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РБК: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии
РБК: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2021
РБК: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии
Российские власти в ближайшее время разрешат европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии, сообщает РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T21:57
2021-05-27T21:57
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
белоруссия
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские власти в ближайшее время разрешат европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии, сообщает РБК со ссылкой на источники. Как рассказал источник в одной из российских авиакомпаний, в Росавиации в настоящее время обсуждают вопрос о разрешении европейским перевозчикам проводить рейсы в обход белорусского воздушного пространства. Источник, близкий к Минтрансу, в свою очередь, сообщил, что Москва в ближайшее время предоставит такое разрешение. По словам собеседника издания, недавние отмены рейсов связаны с необходимостью проработать альтернативные маршруты, не затрагивающие Белоруссию. Минтранс и Росавиация комментировать информацию отказались. Накануне французская авиакомпания Air France отменила рейс из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения на заход в российское воздушное пространство. Перевозчик также отменил сегодняшний рейс по тому же маршруту. В четверг австрийская Austrian Airlines по той же причине отменила рейс из Вены в Москву. Вчера Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство. Накануне в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa. Запрет на авиасообщение с этой страной ввела Литва и собирается ввести Украина. Европейские аэропорты отказываются принимать самолеты Belavia. В ответ белорусская компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября.Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны.
https://ria.ru/20210527/polety-1734495166.html
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), белоруссия, общество

РБК: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии

21:57 27.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Домодедово"
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские власти в ближайшее время разрешат европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Как рассказал источник в одной из российских авиакомпаний, в Росавиации в настоящее время обсуждают вопрос о разрешении европейским перевозчикам проводить рейсы в обход белорусского воздушного пространства.
Источник, близкий к Минтрансу, в свою очередь, сообщил, что Москва в ближайшее время предоставит такое разрешение. По словам собеседника издания, недавние отмены рейсов связаны с необходимостью проработать альтернативные маршруты, не затрагивающие Белоруссию.
Минтранс и Росавиация комментировать информацию отказались.
Женщина в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
20:08
Посольство Белоруссии в ФРГ посоветовало летать через Москву и Стамбул
Накануне французская авиакомпания Air France отменила рейс из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения на заход в российское воздушное пространство. Перевозчик также отменил сегодняшний рейс по тому же маршруту. В четверг австрийская Austrian Airlines по той же причине отменила рейс из Вены в Москву.
Вчера Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Накануне в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa. Запрет на авиасообщение с этой страной ввела Литва и собирается ввести Украина. Европейские аэропорты отказываются принимать самолеты Belavia. В ответ белорусская компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
14:05
"Аэрофлот" отменил рейс Москва — Вильнюс
Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны.
 
РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БелоруссияОбщество
 
 
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