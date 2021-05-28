https://ria.ru/20210528/yaytsa-1734522791.html

Минсельхоз оценил сообщения о риске дефицита яиц

Минсельхоз оценил сообщения о риске дефицита яиц - РИА Новости, 28.05.2021

Минсельхоз оценил сообщения о риске дефицита яиц

Минсельхоз считает ситуацию на рынке птицеводческой продукции стабильной, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:09

2021-05-28T08:09

2021-05-28T13:52

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минсельхоз считает ситуацию на рынке птицеводческой продукции стабильной, говорится в сообщении ведомства.Накануне заместитель гендиректора "Росптицесоюза" Елена Степанова заявила, что производители пищевого яйца в последние недели столкнулись с резким падением закупочных цен: себестоимость составляет не менее 50 рублей за десяток, но ретейлеры берут их по 30-35 рублей. Дальнейшее снижение, по ее мнению, может спровоцировать нехватку товара.Там указали, что благодаря комплексу мер поддержки отрасли цены значительно уменьшились после активного роста в начале нынешнего года. Так, по состоянию на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц упала на 19,5%, второй категории — на 10,9%."Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), а также подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов. Кроме того, в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора — уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости", — объяснили в ведомстве.В свою очередь, новые меры поддержки отрасли, разработанные Минсельхозом, будут способствовать сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе, добавляется в релизе. Министерство напоминает, что для предприятий птицеводства с миллиарда до полутора миллиардов увеличили максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика."Также появилась возможность пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц. Для обеспечения кормовой базы введены льготные краткосрочные кредиты животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот", — сказано в сообщении.Эти меры должны поддержать рентабельность производителей и сохранить их финансовую устойчивость.

https://ria.ru/20210526/tseny-1734318840.html

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россия

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика