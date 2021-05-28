https://ria.ru/20210528/reysy-1734547689.html

В Air France прокомментировали отмену рейсов в Москву

В Air France прокомментировали отмену рейсов в Москву - РИА Новости, 28.05.2021

В Air France прокомментировали отмену рейсов в Москву

Авиакомпания Air France отменила только два рейса в Москву 26 и 28 мая, субботний рейс из Парижа планируется по расписанию, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:12

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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Авиакомпания Air France отменила только два рейса в Москву 26 и 28 мая, субботний рейс из Парижа планируется по расписанию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.Он отметил, что информация о том, что авиаперевозчик отменил три рейса в Москву является ошибкой."Было отменено только два рейса, 26 и 28 мая. Путаница возникла из-за того, что рейс 26 мая сначала был перенесен на 27 мая, а затем отменен", - пояснил собеседник агентства.В начале недели лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли решение закрыть воздушное пространство ЕС для рейсов белорусских авиалиний, призвали европейские компании избегать использование воздушного пространства Белоруссии, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту с самолетом Ryanair.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.

https://ria.ru/20210528/aviasoobschenie-1734542015.html

https://ria.ru/20210528/samolet-1734541323.html

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франция, париж, air france, москва, в мире