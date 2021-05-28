Лучшие фото недели: бурлеск, супергерои в метро и танец байкальских нерп
Участники благотворительного бурлеск-шоу Broadway Bares во время видеосъемки на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Участники благотворительного бурлеск-шоу Broadway Bares во время видеосъемки на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Полная Луна в небе над островом Гран-Канария.
Житель Газы на улице, поврежденной бомбардировками.
Житель Газы на улице, поврежденной бомбардировками.
Итальянская группа Maneskin, победившая на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2021.
Итальянская группа Maneskin, победившая на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2021.
Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации новых самолетов в Шереметьево.
Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации новых самолетов в Шереметьево.
Башар Асад и его жена Асма голосуют на выборах президента Сирии.
Башар Асад и его жена Асма голосуют на выборах президента Сирии.
Ольга Смирнова в сцене из балета Алексея Ратманского "Воспоминание о дорогом месте" во время генерального прогона программы Postscript на сцене Большого театра.
Ольга Смирнова в сцене из балета Алексея Ратманского "Воспоминание о дорогом месте" во время генерального прогона программы Postscript на сцене Большого театра.
Показательные выступления байкальских нерп в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ.
Показательные выступления байкальских нерп в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ.
Выпускники дивногорской школы № 2 имени Юрия Гагарина на набережной Енисея.
Выпускники дивногорской школы № 2 имени Юрия Гагарина на набережной Енисея.
Люди укрываются от проливного дождя в Гданьске.
Люди укрываются от проливного дождя в Гданьске.
Вакцинация актеров шоу Sexxy After Dark by Jennifer Romas от COVID-19 в Лос-Анжелесе.
Вакцинация актеров шоу Sexxy After Dark by Jennifer Romas от COVID-19 в Лос-Анжелесе.
Судмедэксперты работают на месте ранения активистки Black Lives Matter Саши Джонсон в Лондоне.
Судмедэксперты работают на месте ранения активистки Black Lives Matter Саши Джонсон в Лондоне.
Люди идут по улице во время вспышки коронавирусной инфекции в Гарлеме.
Девушки в национальных костюмах отдыхают во время католического паломничества в Румынии.
Девушки в национальных костюмах отдыхают во время католического паломничества в Румынии.
Самолеты Як-52 пилотажной группы "Первый полет" на фестивале малой авиации "Небо: теория и практика" в Московской области.
Самолеты Як-52 пилотажной группы "Первый полет" на фестивале малой авиации "Небо: теория и практика" в Московской области.
Курсанты Военно-морской академии США в Аннаполисе празднуют окончание первого курса.
Курсанты Военно-морской академии США в Аннаполисе празднуют окончание первого курса.
Фермеры сажают рис в Пхеньяне.
Фермеры сажают рис в Пхеньяне.
Коровы на пастбище в Бельгии.
Женщина на акции протеста в Варшаве против задержания белорусского блогера Романа Протасевича.
Женщина на акции протеста в Варшаве против задержания белорусского блогера Романа Протасевича.
Танцоры в костюмах Человека-паука в петербургском метро.
Сотрудница полиции в костюме коронавируса в Хайдарабаде, Индия.
Сотрудница полиции в костюме коронавируса в Хайдарабаде, Индия.
Посетители парка "Сиреневый сад" в Москве с кошкой.
Посетители парка "Сиреневый сад" в Москве с кошкой.
Дезинфекция станции метро в Тайбэе.
Местные жители фотографируются на фоне лавы во время извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго.
Местные жители фотографируются на фоне лавы во время извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго.
Певица Пинк и ее дочь Уиллоу выступают на трапеции на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2021.
Певица Пинк и ее дочь Уиллоу выступают на трапеции на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2021.
Мальчик проезжает мимо здания, разрушенного в результате бомбардировки в секторе Газа.
Мальчик проезжает мимо здания, разрушенного в результате бомбардировки в секторе Газа.
Актриса, модель и телеведущая Анна Калашникова на церемонии вручения премии телеканала RU.TV в Москве.
Актриса, модель и телеведущая Анна Калашникова на церемонии вручения премии телеканала RU.TV в Москве.
Полицейские во время акции протеста в Барселоне.
Полицейские во время акции протеста в Барселоне.
Победительница забега на 200 метров в финале Adidas Boost Boston Games 2021 Шона Миллер-Уйбо.
Победительница забега на 200 метров в финале Adidas Boost Boston Games 2021 Шона Миллер-Уйбо.
Женщина из племени кечуа с символическим знаком верховной власти, который представители коренных народов собираются вручить новому президенту Эквадора Гильермо Лассо.
Женщина из племени кечуа с символическим знаком верховной власти, который представители коренных народов собираются вручить новому президенту Эквадора Гильермо Лассо.