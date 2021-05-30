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В Гидрометцентре объявили о начале сезона белых ночей в Петербурге
В Гидрометцентре объявили о начале сезона белых ночей в Петербурге - РИА Новости, 30.05.2021
В Гидрометцентре объявили о начале сезона белых ночей в Петербурге
Сезон белых ночей начался в Санкт-Петербурге в последние дни мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T05:05
2021-05-30T05:05
2021-05-30T08:59
петербургский международный экономический форум (фонд)
роман вильфанд
гидрометцентр
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сезон белых ночей начался в Санкт-Петербурге в последние дни мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) повезло наблюдать это явление."Небо будет малооблачно, а раз малооблачно, значит, белые ночи будут ощутимы", - уточнил Вильфанд.ПМЭФ начнет работу в Санкт-Петербурге 2 июня.
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петербургский международный экономический форум (фонд), роман вильфанд, гидрометцентр, санкт-петербург, общество