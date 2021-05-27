https://ria.ru/20210527/krazhi-1734440093.html
В России выросло число краж с банковских счетов
В России выросло число краж с банковских счетов - РИА Новости, 27.05.2021
В России выросло число краж с банковских счетов
Количество хищений денег с банковских счетов в России выросло за четыре месяца 2021 года более чем на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:42
2021-05-27T15:42
2021-05-27T15:42
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генеральная прокуратура рф
амурская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Количество хищений денег с банковских счетов в России выросло за четыре месяца 2021 года более чем на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ."Все большее распространение получают кражи с банковского счета. Относительно предшествующего года их массив увеличился более чем на четверть (до 57,8 тысячи)", - говорится в сообщении.Больше всего хищений со счетов граждан (в расчете на 100 тысяч населения) зафиксировано в Карелии (79,3), Амурской области (76,5) и Удмуртии (72).В целом, отмечается в информации, криминогенная обстановка в стране по итогам первых четырех месяцев текущего года остается относительно стабильной. Было выявлено 679,8 тысячи преступлений. В то же время отмечавшаяся в I квартале тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений (-1,8 %) сменилась сопоставимым по значению ростом (+1,1 %).Наиболее интенсивно растет количество зарегистрированных преступлений в 46 регионах России. Самый серьезный рост отмечается в Санкт-Петербурге, Чечне и Тува.
https://ria.ru/20210514/moshenniki-1732238543.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/moshennichestvo-1731712871.html
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