем образовании по результатам как основного государственного экзамена (ОГЭ), так и государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике.Для выпускников одиннадцатых классов в 2021 году основаниями для выдачи аттестатов являются результаты единого государственного экзамена по русскому языку (для выпускников, которые планируют продолжить обучение в вузе), либо результаты государственного выпускного экзамена по русскому языку ‎и математике - для выпускников, которые не планируют поступление в вуз в 2021 году.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял о том, что выпускники, не поступающие в вузы, сдадут в 2021 году только два выпускных экзамена - математику и русский язык, для поступления в вуз необходимо будет сдать ЕГЭ по русскому языку, а также профильные предметы, экзамен по базовой математике проводиться для них не будет. Планируется, что ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/ege-1593260088.html
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навигатор абитуриента, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, общество

ЕГЭ с 2021 года станет вступительным испытанием в вузы

12:49 21.01.2021 (обновлено: 13:22 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по физике
Сдача ЕГЭ по физике - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Единый государственный экзамен станет вступительным испытанием в вузы для поступления в вуз, для получения аттестата о среднем общем образовании достаточно будет сдать выпускные экзамены по русскому языку и математике, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме ‎на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", - говорится в пояснительной записке к документу.
Экзамен в одной из школ Москвы - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 19:13
В России не планируют вновь переносить ЕГЭ
Кроме того, проектом постановления предполагается, что выпускники девятых классов смогут получить аттестат об основном общем образовании по результатам как основного государственного экзамена (ОГЭ), так и государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике.
Для выпускников одиннадцатых классов в 2021 году основаниями для выдачи аттестатов являются результаты единого государственного экзамена по русскому языку (для выпускников, которые планируют продолжить обучение в вузе), либо результаты государственного выпускного экзамена по русскому языку ‎и математике - для выпускников, которые не планируют поступление в вуз в 2021 году.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял о том, что выпускники, не поступающие в вузы, сдадут в 2021 году только два выпускных экзамена - математику и русский язык, для поступления в вуз необходимо будет сдать ЕГЭ по русскому языку, а также профильные предметы, экзамен по базовой математике проводиться для них не будет. Планируется, что ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля.
Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 11:20
В России отменили ЕГЭ по математике базового уровня в этом году
 
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей КравцовОбщество
 
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