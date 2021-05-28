В Air France прокомментировали отмену рейсов в Москву
11:12 28.05.2021 (обновлено: 11:27 28.05.2021)
© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
© AP Photo / Christophe Ena
ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Авиакомпания Air France отменила только два рейса в Москву 26 и 28 мая, субботний рейс из Парижа планируется по расписанию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.
"Субботний рейс планируется вовремя", - сказал представитель пресс-службы компании.
Он отметил, что информация о том, что авиаперевозчик отменил три рейса в Москву является ошибкой.
"Было отменено только два рейса, 26 и 28 мая. Путаница возникла из-за того, что рейс 26 мая сначала был перенесен на 27 мая, а затем отменен", - пояснил собеседник агентства.
В начале недели лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли решение закрыть воздушное пространство ЕС для рейсов белорусских авиалиний, призвали европейские компании избегать использование воздушного пространства Белоруссии, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту с самолетом Ryanair.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.