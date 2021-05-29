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Спасатели нашли тела двух туристов, пропавших в горах на юге Казахстана
Спасатели нашли тела двух туристов, пропавших в горах на юге Казахстана - РИА Новости, 29.05.2021
Спасатели нашли тела двух туристов, пропавших в горах на юге Казахстана
Спасатели нашли тела двух человек из группы туристов, пропавшей в горах в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщил официальный представитель МЧС... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T10:54
2021-05-29T14:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шымкент
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 29 мая — РИА Новости. Спасатели нашли тела двух человек из группы туристов, пропавшей в горах в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.Одно тело обнаружили в реке Угам, другое — в трех километрах от одноименного села. Их на вертолете отправят в Шымкент. Поиски еще двух пропавших продолжаются.Семеро туристов ушли в поход по территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка 21 мая. Они должны были вернуться 24 мая. Сообщение о пропаже группы поступило спасателям вечером 25 мая. В пятницу спасатели нашли живыми трех человек.
https://ria.ru/20210522/abkhaziya-1733483100.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шымкент, казахстан, в мире

Спасатели нашли тела двух туристов, пропавших в горах на юге Казахстана

10:54 29.05.2021 (обновлено: 14:56 29.05.2021)
 
© Fotolia / vitmarkДорога возле Большого Алматинского ущелья. Казахстан
Дорога возле Большого Алматинского ущелья. Казахстан - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Fotolia / vitmark
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НУР-СУЛТАН, 29 мая — РИА Новости. Спасатели нашли тела двух человек из группы туристов, пропавшей в горах в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.
Одно тело обнаружили в реке Угам, другое — в трех километрах от одноименного села. Их на вертолете отправят в Шымкент. Поиски еще двух пропавших продолжаются.
Семеро туристов ушли в поход по территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка 21 мая. Они должны были вернуться 24 мая.
Сообщение о пропаже группы поступило спасателям вечером 25 мая. В пятницу спасатели нашли живыми трех человек.
Горы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 20:39
Спасатели не нашли пропавшего в горах Абхазии россиянина
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ШымкентКазахстанВ мире
 
 
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