https://ria.ru/20211028/familiya-1756739370.html
Смена фамилии: юристы рассказали о процедуре и кому в ней могут отказать
Как поменять фамилию или имя в паспорте 2021: сколько стоит, документы
Смена фамилии: юристы рассказали о процедуре и кому в ней могут отказать
Смена фамилии — юридическая замена фамилии на отличную от той, которая была дана при рождении. Как подать заявление, какие документы потребуются, нужно ли... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:39
2021-10-28T18:39
2021-10-28T19:52
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Смена фамилии — юридическая замена фамилии на отличную от той, которая была дана при рождении. Как подать заявление, какие документы потребуются, нужно ли делать новый паспорт после замужества и можно ли поменять имя ребенку — объясняет РИА Новости.Как поменять имя или фамилиюЗаменить фамилию и имя можно самостоятельно с 18 лет, представив в ЗАГС необходимые документы."Право на смену фамилии установлено ст. 58 Федерального закона № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", также это право регламентируется ст. 32 Семейного кодекса РФ и ст.19 Гражданского кодекса РФ", — отмечает Самвел Меграбян, ведущий юрист юридической службы "Единый центр защиты".ОснованияОснованием для смены фамилии в подавляющем большинстве является брак или развод. Причем как жена может взять фамилию мужа, так и наоборот.Гражданина также может просто не устраивать то, как звучат его имя, фамилия или отчество, что служит основанием для их замены. Часто причиной для обращения в ЗАГС являются ошибки при заполнении данных в паспорте, усыновление или его отмена.УсловияСменить имя и фамилию можно любому гражданину Российской Федерации, гражданину иностранного государства и лицу без гражданства. Главным условием выступает возраст заявителя: дети с 14 лет уже имеют на это право, но только с согласия родителей. Если человеку исполнилось 18, он может все сделать самостоятельно.Новые имя и фамилия должны соответствовать определенным требованиям."Запрещена запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации (абз. 2 п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 58 закона № 143-ФЗ)", — предупреждает Ольга Широкова, ведущий юрист Европейской юридической службы.Виталий Тепликин добавляет: "Также закон запрещает вносить в структуру имени титулы, должности, ранги и бранные слова".Куда обращатьсяДля проведения процедуры нужно обратиться в ЗАГС по месту проживания, регистрации или выдачи свидетельства о рождении.Какие документы нужныВ пакет документов для смены имени или фамилии входят:Порядок оформленияЛицо, желающее изменить свои имя или фамилию, должно:ЦенаЗа внесение изменений в каждое свидетельство об акте гражданского состояния берется пошлина, кроме того, в ЗАГСе нужно будет заплатить за выдачу свидетельства о государственной регистрации."Необходимо уплатить государственную пошлину за регистрацию имени в размере 1600 рублей. Налоговое законодательство освобождает отдельные категории граждан от уплаты госпошлины (например, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и т. д.)", — объясняет Ольга Широкова."За внесение изменений, включая выдачу свидетельства (за каждый новый документ) в ЗАГСе, нужно будет заплатить 350 рублей", — добавляет Самвел Меграбян.СрокиСрок рассмотрения — один месяц с момента подачи заявления, в некоторых случаях он может быть увеличен до трех месяцев."Заявление о перемене имени должно быть рассмотрено органом ЗАГС в месячный срок со дня подачи. При наличии уважительных причин срок может быть увеличен, но не больше чем на два месяца", — уточняет Дмитрий Бухарин, руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист".Причины отказа в смене Ф. И. О.Закон не предусматривает четких критериев отказа. Но таковой может произойти, если:Какое Ф. И. О. можно выбратьПри выборе имени или фамилии должны быть соблюдены условия, указанные во втором абзаце п. 2 ст. 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", № 143-ФЗ.Больше никаких ограничений не существует.Какие документы нужно менять"Перемена имени не является основанием для прекращения или изменения прав и обязанностей гражданина, приобретенных под прежним именем (ст. 19 ГК РФ). В дальнейшем гражданин должен за свой счет внести изменения в документы, оформленные на прежние фамилию, имя и отчество", — рассказывает Ольга Широкова.Кристина Гордон, главный редактор контент-агентства "Gordon.redaction", уточняет, какие документы необходимо поменять после перемены имени:Номера СНИЛС и ИНН при этом не изменяются."