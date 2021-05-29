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"Байден и Путин без мяса": чем нас попытаются запугать
"Байден и Путин без мяса": чем нас попытаются запугать - РИА Новости, 29.05.2021
"Байден и Путин без мяса": чем нас попытаются запугать
Одним прекрасным утром минувшей недели среди сообщений о предстоящем в Швейцарии саммите Владимира Путина и Джо Байдена мелькнула сенсация: по американским... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T08:00
2021-05-29T08:01
питание
россия
джо байден
владимир путин
швейцария
сша
авторы
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Одним прекрасным утром минувшей недели среди сообщений о предстоящем в Швейцарии саммите Владимира Путина и Джо Байдена мелькнула сенсация: по американским источникам, на встрече не будет мяса, то есть высокие договаривающиеся стороны получат только вегетарианскую еду. Сенсация жила около полутора часов, в ходе которых заинтересовавшиеся и взволнованные лица обзванивали друг друга. Выяснилось, что все они ошиблись. РИА Новости цитировало бывшего агента ЦРУ Рэймонда Макговерна, который ожидает "очень формального саммита, без мяса" — то есть без существенных достижений, без прорывного содержания. Смысл выражения доказывает, что не только в России многие люди считают, что главная еда — это мясо, а прочее — его сопровождение.Но Макговерн также добавил, что президенты, по крайней мере, могут обсудить вопрос изменения климата. "Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы" — известно ведь, что без климатических разговоров в США сейчас никак. И еще известно, что волшебным образом вегетарианство в тех же США — и не только там — связали именно с климатом. Так что первая реакция на эту новость была по-своему оправданна.Более того, а ведь это элементарно может случиться: не на этом, так на следующих саммитах, где будут фигурировать личности из "альянса демократий", могут ввести традицию насильственного дипломатического вегетарианства ради спасения климата. И это совершенно не пустяковая история, она заслуживает очень серьезного разговора о "волшебном образе", который навязывают людям подобные традиции. Хотя ничего волшебного тут нет — просто технология, бороться с которой нужно и можно, если правильно понять ее устройство. Суть дела тут в том, что мало ли кто чего не ест и какие группы городских сумасшедших или просветленных адептов создают правила сами для себя: не хотят мяса — нам больше останется. Проблемы начинаются, когда такая секта всерьез замышляет обманом и силой обратить в свою веру также и других людей, в идеале — весь мир. Тогда начинаются социальные бедствия, вплоть до смертоубийства. В Индии с ее почти 1,4 миллиарда жителей приблизительно половина — вегетарианцы, и ничего. Но есть тонкости. Например, приверженцам ключевой религии страны, индуизма, мясо есть можно, но не священного животного — коровы. Для остальных таких ограничений нет. И все веками шло хорошо, пока в последние годы особо яростные индусы не начали пытаться запрещать есть говядину соотечественникам любых религий, в том числе лоббируя местные парламенты. Последствия, особенно для тех, кто думает, что индийцы поголовно не склонны к насилию, оказались неожиданными и не лучшими для мира и стабильности в обществе. Но они в Индии разберутся со своими проблемами — если, конечно, не потащат их на экспорт.Так на что все-таки похоже вот это навязывание своей сектантской веры другим людям? На первую часть Ленинградской симфонии Шостаковича. Начинается все со смешного маршика одинокой флейты под барабан, потом присоединяются другие инструменты, и это уже не очень смешно, а в конце ревущий оркестр выдает жуткий музыкальный символ нацистского нашествия на великий город. Технология тут такая (отработана на множестве похожих кампаний): надо внедрить в мозги людей идею, что употребляющие некий продукт каким-то образом наносят этим вред не только себе, но и окружающим. Без этого никак, на уговоры насчет вреда самим себе умные люди не сильно реагируют. Мы доживаем век, когда источник истины — все еще как бы наука. Поэтому теперь все чаще требуется "своя" наука о том, что соответствующий продукт угрожает всем, да хоть всему человечеству, он — часть эпидемии, это человечество косящей. Наука, как известно, требует денег (грантов). И сначала та или иная секта покупает себе маленькую нужную науку. Дальше — внимание! — нужно задавить ту науку, которая говорит об обратном. Помогает нескончаемый бойкот, объявление несогласных аморальными невеждами, жалким меньшинством, "отрицателями очевидного", убийцами; желательно не просто лишить их грантов, а навсегда изгнать из профессии. Так скандальное меньшинство становится уважаемым большинством. Если, конечно, на это есть начальный капитал, а потом и деньги побольше. Они появляются, когда в дело втягиваются чьи-то серьезные коммерческие интересы. Тут уже звучит, как у Шостаковича, полный оркестр, с грохотом литавр и меди. Следующая же стадия — постараться сделать свою бешеную идею международной нормой, создав для этого наднациональные конвенции, структуры и прочее. Вегетарианство и прочее веганство давно прошло эту тонкую грань между смешной одержимостью для узкого круга и глобальной угрозой нормальной человеческой жизни. Это произошло, когда оно сомкнулось с куда более мощным движением — зеленым, за спасение планеты от собственного климата.