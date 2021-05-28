https://ria.ru/20210528/pmef-1734682325.html

Беглов объяснил, почему площадку ПМЭФ не задействовали под госпиталь

Беглов объяснил, почему площадку ПМЭФ не задействовали под госпиталь - РИА Новости, 28.05.2021

Беглов объяснил, почему площадку ПМЭФ не задействовали под госпиталь

Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", в котором традиционно проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), намеренно не задействовали под РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T22:38

2021-05-28T22:38

2021-05-28T22:38

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

петербургский международный экономический форум (фонд)

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", в котором традиционно проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), намеренно не задействовали под временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов."Когда была сложная обстановка в марте прошлого года, то возник вопрос о строительстве временных стационаров … Думали, что можно использовать "Экспофорум", потом подумали о том, что не всегда же будет ковид, и на следующий год мы будем стараться, чтобы форум прошел именно в том месте, где он всегда проходил. Поэтому была выбрана площадка "Ленэкспо". Хочу напомнить, что мы тысячу коек развернули там за 7 дней. Сегодня в "Ленэкспо" у нас 2,5 тысячи коек. И на первом этапе "Ленэкспо" нас спасло. Если бы мы открыли временный госпиталь в "Экспофоруме", то это была бы "грязная" зона. Я считаю, что тогда было принято правильное решение … И у нас сегодня это "чистая" площадка", - рассказал он в эфире телеканала "78".Беглов отметил, что ПМЭФ пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадора."Нужно было выполнить все требования Роспотребнадзора, нужно было создать оргкомитет, создать оперативный штаб, и большую инфраструктуру для того, чтобы достойно принять гостей форума, ну и естественно обеспечить безопасность всех участников форума", - сказал губернатор.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210528/pmef-1734667781.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество