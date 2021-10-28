https://ria.ru/20211028/familiya-1756739370.html

Смена фамилии: юристы рассказали о процедуре и кому в ней могут отказать

Как поменять фамилию или имя в паспорте 2021: сколько стоит, документы

Смена фамилии: юристы рассказали о процедуре и кому в ней могут отказать

Смена фамилии — юридическая замена фамилии на отличную от той, которая была дана при рождении. Как подать заявление, какие документы потребуются, нужно ли... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:39

2021-10-28T18:39

2021-10-28T19:52

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

пенсионный фонд рф

осаго

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151764/82/1517648295_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a23609ddc3a258a902132b19520c1306.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Смена фамилии — юридическая замена фамилии на отличную от той, которая была дана при рождении. Как подать заявление, какие документы потребуются, нужно ли делать новый паспорт после замужества и можно ли поменять имя ребенку — объясняет РИА Новости.Как поменять имя или фамилиюЗаменить фамилию и имя можно самостоятельно с 18 лет, представив в ЗАГС необходимые документы."Право на смену фамилии установлено ст. 58 Федерального закона № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", также это право регламентируется ст. 32 Семейного кодекса РФ и ст.19 Гражданского кодекса РФ", — отмечает Самвел Меграбян, ведущий юрист юридической службы "Единый центр защиты".ОснованияОснованием для смены фамилии в подавляющем большинстве является брак или развод. Причем как жена может взять фамилию мужа, так и наоборот.Гражданина также может просто не устраивать то, как звучат его имя, фамилия или отчество, что служит основанием для их замены. Часто причиной для обращения в ЗАГС являются ошибки при заполнении данных в паспорте, усыновление или его отмена.УсловияСменить имя и фамилию можно любому гражданину Российской Федерации, гражданину иностранного государства и лицу без гражданства. Главным условием выступает возраст заявителя: дети с 14 лет уже имеют на это право, но только с согласия родителей. Если человеку исполнилось 18, он может все сделать самостоятельно.Новые имя и фамилия должны соответствовать определенным требованиям."Запрещена запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации (абз. 2 п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 58 закона № 143-ФЗ)", — предупреждает Ольга Широкова, ведущий юрист Европейской юридической службы.Виталий Тепликин добавляет: "Также закон запрещает вносить в структуру имени титулы, должности, ранги и бранные слова".Куда обращатьсяДля проведения процедуры нужно обратиться в ЗАГС по месту проживания, регистрации или выдачи свидетельства о рождении.Какие документы нужныВ пакет документов для смены имени или фамилии входят:Порядок оформленияЛицо, желающее изменить свои имя или фамилию, должно:ЦенаЗа внесение изменений в каждое свидетельство об акте гражданского состояния берется пошлина, кроме того, в ЗАГСе нужно будет заплатить за выдачу свидетельства о государственной регистрации."Необходимо уплатить государственную пошлину за регистрацию имени в размере 1600 рублей. Налоговое законодательство освобождает отдельные категории граждан от уплаты госпошлины (например, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и т. д.)", — объясняет Ольга Широкова."За внесение изменений, включая выдачу свидетельства (за каждый новый документ) в ЗАГСе, нужно будет заплатить 350 рублей", — добавляет Самвел Меграбян.СрокиСрок рассмотрения — один месяц с момента подачи заявления, в некоторых случаях он может быть увеличен до трех месяцев."Заявление о перемене имени должно быть рассмотрено органом ЗАГС в месячный срок со дня подачи. При наличии уважительных причин срок может быть увеличен, но не больше чем на два месяца", — уточняет Дмитрий Бухарин, руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист".Причины отказа в смене Ф. И. О.Закон не предусматривает четких критериев отказа. Но таковой может произойти, если:Какое Ф. И. О. можно выбратьПри выборе имени или фамилии должны быть соблюдены условия, указанные во втором абзаце п. 2 ст. 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", № 143-ФЗ.Больше никаких ограничений не существует.Какие документы нужно менять"Перемена имени не является основанием для прекращения или изменения прав и обязанностей гражданина, приобретенных под прежним именем (ст. 19 ГК РФ). В дальнейшем гражданин должен за свой счет внести изменения в документы, оформленные на прежние фамилию, имя и отчество", — рассказывает Ольга Широкова.Кристина Гордон, главный редактор контент-агентства "Gordon.redaction", уточняет, какие документы необходимо поменять после перемены имени:Номера СНИЛС и ИНН при этом не изменяются."Гражданин обязан принять необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений", — предупреждает Дмитрий Бухарин.Эксперт добавляет: при перемене имени по собственному желанию не нужно менять свидетельство о рождении, диплом об образовании и документы о собственности на недвижимость. На руках будет свидетельство о перемене имени, которое и нужно предъявлять при необходимости."Если сотрудник меняет фамилию, работодатель должен внести актуальную информацию в трудовую книжку, договор и личную карточку сотрудника. Поэтому сменивший фамилию должен написать заявление о внесении изменений и принести на работу документы, подтверждающие замену. Стоит отметить, что законодательством РФ не предусмотрена обязанность работодателя подавать в органы Пенсионного фонда заявления о смене работником фамилии. Работник обязан самостоятельно уведомить об этом ПФР", — уточняет Алексей Чернышенко, юрист АБ "S&K Вертикаль".Смена фамилии после замужестваПри смене фамилии в результате брака требования к замене документов остаются те же. Если один из супругов проходит обучение, то ему нужно будет переоформить также студенческий билет и зачетную книжку."Если при заключении или расторжении брака вы не меняли фамилию, но решили поменять ее после, то действуют правила перемены имени по собственному желанию", — уточняет Кристина Гордон.Как сменить фамилию ребенкуСогласно ст. 59 Семейного кодекса Российской Федерации, для смены фамилии и имени ребенку, не достигшему 14 лет, необходимо согласие обоих родителей и одобрение органов опеки."Сначала родители обращаются в отдел органов опеки и попечительства с целью получения согласия. Там они пишут заявление с указанием причин смены имени или фамилии", — объясняет Диляра Ишмуратова, адвокат КА "СоветникПрав"."Однако при лишении родительских прав, недееспособности отца и матери, неизвестном их местонахождении, уклонении без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка согласие родителей не требуется", — уточняет Виталий Тепикин.Ольга Широкова уточняет: "Встречаются ситуации, когда родители проживают раздельно, и тот, с кем живет ребенок, хочет присвоить ему свою фамилию. Данный вопрос разрешается органом опеки и попечительства в зависимости от интересов ребенка".

https://ria.ru/20210817/dolgi-1746146541.html

https://realty.ria.ru/20200609/1572693041.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, осаго, россия