Зеленое движение примерно с начала 90-х годов прошло все описанные выше стадии. У него появились деньги (от корпораций, чьи жутко дорогие технологии имеют шанс продаваться, только если забойкотировать технологии более эффективные и дешевые). А сегодня оформился и главный смысл "движения за климат" — тотальное разрушение и перезагрузка всей мировой экономики, поскольку нынешняя уже не устраивает круг "хозяев жизни" — миллиардеров из верхушки всяких списков. Борьба с мясом вносит сюда свой вклад, поскольку озеленители планеты замышляют уничтожение не только промышленности, но и сельского хозяйства, хотя бы животноводства. Насколько связано убийство животноводства с климатом — не надо спрашивать, на то есть хорошо оплаченная "наука", полученная по описанной выше механике. Так что ничего мирного и гуманного в ненавистниках мяса уже нет, они — угроза окружающим, сознают это или не очень. Демократы в США, социал-демократы в ЕС и прочих местах, не говоря уже о "зеленых" партиях, финансируются и направляются вот этими перезагружателями мира. Поэтому Байден, конечно, не может не поговорить "о климате" на саммите в Швейцарии. А мы — относительно нормальное человечество — не можем без того, чтобы постепенно не начать разбираться с нагромождениями лжи по этим и другим близким поводам, вычленением из лжи зерен правды, с общей идеей, что планету все-таки надо держать в порядке.Задача эта надолго, и тут не помешает хорошо питаться, не пренебрегая и мясом.
https://ria.ru/20210526/vstrecha-1733912634.html
https://ria.ru/20200514/1571422125.html
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РИА Новости
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96
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60
питание, россия, джо байден, владимир путин, швейцария, сша, авторы

"Байден и Путин без мяса": чем нас попытаются запугать

08:00 29.05.2021 (обновлено: 08:01 29.05.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Одним прекрасным утром минувшей недели среди сообщений о предстоящем в Швейцарии саммите Владимира Путина и Джо Байдена мелькнула сенсация: по американским источникам, на встрече не будет мяса, то есть высокие договаривающиеся стороны получат только вегетарианскую еду.
Сенсация жила около полутора часов, в ходе которых заинтересовавшиеся и взволнованные лица обзванивали друг друга. Выяснилось, что все они ошиблись. РИА Новости цитировало бывшего агента ЦРУ Рэймонда Макговерна, который ожидает "очень формального саммита, без мяса" — то есть без существенных достижений, без прорывного содержания. Смысл выражения доказывает, что не только в России многие люди считают, что главная еда — это мясо, а прочее — его сопровождение.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 05:12
В США и Канаде ожидают, что встреча Путина и Байдена пройдет "без мяса"
Но Макговерн также добавил, что президенты, по крайней мере, могут обсудить вопрос изменения климата. "Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы" — известно ведь, что без климатических разговоров в США сейчас никак. И еще известно, что волшебным образом вегетарианство в тех же США — и не только там — связали именно с климатом. Так что первая реакция на эту новость была по-своему оправданна.
Более того, а ведь это элементарно может случиться: не на этом, так на следующих саммитах, где будут фигурировать личности из "альянса демократий", могут ввести традицию насильственного дипломатического вегетарианства ради спасения климата.
И это совершенно не пустяковая история, она заслуживает очень серьезного разговора о "волшебном образе", который навязывают людям подобные традиции. Хотя ничего волшебного тут нет — просто технология, бороться с которой нужно и можно, если правильно понять ее устройство.
Прилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска - РИА Новости, 1920, 14.05.2020
14 мая 2020, 11:52Распространение коронавируса
Bloomberg: в США мясо стало продуктом для богатых
Суть дела тут в том, что мало ли кто чего не ест и какие группы городских сумасшедших или просветленных адептов создают правила сами для себя: не хотят мяса — нам больше останется. Проблемы начинаются, когда такая секта всерьез замышляет обманом и силой обратить в свою веру также и других людей, в идеале — весь мир. Тогда начинаются социальные бедствия, вплоть до смертоубийства.
