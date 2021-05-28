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Лучшие фото недели: бурлеск, супергерои в метро и танец байкальских нерп
Лучшие фото недели: бурлеск, супергерои в метро и танец байкальских нерп - РИА Новости, 28.05.2021
Лучшие фото недели: бурлеск, супергерои в метро и танец байкальских нерп
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 28.05.2021
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maneskin (итальянская рок-группа)
анна калашникова
полнолуние
коронавирус covid-19
погода
нью-йорк
асма асад
москвариум
луна
шереметьево
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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maneskin (итальянская рок-группа), анна калашникова, полнолуние, коронавирус covid-19, погода, нью-йорк, асма асад, москвариум, луна, шереметьево, протесты, сектор газа, як-52, гарлем (манхэттен), последний звонок, большой театр, аэрофлот, евровидение, башар асад, москва, эквадор, пхеньян, московская область (подмосковье), тайбэй, лондон, хайдарабад, демократическая республика конго, сирия, гданьск, барселона (город), дивногорск, варшава, санкт-петербург, вакцинация, вулкан, фото, фото

Лучшие фото недели: бурлеск, супергерои в метро и танец байкальских нерп

11:05 28.05.2021 (обновлено: 12:04 28.05.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / ED JONES

Участники благотворительного бурлеск-шоу Broadway Bares во время видеосъемки на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Участники и актеры благотворительного шоу Broadway Bares во время видеосъемки на Таймс-сквер, Нью-Йорк
1 из 30

Участники благотворительного бурлеск-шоу Broadway Bares во время видеосъемки на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / ED JONES
© REUTERS / Borja Suarez

Полная Луна в небе над островом Гран-Канария.

Велосипедист фотографирует Цветочную суперлуну на юге Гран-Канарии, Испания
2 из 30

Полная Луна в небе над островом Гран-Канария.

© REUTERS / Borja Suarez
© AP Photo / John Minchillo

Житель Газы на улице, поврежденной бомбардировками.

Житель Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа
3 из 30

Житель Газы на улице, поврежденной бомбардировками.

© AP Photo / John Minchillo
© AP Photo / Peter Dejong

Итальянская группа Maneskin, победившая на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2021.

Итальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме
4 из 30

Итальянская группа Maneskin, победившая на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2021.

© AP Photo / Peter Dejong
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации новых самолетов в Шереметьево.

Стюардессы авиакомпании Аэрофлот во время презентации самолетов нового типа в парке Аэрофлота Airbus A321/320neo в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
5 из 30

Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации новых самолетов в Шереметьево.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AP Photo / Hassan Ammar

Башар Асад и его жена Асма голосуют на выборах президента Сирии.

Башар Асад опускает бюллетень в урну во время выборов президента Сирии
6 из 30

Башар Асад и его жена Асма голосуют на выборах президента Сирии.

© AP Photo / Hassan Ammar
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Ольга Смирнова в сцене из балета Алексея Ратманского "Воспоминание о дорогом месте" во время генерального прогона программы Postscript на сцене Большого театра.

Ольга Смирнова в сцене из балета Воспоминание о дорогом месте в постановке Алексея Ратманского во время генерального прогона балетной программы Postscript на сцене Государственного академического Большого театра
7 из 30

Ольга Смирнова в сцене из балета Алексея Ратманского "Воспоминание о дорогом месте" во время генерального прогона программы Postscript на сцене Большого театра.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Показательные выступления байкальских нерп в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ.

Показательные выступления байкальских нерп в вольере в Центре океанографии и морской биологии Москвариум на ВДНХ
8 из 30

Показательные выступления байкальских нерп в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Выпускники дивногорской школы № 2 имени Юрия Гагарина на набережной Енисея.

Выпускники средней общеобразовательной школы №2 имени Юрия Гагарина на набережной Енисея в Дивногорске
9 из 30

Выпускники дивногорской школы № 2 имени Юрия Гагарина на набережной Енисея.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AP Photo / Czarek Sokolowski

Люди укрываются от проливного дождя в Гданьске.

Люди укрываются от проливного дождя в Гданьске, Польша
10 из 30

Люди укрываются от проливного дождя в Гданьске.

© AP Photo / Czarek Sokolowski
© Getty Images/Ethan Miller

Вакцинация актеров шоу Sexxy After Dark by Jennifer Romas от COVID-19 в Лос-Анжелесе.

Вакцинация актёров шоу Sexxy After Dark by Jennifer Romas в Лос-Анжелесе
11 из 30

Вакцинация актеров шоу Sexxy After Dark by Jennifer Romas от COVID-19 в Лос-Анжелесе.

© Getty Images/Ethan Miller
© REUTERS / Hannah McKay

Судмедэксперты работают на месте ранения активистки Black Lives Matter Саши Джонсон в Лондоне.

Судебно-медицинские эксперты работают на месте ранения Саши Джонсон, активистки Black Lives Matter, Лондон
12 из 30

Судмедэксперты работают на месте ранения активистки Black Lives Matter Саши Джонсон в Лондоне.

© REUTERS / Hannah McKay
© REUTERS / Andrew Kelly

Люди идут по улице во время вспышки коронавирусной инфекции в Гарлеме.

Люди в Гарлеме, США
13 из 30

Люди идут по улице во время вспышки коронавирусной инфекции в Гарлеме.

© REUTERS / Andrew Kelly
© AP Photo / Andreea Alexandru

Девушки в национальных костюмах отдыхают во время католического паломничества в Румынии.

