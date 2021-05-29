https://ria.ru/20210529/kazakhstan-1734704836.html

Спасатели нашли тела двух туристов, пропавших в горах на юге Казахстана

Спасатели нашли тела двух туристов, пропавших в горах на юге Казахстана - РИА Новости, 29.05.2021

Спасатели нашли тела двух туристов, пропавших в горах на юге Казахстана

Спасатели нашли тела двух человек из группы туристов, пропавшей в горах в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщил официальный представитель МЧС... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T10:54

2021-05-29T10:54

2021-05-29T14:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шымкент

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 29 мая — РИА Новости. Спасатели нашли тела двух человек из группы туристов, пропавшей в горах в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.Одно тело обнаружили в реке Угам, другое — в трех километрах от одноименного села. Их на вертолете отправят в Шымкент. Поиски еще двух пропавших продолжаются.Семеро туристов ушли в поход по территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка 21 мая. Они должны были вернуться 24 мая. Сообщение о пропаже группы поступило спасателям вечером 25 мая. В пятницу спасатели нашли живыми трех человек.

https://ria.ru/20210522/abkhaziya-1733483100.html

шымкент

казахстан

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шымкент, казахстан, в мире