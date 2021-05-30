Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210530/usvyat-1734479878.html
Ученые нашли город Ярослава Мудрого, разоренный литовцами и поляками
Ученые нашли город Ярослава Мудрого, разоренный литовцами и поляками - РИА Новости, 30.05.2021
Ученые нашли город Ярослава Мудрого, разоренный литовцами и поляками
В Псковской области археологи раскапывают город Ярослава Мудрого — Усвят. В этом году ровно тысяча лет с его первого упоминания в летописях, но, по данным... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T08:00
2021-05-30T07:56
наука
археология
рюрик
российский фонд фундаментальных исследований
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734481847_0:72:721:478_1920x0_80_0_0_dc063cf399da2af632730936533627e6.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Псковской области археологи раскапывают город Ярослава Мудрого — Усвят. В этом году ровно тысяча лет с его первого упоминания в летописях, но, по данным ученых, он основан раньше. Это одно из древнейших поселений на северо-западе Руси, с которым связано множество исторических тайн.Легенды и мифы УсвятаПосле смерти Владимира Красно Солнышко, крестившего Русь, вспыхнула вражда между его наследниками. На огромной территории между Киевом, Полоцком и Новгородом маневрировали войска, что нашло отражение в древнерусских летописях и скандинавских сагах. Разменной монетой в сложной геополитической игре стал городок Усвят, расположенный на границе княжеств.В 1021 году внук Владимира полоцкий князь Брячислав Изяславич внезапно напал на Новгород и ограбил его. На подмогу пришел правивший в Киеве Ярослав Владимирович Мудрый. Противники встретились на реке Судомири, протекающей по территории современной Псковской области. Кто одержал победу и была ли битва, источники описывают по-разному, но в итоге Ярослав передал Полоцкому княжеству Витебск и Усвят.Если древний Витебск неплохо изучен, то местонахождение летописного Усвята было потеряно. Обнаружила город советский археолог Ядвига Станкевич в 1950-е, но до систематических раскопок дело не дошло. Только в 2019 году начала работу экспедиция Института истории материальной культуры РАН под руководством старшего научного сотрудника отдела славяно-финской археологии Ивана Еремеева. Исследование поддержал Российский фонд фундаментальных исследований.Усвят расположен у берегов озера Усвятское. До прихода славян здесь селились балтийские племена. Они, скорее всего, и дали ему название. Археологи нашли и более древние следы присутствия человека — эпохи неолита.Город, окруженный болотами, изрезанными реками лесами, представляет собой естественные ворота с юга и запада на север. Недаром тут пролегал путь "из варяг в греки". Но поскольку прямого водного прохода для судов здесь нет, то исследователи искали в районе Усвята следы волочения судов посуху.На эти мысли наводит название близлежащих болот — Волочинский Мох. С запада на восток их пересекает канава длиной два километра — Копанка. Местные жители вспоминают легенду о затонувшем в болоте древнем корабле. Однако Иван Еремеев в книге "Древности Полоцкой земли" подвергает эту версию и саму легенду критике. Сюжет о затонувшей ладье распространен в этой части страны и в Белоруссии. Переправа же судов волоком в бассейне Западной Двины, по его мнению, экономически невыгодна. Суда сплавлялись весной в разлив, а в другое время их можно было купить по обе стороны водораздела. Все это указывает на то, что "усвятские ворота" служили для сухопутных передвижений.