https://ria.ru/20210530/noch-1734776886.html

В Гидрометцентре объявили о начале сезона белых ночей в Петербурге

В Гидрометцентре объявили о начале сезона белых ночей в Петербурге - РИА Новости, 30.05.2021

В Гидрометцентре объявили о начале сезона белых ночей в Петербурге

Сезон белых ночей начался в Санкт-Петербурге в последние дни мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T05:05

2021-05-30T05:05

2021-05-30T08:59

петербургский международный экономический форум (фонд)

роман вильфанд

гидрометцентр

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сезон белых ночей начался в Санкт-Петербурге в последние дни мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) повезло наблюдать это явление."Небо будет малооблачно, а раз малооблачно, значит, белые ночи будут ощутимы", - уточнил Вильфанд.ПМЭФ начнет работу в Санкт-Петербурге 2 июня.

https://ria.ru/20210530/poteplenie-1734775826.html

санкт-петербург

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петербургский международный экономический форум (фонд), роман вильфанд, гидрометцентр, санкт-петербург, общество