Гражданин обязан принять необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений", — предупреждает Дмитрий Бухарин.Эксперт добавляет: при перемене имени по собственному желанию не нужно менять свидетельство о рождении, диплом об образовании и документы о собственности на недвижимость. На руках будет свидетельство о перемене имени, которое и нужно предъявлять при необходимости."Если сотрудник меняет фамилию, работодатель должен внести актуальную информацию в трудовую книжку, договор и личную карточку сотрудника. Поэтому сменивший фамилию должен написать заявление о внесении изменений и принести на работу документы, подтверждающие замену. Стоит отметить, что законодательством РФ не предусмотрена обязанность работодателя подавать в органы Пенсионного фонда заявления о смене работником фамилии. Работник обязан самостоятельно уведомить об этом ПФР", — уточняет Алексей Чернышенко, юрист АБ "S&K Вертикаль".Смена фамилии после замужестваПри смене фамилии в результате брака требования к замене документов остаются те же. Если один из супругов проходит обучение, то ему нужно будет переоформить также студенческий билет и зачетную книжку."Если при заключении или расторжении брака вы не меняли фамилию, но решили поменять ее после, то действуют правила перемены имени по собственному желанию", — уточняет Кристина Гордон.Как сменить фамилию ребенкуСогласно ст. 59 Семейного кодекса Российской Федерации, для смены фамилии и имени ребенку, не достигшему 14 лет, необходимо согласие обоих родителей и одобрение органов опеки."Сначала родители обращаются в отдел органов опеки и попечительства с целью получения согласия. Там они пишут заявление с указанием причин смены имени или фамилии", — объясняет Диляра Ишмуратова, адвокат КА "СоветникПрав"."Однако при лишении родительских прав, недееспособности отца и матери, неизвестном их местонахождении, уклонении без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка согласие родителей не требуется", — уточняет Виталий Тепикин.Ольга Широкова уточняет: "Встречаются ситуации, когда родители проживают раздельно, и тот, с кем живет ребенок, хочет присвоить ему свою фамилию. Данный вопрос разрешается органом опеки и попечительства в зависимости от интересов ребенка".
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Смена фамилии — юридическая замена фамилии на отличную от той, которая была дана при рождении. Как подать заявление, какие документы потребуются, нужно ли делать новый паспорт после замужества и можно ли поменять имя ребенку — объясняет РИА Новости.
Как поменять имя или фамилию
Заменить фамилию и имя можно самостоятельно с 18 лет, представив в ЗАГС необходимые документы.
"Право на смену фамилии установлено ст. 58
Федерального закона № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", также это право регламентируется ст. 32
Семейного кодекса РФ и ст.19
Гражданского кодекса РФ", — отмечает Самвел Меграбян, ведущий юрист юридической службы "Единый центр защиты".
Основания
Основанием для смены фамилии в подавляющем большинстве является брак или развод. Причем как жена может взять фамилию мужа, так и наоборот.
"В России смена фамилии — достаточно распространенное явление, это нормальная практика цивилизованных стран. Больше всего случаев выпадает на изменение фамилии у женщин при заключении брака, бывают и обратные ситуации, когда супруг желает принять фамилию своей избранницы, если она более благозвучна, узнаваема в обществе, принадлежит, например, известной династии", — рассказывает Виталий Тепикин, кандидат исторических наук, профессор.
Гражданина также может просто не устраивать то, как звучат его имя, фамилия или отчество, что служит основанием для их замены. Часто причиной для обращения в ЗАГС являются ошибки при заполнении данных в паспорте, усыновление или его отмена.
Условия
Сменить имя и фамилию можно любому гражданину Российской Федерации
, гражданину иностранного государства и лицу без гражданства. Главным условием выступает возраст заявителя: дети с 14 лет уже имеют на это право, но только с согласия родителей. Если человеку исполнилось 18, он может все сделать самостоятельно.
Новые имя и фамилия должны соответствовать определенным требованиям.
"Запрещена запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации (абз. 2 п. 2 ст. 18
, п. 1 ст. 58
закона № 143-ФЗ)", — предупреждает Ольга Широкова, ведущий юрист Европейской юридической службы
.
Виталий Тепликин добавляет: "Также закон запрещает вносить в структуру имени титулы, должности, ранги и бранные слова".