Между востоком и западомЗа два года раскопок ученые сделали множество интересных открытий, которые свидетельствуют о том, что Усвят развивался как древнерусский город, схожий по культуре с Гнездовым — древним Смоленском, одним из центров христианизации Руси. Иван Еремеев полагает, что город построили Рюриковичи в качестве перевалочной базы для сбора дани в областях верховьев Ловати и Западной Двины.Культурные слои Усвята сохранили следы активных торговых и культурных коммуникаций. Здесь находили монеты, скандинавские украшения Х века, обломки византийских амфор XII века, крест-энколпион, украшенный перегородчатой эмалью, из южных регионов Руси. Ученые случайно обнаружили свинцовый паломнический жетон с изображением апостолов Петра и Павла итальянского происхождения.Однако судьба города незавидна. Когда путь "из варяг в греки" потерял значимость, Усвят стал предметом постоянных набегов и грабежей со стороны литовцев, перевалочным пунктом для войск. Несколько веков город, по сути, был во власти Литовского государства и лишь иногда его возвращала себе Русь.В 1562-м русские в очередной раз заняли Усвят и через несколько лет по приказу Ивана Грозного построили крепость-замок. В 1580 году его штурмом взяли войска польского короля Стефана Батория. Местоположение замка неизвестно.Усвят окончательно вернулся в Российское государство при Екатерине Великой. В наше время это административный центр одноименного района — поселок городского типа с населением 2,5 тысячи человек.О чем говорят находкиПриступая к работе, археологи опирались на цифровой топографический план местности, провели аэрофотосъемку с квадрокоптера. Находки фиксируют с помощью цифрового тахеометра, строят 3D-модели раскопов. Ученые активно сотрудничают с палеозоологами, палеоботаниками и другими специалистами.На высоком мысу, где обычно располагается детинец — укрепленная часть города, — обнаружили фактически два разных археологических памятника. Крепость с постройками XII века возведена на языческом некрополе, существовавшем в дохристианскую эпоху. Между ними нет культурных слоев — древние курганы просто срыли и на их месте начали строить укрепления. Возникает вопрос, где же тогда летописный Усвят, упомянутый в 1021 году.Чтобы ответить на него, ученые начали раскопки на другом мысу. И снова открытие — ряды могильников, отмеченных кладками из огромных валунов. Чтобы их сдвинуть, применяли спецтехнику. Для христианских захоронений такие архитектурные формы необычны, признаются исследователи.Под странным некрополем обнаружили полуметровые столбы, служившие основанием крупной конструкции, скорее всего, храма. Там же нашли три застежки богослужебных книг. Ниже еще два культурных слоя, в них — предметы скандинавской культуры, типичные для Гнездова и Рюрикова городища (Великий Новгород). В то же время присутствуют следы славян-кривичей, населявших более западные земли. Это и есть летописный Усвят, город Ярослава Мудрого, уверен Иван Еремеев.Выводы такие: в X веке на мысу построили небольшой город, к нему примыкало поселение, окруженное двумя курганными могильниками. Через два века на месте одного из захоронений поставили крепость, на месте древнего города — храм, вокруг которого постепенно возникло христианское кладбище. Его появление ученый объясняет коренным переломом в мировоззрении населения. Детали планировок и хронологию событий экспедиция намерена выяснить в этом полевом сезоне.
https://ria.ru/20210314/akra-1600892452.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734481847_84:0:721:478_1920x0_80_0_0_a16b72d9d8d59a41c685e41933ae6d8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология, рюрик, российский фонд фундаментальных исследований, российская академия наук

