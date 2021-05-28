Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Чехол для сотового телефона с символикой Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210528/pmef-1734682325.html
Беглов объяснил, почему площадку ПМЭФ не задействовали под госпиталь
Беглов объяснил, почему площадку ПМЭФ не задействовали под госпиталь - РИА Новости, 28.05.2021
Беглов объяснил, почему площадку ПМЭФ не задействовали под госпиталь
Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", в котором традиционно проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), намеренно не задействовали под РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T22:38
2021-05-28T22:38
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155536/11/1555361160_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_a0f29a076ca9ff9c00c810621dc7ed54.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", в котором традиционно проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), намеренно не задействовали под временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов."Когда была сложная обстановка в марте прошлого года, то возник вопрос о строительстве временных стационаров … Думали, что можно использовать "Экспофорум", потом подумали о том, что не всегда же будет ковид, и на следующий год мы будем стараться, чтобы форум прошел именно в том месте, где он всегда проходил. Поэтому была выбрана площадка "Ленэкспо". Хочу напомнить, что мы тысячу коек развернули там за 7 дней. Сегодня в "Ленэкспо" у нас 2,5 тысячи коек. И на первом этапе "Ленэкспо" нас спасло. Если бы мы открыли временный госпиталь в "Экспофоруме", то это была бы "грязная" зона. Я считаю, что тогда было принято правильное решение … И у нас сегодня это "чистая" площадка", - рассказал он в эфире телеканала "78".Беглов отметил, что ПМЭФ пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадора."Нужно было выполнить все требования Роспотребнадзора, нужно было создать оргкомитет, создать оперативный штаб, и большую инфраструктуру для того, чтобы достойно принять гостей форума, ну и естественно обеспечить безопасность всех участников форума", - сказал губернатор.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210528/pmef-1734667781.html
https://ria.ru/20210528/pmef-1734678684.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155536/11/1555361160_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_1959e031ae13667c5773825402473fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов объяснил, почему площадку ПМЭФ не задействовали под госпиталь

22:38 28.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Петербургского международного экономического форума-2019
Флаги стран-участниц Петербургского международного экономического форума-2019 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", в котором традиционно проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), намеренно не задействовали под временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Когда была сложная обстановка в марте прошлого года, то возник вопрос о строительстве временных стационаров … Думали, что можно использовать "Экспофорум", потом подумали о том, что не всегда же будет ковид, и на следующий год мы будем стараться, чтобы форум прошел именно в том месте, где он всегда проходил. Поэтому была выбрана площадка "Ленэкспо". Хочу напомнить, что мы тысячу коек развернули там за 7 дней. Сегодня в "Ленэкспо" у нас 2,5 тысячи коек. И на первом этапе "Ленэкспо" нас спасло. Если бы мы открыли временный госпиталь в "Экспофоруме", то это была бы "грязная" зона. Я считаю, что тогда было принято правильное решение … И у нас сегодня это "чистая" площадка", - рассказал он в эфире телеканала "78".
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
19:53Петербургский международный экономический форум
Определен модератор главной сессии ПМЭФ с участием Путина
Беглов отметил, что ПМЭФ пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадора.
"Нужно было выполнить все требования Роспотребнадзора, нужно было создать оргкомитет, создать оперативный штаб, и большую инфраструктуру для того, чтобы достойно принять гостей форума, ну и естественно обеспечить безопасность всех участников форума", - сказал губернатор.
ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.
Участники XVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
21:52Петербургский международный экономический форум
В Петербурге проверили готовность объектов энергетики к ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форумКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петербургский международный экономический форум (фонд)КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:31ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
Лента новостейМолния