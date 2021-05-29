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В России изменится порядок выдачи загранпаспортов

В России изменится порядок выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 29.05.2021

В России изменится порядок выдачи загранпаспортов

В России с 30 мая вступит в силу приказ Министерства внутренних дел об обновленном регламенте оформления заграничных паспортов, сообщила "Парламентская газета". РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T09:00

2021-05-29T09:00

2021-05-29T09:00

россия

общество

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В России с 30 мая вступит в силу приказ Министерства внутренних дел об обновленном регламенте оформления заграничных паспортов, сообщила "Парламентская газета".Согласно документу, изменения коснутся граждан, проживающих за пределами страны. Они смогут получить загранпаспорт, однако для этого им придется приехать в Россию. Срок выдачи по-прежнему составит один месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца — для желающих оформить его по месту пребывания.При оформлении удостоверения личности старого образца нужно заплатить госпошлину в две тысячи рублей, а за документ нового образца — пять тысяч рублей. При этом от выплаты пошлины освободят россиян, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и желающих получить документ взамен утраченного или испорченного.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/vaktsina-1727203782.html

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2021

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