Ученые нашли город Ярослава Мудрого, разоренный литовцами и поляками

08:00 30.05.2021
 
© Фото : ИИМК РАН / Усвятская археологическая экспедиция Ландшафт экспедиции
Ландшафт экспедиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Фото : ИИМК РАН / Усвятская археологическая экспедиция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Псковской области археологи раскапывают город Ярослава Мудрого — Усвят. В этом году ровно тысяча лет с его первого упоминания в летописях, но, по данным ученых, он основан раньше. Это одно из древнейших поселений на северо-западе Руси, с которым связано множество исторических тайн.

Легенды и мифы Усвята

После смерти Владимира Красно Солнышко, крестившего Русь, вспыхнула вражда между его наследниками. На огромной территории между Киевом, Полоцком и Новгородом маневрировали войска, что нашло отражение в древнерусских летописях и скандинавских сагах. Разменной монетой в сложной геополитической игре стал городок Усвят, расположенный на границе княжеств.
В 1021 году внук Владимира полоцкий князь Брячислав Изяславич внезапно напал на Новгород и ограбил его. На подмогу пришел правивший в Киеве Ярослав Владимирович Мудрый. Противники встретились на реке Судомири, протекающей по территории современной Псковской области. Кто одержал победу и была ли битва, источники описывают по-разному, но в итоге Ярослав передал Полоцкому княжеству Витебск и Усвят.
Если древний Витебск неплохо изучен, то местонахождение летописного Усвята было потеряно. Обнаружила город советский археолог Ядвига Станкевич в 1950-е, но до систематических раскопок дело не дошло. Только в 2019 году начала работу экспедиция Института истории материальной культуры РАН под руководством старшего научного сотрудника отдела славяно-финской археологии Ивана Еремеева. Исследование поддержал Российский фонд фундаментальных исследований.
Раскопки ведут с помощью гидроэжекторов – мощных подводных помп
14 марта, 08:00Наука
Канули в воду. Археологи рассказали о сокровищах "крымской Атлантиды"
Усвят расположен у берегов озера Усвятское. До прихода славян здесь селились балтийские племена. Они, скорее всего, и дали ему название. Археологи нашли и более древние следы присутствия человека — эпохи неолита.
Город, окруженный болотами, изрезанными реками лесами, представляет собой естественные ворота с юга и запада на север. Недаром тут пролегал путь "из варяг в греки". Но поскольку прямого водного прохода для судов здесь нет, то исследователи искали в районе Усвята следы волочения судов посуху.
На эти мысли наводит название близлежащих болот — Волочинский Мох. С запада на восток их пересекает канава длиной два километра — Копанка. Местные жители вспоминают легенду о затонувшем в болоте древнем корабле. Однако Иван Еремеев в книге "Древности Полоцкой земли" подвергает эту версию и саму легенду критике. Сюжет о затонувшей ладье распространен в этой части страны и в Белоруссии. Переправа же судов волоком в бассейне Западной Двины, по его мнению, экономически невыгодна. Суда сплавлялись весной в разлив, а в другое время их можно было купить по обе стороны водораздела. Все это указывает на то, что "усвятские ворота" служили для сухопутных передвижений.
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY-SA 3.0/Alexrk2Древнерусский город Усвят располагался на пути из варяг в греки
Примерное расположение древнего города Усвят - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY-SA 3.0/Alexrk2
Древнерусский город Усвят располагался на пути из варяг в греки

Между востоком и западом

За два года раскопок ученые сделали множество интересных открытий, которые свидетельствуют о том, что Усвят развивался как древнерусский город, схожий по культуре с Гнездовым — древним Смоленском, одним из центров христианизации Руси. Иван Еремеев полагает, что город построили Рюриковичи в качестве перевалочной базы для сбора дани в областях верховьев Ловати и Западной Двины.
Культурные слои Усвята сохранили следы активных торговых и культурных коммуникаций. Здесь находили монеты, скандинавские украшения Х века, обломки византийских амфор XII века, крест-энколпион, украшенный перегородчатой эмалью, из южных регионов Руси. Ученые случайно обнаружили свинцовый паломнический жетон с изображением апостолов Петра и Павла итальянского происхождения.
Однако судьба города незавидна. Когда путь "из варяг в греки" потерял значимость, Усвят стал предметом постоянных набегов и грабежей со стороны литовцев, перевалочным пунктом для войск. Несколько веков город, по сути, был во власти Литовского государства и лишь иногда его возвращала себе Русь.
В 1562-м русские в очередной раз заняли Усвят и через несколько лет по приказу Ивана Грозного построили крепость-замок. В 1580 году его штурмом взяли войска польского короля Стефана Батория. Местоположение замка неизвестно.
Усвят окончательно вернулся в Российское государство при Екатерине Великой. В наше время это административный центр одноименного района — поселок городского типа с населением 2,5 тысячи человек.
© Фото : ИИМК РАН / Усвятская археологическая экспедицияДревний Усвят покоится на берегу озера Усвятское
Здесь покоится древний Усвят - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : ИИМК РАН / Усвятская археологическая экспедиция
Древний Усвят покоится на берегу озера Усвятское