В Индии с ее почти 1,4 миллиарда жителей приблизительно половина — вегетарианцы, и ничего. Но есть тонкости. Например, приверженцам ключевой религии страны, индуизма, мясо есть можно, но не священного животного — коровы. Для остальных таких ограничений нет. И все веками шло хорошо, пока в последние годы особо яростные индусы не начали пытаться запрещать есть говядину соотечественникам любых религий, в том числе лоббируя местные парламенты. Последствия, особенно для тех, кто думает, что индийцы поголовно не склонны к насилию, оказались неожиданными и не лучшими для мира и стабильности в обществе. Но они в Индии разберутся со своими проблемами — если, конечно, не потащат их на экспорт.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 08:00
Байден разогнал инфляцию и готов обвалить доллар
Так на что все-таки похоже вот это навязывание своей сектантской веры другим людям? На первую часть Ленинградской симфонии Шостаковича. Начинается все со смешного маршика одинокой флейты под барабан, потом присоединяются другие инструменты, и это уже не очень смешно, а в конце ревущий оркестр выдает жуткий музыкальный символ нацистского нашествия на великий город.
Технология тут такая (отработана на множестве похожих кампаний): надо внедрить в мозги людей идею, что употребляющие некий продукт каким-то образом наносят этим вред не только себе, но и окружающим. Без этого никак, на уговоры насчет вреда самим себе умные люди не сильно реагируют.
Мы доживаем век, когда источник истины — все еще как бы наука. Поэтому теперь все чаще требуется "своя" наука о том, что соответствующий продукт угрожает всем, да хоть всему человечеству, он — часть эпидемии, это человечество косящей. Наука, как известно, требует денег (грантов). И сначала та или иная секта покупает себе маленькую нужную науку. Дальше — внимание! — нужно задавить ту науку, которая говорит об обратном. Помогает нескончаемый бойкот, объявление несогласных аморальными невеждами, жалким меньшинством, "отрицателями очевидного", убийцами; желательно не просто лишить их грантов, а навсегда изгнать из профессии.
Так скандальное меньшинство становится уважаемым большинством. Если, конечно, на это есть начальный капитал, а потом и деньги побольше. Они появляются, когда в дело втягиваются чьи-то серьезные коммерческие интересы. Тут уже звучит, как у Шостаковича, полный оркестр, с грохотом литавр и меди.
Фермер выгуливает корову перед мэрией Лиона во время акции против предложения исключить мясо из меню школьных столовых - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 08:00
Котлета идет на войну: станет ли натуральная еда предметом роскоши?
Следующая же стадия — постараться сделать свою бешеную идею международной нормой, создав для этого наднациональные конвенции, структуры и прочее.
Вегетарианство и прочее веганство давно прошло эту тонкую грань между смешной одержимостью для узкого круга и глобальной угрозой нормальной человеческой жизни. Это произошло, когда оно сомкнулось с куда более мощным движением — зеленым, за спасение планеты от собственного климата.
Зеленое движение примерно с начала 90-х годов прошло все описанные выше стадии. У него появились деньги (от корпораций, чьи жутко дорогие технологии имеют шанс продаваться, только если забойкотировать технологии более эффективные и дешевые). А сегодня оформился и главный смысл "движения за климат" — тотальное разрушение и перезагрузка всей мировой экономики, поскольку нынешняя уже не устраивает круг "хозяев жизни" — миллиардеров из верхушки всяких списков.
Борьба с мясом вносит сюда свой вклад, поскольку озеленители планеты замышляют уничтожение не только промышленности, но и сельского хозяйства, хотя бы животноводства. Насколько связано убийство животноводства с климатом — не надо спрашивать, на то есть хорошо оплаченная "наука", полученная по описанной выше механике. Так что ничего мирного и гуманного в ненавистниках мяса уже нет, они — угроза окружающим, сознают это или не очень.
Стейк - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября 2020, 07:00Авторы
Что будет, если все перестанут есть мясо?Допустим, завтра все население Земли откажется от мяса. Люди станут здоровее, продолжительность жизни вырастет, скотофермы перестанут выбрасывать CO2 и загрязнять водоемы, планета задышит легко. Картина идеальная. Но будет ли так?
Демократы в США, социал-демократы в ЕС и прочих местах, не говоря уже о "зеленых" партиях, финансируются и направляются вот этими перезагружателями мира. Поэтому Байден, конечно, не может не поговорить "о климате" на саммите в Швейцарии. А мы — относительно нормальное человечество — не можем без того, чтобы постепенно не начать разбираться с нагромождениями лжи по этим и другим близким поводам, вычленением из лжи зерен правды, с общей идеей, что планету все-таки надо держать в порядке.
Задача эта надолго, и тут не помешает хорошо питаться, не пренебрегая и мясом.
 
ПитаниеРоссияДжо БайденВладимир ПутинШвейцарияСШААвторы
 
 
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