Куда обращаться
Для проведения процедуры нужно обратиться в ЗАГС по месту проживания, регистрации или выдачи свидетельства о рождении.
"С 30 декабря 2021 года вступают в силу изменения, в соответствии с которыми регистрация изменения фамилии будет осуществляться любым органом ЗАГС по выбору заявителя", — говорит Ольга Широкова.
Какие документы нужны
В пакет документов для смены имени или фамилии входят:
—заявление;
—паспорт;
—свидетельство о рождении;
—для несовершеннолетних детей — документы о рождении;
—свидетельство о браке. Если браков было несколько и каждый раз изменялась фамилия, нужны справки о заключении всех предыдущих браков;
—свидетельство о расторжении брака, если принято решение вернуть прежнюю фамилию;
—свидетельство о смерти супруга (супруги) в случае их смерти;
—чек об уплате госпошлины.
Порядок оформления
Лицо, желающее изменить свои имя или фамилию, должно:
—подать документы в ЗАГС;
—дождаться решения;
—получить в органе, принявшем документы, отказ или согласие на смену;
—в случае отказа обжаловать решение в суде;
—в случае согласия — заменить необходимые документы.
Цена
За внесение изменений в каждое свидетельство об акте гражданского состояния берется пошлина, кроме того, в ЗАГСе нужно будет заплатить за выдачу свидетельства о государственной регистрации.
"Необходимо уплатить государственную пошлину за регистрацию имени в размере 1600 рублей
. Налоговое законодательство освобождает отдельные категории граждан от уплаты госпошлины (например, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и т. д.)", — объясняет Ольга Широкова.
"За внесение изменений, включая выдачу свидетельства (за каждый новый документ) в ЗАГСе, нужно будет заплатить 350 рублей", — добавляет Самвел Меграбян.
Сроки
Срок рассмотрения — один месяц с момента подачи заявления, в некоторых случаях он может быть увеличен до трех месяцев.
"Заявление о перемене имени должно быть рассмотрено органом ЗАГС в месячный срок со дня подачи. При наличии уважительных причин срок может быть увеличен, но не больше чем на два месяца", — уточняет Дмитрий Бухарин, руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист".
Причины отказа в смене Ф. И. О.
Закон не предусматривает четких критериев отказа. Но таковой может произойти, если:
—обнаружены ошибки/опечатки в документах и копиях (например, неверно указаны дата рождения, фамилия, имя, отчество и прочее);
—желаемые имя или фамилия не соответствуют нормам (используются числительные, бранные слова, символы).
"При отказе в государственной регистрации перемены имени причина его должна быть сообщена в письменной форме лицу, желающему переменить имя. Отказ может быть обжалован гражданином, в том числе в судебном порядке", — говорит Дмитрий Бухарин.
Какое Ф. И. О. можно выбрать
При выборе имени или фамилии должны быть соблюдены условия, указанные во втором абзаце п. 2 ст. 18
Федерального закона "Об актах гражданского состояния", № 143-ФЗ.
Больше никаких ограничений не существует.
Какие документы нужно менять
"Перемена имени не является основанием для прекращения или изменения прав и обязанностей гражданина, приобретенных под прежним именем (ст. 19 ГК РФ
). В дальнейшем гражданин должен за свой счет внести изменения в документы, оформленные на прежние фамилию, имя и отчество", — рассказывает Ольга Широкова.
Кристина Гордон, главный редактор контент-агентства "Gordon.redaction", уточняет, какие документы необходимо поменять после перемены имени:
—Паспорт гражданина РФ (в течение 30 дней). Госпошлина за выдачу паспорта — 300 рублей. Записаться на прием можно через "Госуслуги" либо лично прийти в территориальное подразделение МВД по вопросам миграции или МФЦ.
—Полис ОМС (в течение 30 дней), замена производится бесплатно. Обращаться в страховую компанию лично или через "Госуслуги".
—Документы на автомобиль (в течение 14 дней), СТС — госпошлина 500 рублей, ПТС — госпошлина 350 рублей, полис ОСАГО. Обращаться в ГИБДД, страховую компанию.
—Водительское удостоверение (в течение десяти дней). Госпошлина за замену водительского удостоверения 2000 рублей. Обращаться в МФЦ, "Госуслуги", ГИБДД.