О чем говорят находки

Приступая к работе, археологи опирались на цифровой топографический план местности, провели аэрофотосъемку с квадрокоптера. Находки фиксируют с помощью цифрового тахеометра, строят 3D-модели раскопов. Ученые активно сотрудничают с палеозоологами, палеоботаниками и другими специалистами.
На высоком мысу, где обычно располагается детинец — укрепленная часть города, — обнаружили фактически два разных археологических памятника. Крепость с постройками XII века возведена на языческом некрополе, существовавшем в дохристианскую эпоху. Между ними нет культурных слоев — древние курганы просто срыли и на их месте начали строить укрепления. Возникает вопрос, где же тогда летописный Усвят, упомянутый в 1021 году.
Чтобы ответить на него, ученые начали раскопки на другом мысу. И снова открытие — ряды могильников, отмеченных кладками из огромных валунов. Чтобы их сдвинуть, применяли спецтехнику. Для христианских захоронений такие архитектурные формы необычны, признаются исследователи.
Под странным некрополем обнаружили полуметровые столбы, служившие основанием крупной конструкции, скорее всего, храма. Там же нашли три застежки богослужебных книг. Ниже еще два культурных слоя, в них — предметы скандинавской культуры, типичные для Гнездова и Рюрикова городища (Великий Новгород). В то же время присутствуют следы славян-кривичей, населявших более западные земли. Это и есть летописный Усвят, город Ярослава Мудрого, уверен Иван Еремеев.
Выводы такие: в X веке на мысу построили небольшой город, к нему примыкало поселение, окруженное двумя курганными могильниками. Через два века на месте одного из захоронений поставили крепость, на месте древнего города — храм, вокруг которого постепенно возникло христианское кладбище. Его появление ученый объясняет коренным переломом в мировоззрении населения. Детали планировок и хронологию событий экспедиция намерена выяснить в этом полевом сезоне.
© Фото : ИИМК РАН / Усвятская археологическая экспедиция

Раскоп на городище Усвят. Христианские захоронения выложены огромными валунами. Под ними — летописный город

Раскоп на городище Усвят
1 из 3

Раскоп на городище Усвят. Христианские захоронения выложены огромными валунами. Под ними — летописный город

© Фото : ИИМК РАН / Усвятская археологическая экспедиция
© Фото : Н. С. Курганова

Скандинавская позолоченная бронзовая ременная накладка — украшение конской сбруи Х века в стиле Борре. Свидетельство обширных торгово-культурных связей древнерусского Усвята. До и после реставрации в лаборатории ИИМК РАН

Скандинавская позолоченная бронзовая ременная накладка-украшение конской сбруи Х в. в стиле Борре. До и после реставрации в лаборатории ИИМК РАН
2 из 3

Скандинавская позолоченная бронзовая ременная накладка — украшение конской сбруи Х века в стиле Борре. Свидетельство обширных торгово-культурных связей древнерусского Усвята. До и после реставрации в лаборатории ИИМК РАН

© Фото : Н. С. Курганова
© Фото : ИИМК РАН / Усвятская археологическая экспедиция

Костяной гребень XII века, найденный при раскопках Усвята

Костяной гребень XII
3 из 3

Костяной гребень XII века, найденный при раскопках Усвята

© Фото : ИИМК РАН / Усвятская археологическая экспедиция
1 из 3

Раскоп на городище Усвят. Христианские захоронения выложены огромными валунами. Под ними — летописный город

© Фото : ИИМК РАН / Усвятская археологическая экспедиция
2 из 3

Скандинавская позолоченная бронзовая ременная накладка — украшение конской сбруи Х века в стиле Борре. Свидетельство обширных торгово-культурных связей древнерусского Усвята. До и после реставрации в лаборатории ИИМК РАН

© Фото : Н. С. Курганова
3 из 3

Костяной гребень XII века, найденный при раскопках Усвята

© Фото : ИИМК РАН / Усвятская археологическая экспедиция
 
НаукаАрхеологияРюрикРоссийский фонд фундаментальных исследованийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния