https://ria.ru/20210526/vstrecha-1733912634.html

В США и Канаде ожидают, что встреча Путина и Байдена пройдет "без мяса"

В США и Канаде ожидают, что встреча Путина и Байдена пройдет "без мяса" - РИА Новости, 26.05.2021

В США и Канаде ожидают, что встреча Путина и Байдена пройдет "без мяса"

Американский и канадский эксперты считают, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет "без мяса", а какие-либо достижения по ее итогам маловероятны. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T05:12

2021-05-26T05:12

2021-05-26T09:53

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В США и Канаде понадеялись, что встреча Путина и Байдена пройдет "без мяса"

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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Американский и канадский эксперты считают, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет "без мяса", а какие-либо достижения по ее итогам маловероятны.По мнению бывшего агента ЦРУ Раэймонда Макговерна, Путин больше не будет "хорошим парнем" и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским коллегой. Но встреча все равно не станет результативной, полагает собеседник РИА Новости.Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. "Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает", — сказал экс-агент.Бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг предположил, что саммит не приведет к переменам в российско-американских отношениях. "Администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения", — сказал дипломат в отставке.По его мнению, Байден хочет показать себя "значимым, важным и в ответе за ситуацию", а у российского лидера необходимости в этом нет.Накануне Кремль и Белый дом официально подтвердили, что саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

https://ria.ru/20210525/plan-1733902685.html

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россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, канада, в мире