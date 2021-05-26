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В США и Канаде ожидают, что встреча Путина и Байдена пройдет "без мяса"
В США и Канаде ожидают, что встреча Путина и Байдена пройдет "без мяса" - РИА Новости, 26.05.2021
В США и Канаде ожидают, что встреча Путина и Байдена пройдет "без мяса"
Американский и канадский эксперты считают, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет "без мяса", а какие-либо достижения по ее итогам маловероятны. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T05:12
2021-05-26T09:53
россия
вашингтон
джо байден
владимир путин
канада
в мире
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В США и Канаде понадеялись, что встреча Путина и Байдена пройдет "без мяса"
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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Американский и канадский эксперты считают, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет "без мяса", а какие-либо достижения по ее итогам маловероятны.По мнению бывшего агента ЦРУ Раэймонда Макговерна, Путин больше не будет "хорошим парнем" и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским коллегой. Но встреча все равно не станет результативной, полагает собеседник РИА Новости.Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. "Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает", — сказал экс-агент.Бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг предположил, что саммит не приведет к переменам в российско-американских отношениях. "Администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения", — сказал дипломат в отставке.По его мнению, Байден хочет показать себя "значимым, важным и в ответе за ситуацию", а у российского лидера необходимости в этом нет.Накануне Кремль и Белый дом официально подтвердили, что саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
https://ria.ru/20210525/plan-1733902685.html
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россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, канада, в мире

В США и Канаде ожидают, что встреча Путина и Байдена пройдет "без мяса"

05:12 26.05.2021 (обновлено: 09:53 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Американский и канадский эксперты считают, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет "без мяса", а какие-либо достижения по ее итогам маловероятны.
По мнению бывшего агента ЦРУ Раэймонда Макговерна, Путин больше не будет "хорошим парнем" и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским коллегой. Но встреча все равно не станет результативной, полагает собеседник РИА Новости.

"Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце", — сказал Макговерн.

Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. "Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает", — сказал экс-агент.
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Бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг предположил, что саммит не приведет к переменам в российско-американских отношениях.
"Администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения", — сказал дипломат в отставке.
По его мнению, Байден хочет показать себя "значимым, важным и в ответе за ситуацию", а у российского лидера необходимости в этом нет.
Накануне Кремль и Белый дом официально подтвердили, что саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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