—Военный билет (поставить в известность военкомат нужно в течение 14 дней, поменять военный билет можно позже).
—Загранпаспорт. Госпошлина за выдачу загранпаспорта старого образца на пять лет составляет 2000 рублей, нового образца на десять лет — 5000 рублей. Обращаться в территориальное ГУ МВД, МФЦ.
—СНИЛС (30 дней), обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда либо через работодателя.
—ИНН, для замены необходимо обратиться в МФЦ или ФНС.
—Трудовую книжку чаще всего не меняют, просто делают в ней запись о новой фамилии.
—Документы о собственности на недвижимое имущество, госпошлина составляет 350 рублей. Обращаться нужно в МФЦ или через сайт "Госуслуги".
—Сертификат на материнский капитал.
—Банковские карты.
Номера СНИЛС и ИНН при этом не изменяются.
"Гражданин обязан принять необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений", — предупреждает Дмитрий Бухарин.
"Дополнительно важно изменить старые данные на новые в банковских документах, договорах со страховыми компаниями, мобильными операторами, ТСЖ и управляющими компаниями, медучреждениями, фитнес-клубами и т. д. Также внесите новые данные в личных кабинетах важных сайтов. Особенно это касается сайта "Госуслуги", — предупреждает Кристина Гордон. — Если подать заявление в электронном виде через "Госуслуги", скидка может составить до 30%. Проверять ее наличие нужно для каждой госпошлины и каждого документа, который будет изменен".
Эксперт добавляет: при перемене имени по собственному желанию не нужно менять свидетельство о рождении, диплом об образовании и документы о собственности на недвижимость. На руках будет свидетельство о перемене имени, которое и нужно предъявлять при необходимости.
"Если сотрудник меняет фамилию, работодатель должен внести актуальную информацию в трудовую книжку, договор и личную карточку сотрудника. Поэтому сменивший фамилию должен написать заявление о внесении изменений и принести на работу документы, подтверждающие замену. Стоит отметить, что законодательством РФ не предусмотрена обязанность работодателя подавать в органы Пенсионного фонда заявления о смене работником фамилии. Работник обязан самостоятельно уведомить об этом ПФР
", — уточняет Алексей Чернышенко, юрист АБ "S&K Вертикаль".
Смена фамилии после замужества
При смене фамилии в результате брака требования к замене документов остаются те же. Если один из супругов проходит обучение, то ему нужно будет переоформить также студенческий билет и зачетную книжку.
"Все зависит от желания самих супругов, им может быть присвоена фамилия одного из них в качестве общей либо каждый может оставить свою — ту, что была до брака. В качестве общей фамилии может быть также записана фамилия, образованная посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа и наоборот. В совместном заявлении о заключении брака супруги указывают избранную ими фамилию", — говорит Дмитрий Бухарин.
"Если при заключении или расторжении брака вы не меняли фамилию, но решили поменять ее после, то действуют правила перемены имени по собственному желанию", — уточняет Кристина Гордон.
Как сменить фамилию ребенку
Согласно ст. 59
Семейного кодекса Российской Федерации, для смены фамилии и имени ребенку, не достигшему 14 лет, необходимо согласие обоих родителей и одобрение органов опеки.
"Сначала родители обращаются в отдел органов опеки и попечительства с целью получения согласия. Там они пишут заявление с указанием причин смены имени или фамилии", — объясняет Диляра Ишмуратова, адвокат КА "СоветникПрав".
"Однако при лишении родительских прав, недееспособности отца и матери, неизвестном их местонахождении, уклонении без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка согласие родителей не требуется", — уточняет Виталий Тепикин.
"Если ребенок достиг возраста десяти лет, то изменение его имени, фамилии может быть сделано только с согласия несовершеннолетнего. В органах опеки родителям выдается документ, с которым они идут в ЗАГС, оплачивая необходимую госпошлину. Согласие органов опеки не нужно, если ребенку уже исполнилось 14 лет", — добавляет Диляра Ишмуратова.
Ольга Широкова уточняет: "Встречаются ситуации, когда родители проживают раздельно, и тот, с кем живет ребенок, хочет присвоить ему свою фамилию. Данный вопрос разрешается органом опеки и попечительства в зависимости от интересов ребенка".