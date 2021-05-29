https://ria.ru/20210529/sobyanin-1734717286.html

Собянин открыл новый вокзал Восточный для поездов дальнего следования

Собянин открыл новый вокзал Восточный для поездов дальнего следования - РИА Новости, 30.05.2021

Собянин открыл новый вокзал Восточный для поездов дальнего следования

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли в столице новый железнодорожный вокзал Восточный для поездов дальнего... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-29T13:15

2021-05-29T13:15

2021-05-30T00:02

вокзал "восточный"

россия

московское центральное кольцо (мцк)

олег белозеров

ржд

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли в столице новый железнодорожный вокзал Восточный для поездов дальнего следования."Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за сто лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения", — сказал Собянин во время церемонии открытия вокзала.По словам мэра, для москвичей это тоже важный транспортный узел, который дает дополнительные возможности и разгружает центр Москвы. В том числе будет разгружен один из самых перегруженных на Каланчевско-Курском направлении участок, который будет пропускать больше поездов."В целом позитивный проект как для москвичей, так и для гостей столицы", — отметил мэр.По словам Белозерова, запуск этого вокзала показывает, что Москва меняется и становится удобнее."Мы хотели, чтобы вокзалы обладали приятным запахом, здесь все настроено именно для этого", — добавил он.Как отмечается в сообщении мэрии Москвы, после открытия вокзала Восточный пассажиропоток ТПУ "Черкизово" вырастет до 75 тысяч пассажиров в сутки, включая 24,5 тысячи пассажиров поездов дальнего следования.Благодаря масштабному жилищному строительству, развернутому в Гольяново, к 2025 году население в зоне пешей доступности ТПУ увеличится до 106,5 тысячи человек. В результате "Черкизово" может войти в десятку крупнейших транспортных узлов города с ежедневным пассажиропотоком 135 тысяч человек.После открытия вокзала Восточный нагрузка на Курский вокзал снизится на 35%. Станции метро "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии разгрузятся на 25 тысяч пассажиров в сутки.Отмечается, что перевод части поездов дальнего следования с Курского на Восточный вокзал позволит увеличить пропускную способность участка Москва-Каланчёвская — Москва-Пассажирская-Курская, которая на сегодняшний день почти исчерпана.

https://ria.ru/20210426/blagoustroystvo-1729931769.html

https://ria.ru/20210528/narusheniya-1734534065.html

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Зал ожидания в “Восточном”: в Москве открылся новый вокзал Зал ожидания в “Восточном”: в Москве открылся новый вокзал 2021-05-29T13:15 true PT0M27S

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вокзал "восточный", россия, московское центральное кольцо (мцк), олег белозеров, ржд, сергей собянин, москва, общество