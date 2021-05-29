Собянин открыл новый вокзал Восточный для поездов дальнего следования
13:15 29.05.2021 (обновлено: 00:02 30.05.2021)
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли в столице новый железнодорожный вокзал Восточный для поездов дальнего следования.
"Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за сто лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения", — сказал Собянин во время церемонии открытия вокзала.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБизнес-зал в вокзальном комплексе Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
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Бизнес-зал в вокзальном комплексе Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажир заходит в вагон поезда на перроне вокзального комплекса Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
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Пассажир заходит в вагон поезда на перроне вокзального комплекса Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДетская комната в вокзальном комплексе Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
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Детская комната в вокзальном комплексе Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на перроне вокзального комплекса Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
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Сотрудники полиции на перроне вокзального комплекса Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд прибывает к платформе вокзального комплекса Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
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Пассажирский поезд прибывает к платформе вокзального комплекса Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд у перрона вокзального комплекса Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
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Пассажирский поезд у перрона вокзального комплекса Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
1 из 6
Бизнес-зал в вокзальном комплексе Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
2 из 6
Пассажир заходит в вагон поезда на перроне вокзального комплекса Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
3 из 6
Детская комната в вокзальном комплексе Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
4 из 6
Сотрудники полиции на перроне вокзального комплекса Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
5 из 6
Пассажирский поезд прибывает к платформе вокзального комплекса Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
6 из 6
Пассажирский поезд у перрона вокзального комплекса Восточный в Москве. С 29 мая поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, будут прибывать и отправляться с терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный. Новый вокзал объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
По словам мэра, для москвичей это тоже важный транспортный узел, который дает дополнительные возможности и разгружает центр Москвы. В том числе будет разгружен один из самых перегруженных на Каланчевско-Курском направлении участок, который будет пропускать больше поездов.
"В целом позитивный проект как для москвичей, так и для гостей столицы", — отметил мэр.
По словам Белозерова, запуск этого вокзала показывает, что Москва меняется и становится удобнее.
"Сегодня значимый день для железных дорог в России, потому что, действительно, за последние сто лет (впервые) запускаем новый вокзал. Новый вокзал — это новое качество, новый подход, это новый набор услуг, здесь все абсолютно совершенно новое. Также это возможности для маломобильных граждан, это новые кассы, новые возможности бесконтактного использования всех элементов, это бактерицидные, специальные приспособления, которые работают для того, чтобы обеззараживать эскалаторы, это аромамаркетинг", — сказал Белозеров, пояснив, что на вокзале установлены специальные приспособления для ароматизации воздуха.
"Мы хотели, чтобы вокзалы обладали приятным запахом, здесь все настроено именно для этого", — добавил он.
Как отмечается в сообщении мэрии Москвы, после открытия вокзала Восточный пассажиропоток ТПУ "Черкизово" вырастет до 75 тысяч пассажиров в сутки, включая 24,5 тысячи пассажиров поездов дальнего следования.
Благодаря масштабному жилищному строительству, развернутому в Гольяново, к 2025 году население в зоне пешей доступности ТПУ увеличится до 106,5 тысячи человек. В результате "Черкизово" может войти в десятку крупнейших транспортных узлов города с ежедневным пассажиропотоком 135 тысяч человек.
После открытия вокзала Восточный нагрузка на Курский вокзал снизится на 35%. Станции метро "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии разгрузятся на 25 тысяч пассажиров в сутки.
Отмечается, что перевод части поездов дальнего следования с Курского на Восточный вокзал позволит увеличить пропускную способность участка Москва-Каланчёвская — Москва-Пассажирская-Курская, которая на сегодняшний день почти исчерпана.