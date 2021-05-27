РБК: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Домодедово"
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские власти в ближайшее время разрешат европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Как рассказал источник в одной из российских авиакомпаний, в Росавиации в настоящее время обсуждают вопрос о разрешении европейским перевозчикам проводить рейсы в обход белорусского воздушного пространства.
Источник, близкий к Минтрансу, в свою очередь, сообщил, что Москва в ближайшее время предоставит такое разрешение. По словам собеседника издания, недавние отмены рейсов связаны с необходимостью проработать альтернативные маршруты, не затрагивающие Белоруссию.
Минтранс и Росавиация комментировать информацию отказались.
Накануне французская авиакомпания Air France отменила рейс из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения на заход в российское воздушное пространство. Перевозчик также отменил сегодняшний рейс по тому же маршруту. В четверг австрийская Austrian Airlines по той же причине отменила рейс из Вены в Москву.
Вчера Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Накануне в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa. Запрет на авиасообщение с этой страной ввела Литва и собирается ввести Украина. Европейские аэропорты отказываются принимать самолеты Belavia. В ответ белорусская компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября.
Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны.