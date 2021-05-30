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Ученые нашли город Ярослава Мудрого, разоренный литовцами и поляками

Ученые нашли город Ярослава Мудрого, разоренный литовцами и поляками - РИА Новости, 30.05.2021

Ученые нашли город Ярослава Мудрого, разоренный литовцами и поляками

В Псковской области археологи раскапывают город Ярослава Мудрого — Усвят. В этом году ровно тысяча лет с его первого упоминания в летописях, но, по данным... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T08:00

2021-05-30T08:00

2021-05-30T07:56

наука

археология

рюрик

российский фонд фундаментальных исследований

российская академия наук

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Псковской области археологи раскапывают город Ярослава Мудрого — Усвят. В этом году ровно тысяча лет с его первого упоминания в летописях, но, по данным ученых, он основан раньше. Это одно из древнейших поселений на северо-западе Руси, с которым связано множество исторических тайн.Легенды и мифы УсвятаПосле смерти Владимира Красно Солнышко, крестившего Русь, вспыхнула вражда между его наследниками. На огромной территории между Киевом, Полоцком и Новгородом маневрировали войска, что нашло отражение в древнерусских летописях и скандинавских сагах. Разменной монетой в сложной геополитической игре стал городок Усвят, расположенный на границе княжеств.В 1021 году внук Владимира полоцкий князь Брячислав Изяславич внезапно напал на Новгород и ограбил его. На подмогу пришел правивший в Киеве Ярослав Владимирович Мудрый. Противники встретились на реке Судомири, протекающей по территории современной Псковской области. Кто одержал победу и была ли битва, источники описывают по-разному, но в итоге Ярослав передал Полоцкому княжеству Витебск и Усвят.Если древний Витебск неплохо изучен, то местонахождение летописного Усвята было потеряно. Обнаружила город советский археолог Ядвига Станкевич в 1950-е, но до систематических раскопок дело не дошло. Только в 2019 году начала работу экспедиция Института истории материальной культуры РАН под руководством старшего научного сотрудника отдела славяно-финской археологии Ивана Еремеева. Исследование поддержал Российский фонд фундаментальных исследований.Усвят расположен у берегов озера Усвятское. До прихода славян здесь селились балтийские племена. Они, скорее всего, и дали ему название. Археологи нашли и более древние следы присутствия человека — эпохи неолита.Город, окруженный болотами, изрезанными реками лесами, представляет собой естественные ворота с юга и запада на север. Недаром тут пролегал путь "из варяг в греки". Но поскольку прямого водного прохода для судов здесь нет, то исследователи искали в районе Усвята следы волочения судов посуху.На эти мысли наводит название близлежащих болот — Волочинский Мох. С запада на восток их пересекает канава длиной два километра — Копанка. Местные жители вспоминают легенду о затонувшем в болоте древнем корабле. Однако Иван Еремеев в книге "Древности Полоцкой земли" подвергает эту версию и саму легенду критике. Сюжет о затонувшей ладье распространен в этой части страны и в Белоруссии. Переправа же судов волоком в бассейне Западной Двины, по его мнению, экономически невыгодна. Суда сплавлялись весной в разлив, а в другое время их можно было купить по обе стороны водораздела. Все это указывает на то, что "усвятские ворота" служили для сухопутных передвижений.Между востоком и западомЗа два года раскопок ученые сделали множество интересных открытий, которые свидетельствуют о том, что Усвят развивался как древнерусский город, схожий по культуре с Гнездовым — древним Смоленском, одним из центров христианизации Руси. Иван Еремеев полагает, что город построили Рюриковичи в качестве перевалочной базы для сбора дани в областях верховьев Ловати и Западной Двины.Культурные слои Усвята сохранили следы активных торговых и культурных коммуникаций. Здесь находили монеты, скандинавские украшения Х века, обломки византийских амфор XII века, крест-энколпион, украшенный перегородчатой эмалью, из южных регионов Руси. Ученые случайно обнаружили свинцовый паломнический жетон с изображением апостолов Петра и Павла итальянского происхождения.Однако судьба города незавидна. Когда путь "из варяг в греки" потерял значимость, Усвят стал предметом постоянных набегов и грабежей со стороны литовцев, перевалочным пунктом для войск. Несколько веков город, по сути, был во власти Литовского государства и лишь иногда его возвращала себе Русь.В 1562-м русские в очередной раз заняли Усвят и через несколько лет по приказу Ивана Грозного построили крепость-замок. В 1580 году его штурмом взяли войска польского короля Стефана Батория. Местоположение замка неизвестно.Усвят окончательно вернулся в Российское государство при Екатерине Великой. В наше время это административный центр одноименного района — поселок городского типа с населением 2,5 тысячи человек.О чем говорят находкиПриступая к работе, археологи опирались на цифровой топографический план местности, провели аэрофотосъемку с квадрокоптера. Находки фиксируют с помощью цифрового тахеометра, строят 3D-модели раскопов. Ученые активно сотрудничают с палеозоологами, палеоботаниками и другими специалистами.На высоком мысу, где обычно располагается детинец — укрепленная часть города, — обнаружили фактически два разных археологических памятника. Крепость с постройками XII века возведена на языческом некрополе, существовавшем в дохристианскую эпоху. Между ними нет культурных слоев — древние курганы просто срыли и на их месте начали строить укрепления. Возникает вопрос, где же тогда летописный Усвят, упомянутый в 1021 году.Чтобы ответить на него, ученые начали раскопки на другом мысу. И снова открытие — ряды могильников, отмеченных кладками из огромных валунов. Чтобы их сдвинуть, применяли спецтехнику. Для христианских захоронений такие архитектурные формы необычны, признаются исследователи.Под странным некрополем обнаружили полуметровые столбы, служившие основанием крупной конструкции, скорее всего, храма. Там же нашли три застежки богослужебных книг. Ниже еще два культурных слоя, в них — предметы скандинавской культуры, типичные для Гнездова и Рюрикова городища (Великий Новгород). В то же время присутствуют следы славян-кривичей, населявших более западные земли. Это и есть летописный Усвят, город Ярослава Мудрого, уверен Иван Еремеев.Выводы такие: в X веке на мысу построили небольшой город, к нему примыкало поселение, окруженное двумя курганными могильниками. Через два века на месте одного из захоронений поставили крепость, на месте древнего города — храм, вокруг которого постепенно возникло христианское кладбище. Его появление ученый объясняет коренным переломом в мировоззрении населения. Детали планировок и хронологию событий экспедиция намерена выяснить в этом полевом сезоне.

https://ria.ru/20210314/akra-1600892452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, рюрик, российский фонд фундаментальных исследований, российская академия наук