Девушки в традиционных нарядах отдыхают во время католического паломничества, Румыния
14 из 30

Девушки в национальных костюмах отдыхают во время католического паломничества в Румынии.

© AP Photo / Andreea Alexandru
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Самолеты Як-52 пилотажной группы "Первый полет" на фестивале малой авиации "Небо: теория и практика" в Московской области.

Самолеты Як-52 пилотажной группы Первый полет выполняют демонстрационный полет на авиационном фестивале малой авиации Небо: теория и практика
15 из 30

Самолеты Як-52 пилотажной группы "Первый полет" на фестивале малой авиации "Небо: теория и практика" в Московской области.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AP Photo / Julio Cortez

Курсанты Военно-морской академии США в Аннаполисе празднуют окончание первого курса.

Курсанты Военно-морской академии США, Аннаполисе.
16 из 30

Курсанты Военно-морской академии США в Аннаполисе празднуют окончание первого курса.

© AP Photo / Julio Cortez
© AP Photo / Jon Chol Jin

Фермеры сажают рис в Пхеньяне.

Фермеры сажают рис в Пхеньяне, Северная Корея
17 из 30

Фермеры сажают рис в Пхеньяне.

© AP Photo / Jon Chol Jin
© REUTERS / Yves Herman

Коровы на пастбище в Бельгии.

Деревенские коровы, Бельгия
18 из 30

Коровы на пастбище в Бельгии.

© REUTERS / Yves Herman
© REUTERS / Agencja Gazeta/Dawid Zuchowicz

Женщина на акции протеста в Варшаве против задержания белорусского блогера Романа Протасевича.

Женщина на акции протеста против задержания белорусского блоггера Романа Протасевича, Варшава
19 из 30

Женщина на акции протеста в Варшаве против задержания белорусского блогера Романа Протасевича.

© REUTERS / Agencja Gazeta/Dawid Zuchowicz
© AFP 2021 / Olga Maltseva

Танцоры в костюмах Человека-паука в петербургском метро.

Акробат-танцор в костюме Человека-паука в метро Санкт-Петербурга
20 из 30

Танцоры в костюмах Человека-паука в петербургском метро.

© AFP 2021 / Olga Maltseva
© AP Photo / Mahesh Kumar A

Сотрудница полиции в костюме коронавируса в Хайдарабаде, Индия.

Сотрудница полиции в костюме коронавируса в Хайдарабаде, Индия
21 из 30

Сотрудница полиции в костюме коронавируса в Хайдарабаде, Индия.

© AP Photo / Mahesh Kumar A
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Посетители парка "Сиреневый сад" в Москве с кошкой.

Посетители гуляют с кошкой в парке Сиреневый сад в Москве
22 из 30

Посетители парка "Сиреневый сад" в Москве с кошкой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© REUTERS / Ann Wang

Дезинфекция станции метро в Тайбэе.

Солдаты в защитных костюмах дезинфицируют станцию метро в Тайбэе, Тайвань
23 из 30

Дезинфекция станции метро в Тайбэе.

© REUTERS / Ann Wang
© AP Photo / Justin Kabumba

Местные жители фотографируются на фоне лавы во время извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго.

Местные жители фотографируются на фоне лавы во время извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
24 из 30

Местные жители фотографируются на фоне лавы во время извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго.

© AP Photo / Justin Kabumba
© AP Photo / Chris Pizzello

Певица Пинк и ее дочь Уиллоу выступают на трапеции на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2021.

Певица Пинк с дочерью Уиллоу выступают на трапеции на церемонии награждения Billboard Music Awards 2021
25 из 30

Певица Пинк и ее дочь Уиллоу выступают на трапеции на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2021.

© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / hmed Jadallah

Мальчик проезжает мимо здания, разрушенного в результате бомбардировки в секторе Газа.

Мальчик проезжает мимо здания, разрушенного в результате бомбардировки в секторе Газа
26 из 30

Мальчик проезжает мимо здания, разрушенного в результате бомбардировки в секторе Газа.

© REUTERS / hmed Jadallah
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса, модель и телеведущая Анна Калашникова на церемонии вручения премии телеканала RU.TV в Москве.

Актриса и модель, телеведущая Анна Калашникова на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл в Москве
27 из 30

Актриса, модель и телеведущая Анна Калашникова на церемонии вручения премии телеканала RU.TV в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Joan Mateu

Полицейские во время акции протеста в Барселоне.

Сотрудники полиции облитые яйцами во время акции протеста в Барселоне, Испания
28 из 30

Полицейские во время акции протеста в Барселоне.

© AP Photo / Joan Mateu
© REUTERS / Robert Deutsch

Победительница забега на 200 метров в финале Adidas Boost Boston Games 2021 Шона Миллер-Уйбо.

Победительница забега на дистанцию 200 м среди женщин легкоатлетка Шона Миллер-Уйбо
29 из 30

Победительница забега на 200 метров в финале Adidas Boost Boston Games 2021 Шона Миллер-Уйбо.

© REUTERS / Robert Deutsch
© REUTERS / Andres Yepez

Женщина из племени кечуа с символическим знаком верховной власти, который представители коренных народов собираются вручить новому президенту Эквадора Гильермо Лассо.

Женщина племени Кечуа выступает в день вступления Гильермо Лассо в должность президента Эквадора
30 из 30

Женщина из племени кечуа с символическим знаком верховной власти, который представители коренных народов собираются вручить новому президенту Эквадора Гильермо Лассо.

© REUTERS / Andres Yepez
 
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