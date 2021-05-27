https://ria.ru/20210527/ekzameny-1734356986.html

Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно

Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно - РИА Новости, 27.05.2021

Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно

Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно, итоговый доклад в правительство состоится до 15 сентября, сообщили в секретариате вице-премьера РФ... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:17

2021-05-27T09:17

2021-05-27T09:17

россия

единый государственный экзамен (егэ)

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно, итоговый доклад в правительство состоится до 15 сентября, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой журналистам.Вице-премьер провела селекторное совещание с регионами, где обсуждались вопросы организации и проведения единого государственного экзамена в 2021 году.По итогам обсуждения Голикова рекомендовала руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации взять под личный контроль организацию и проведение единого государственного экзамена. В том числе, по вопросу взаимодействия региональных органов управления образованием, здравоохранения, внутренних дел и иных ведомств по вопросам безопасности при проведении ЕГЭ, а также обеспечению контроля за объективностью проведения экзаменов и широкому информационно-разъяснительному сопровождению экзаменационной кампании."Рособрнадзору было поручено организовать мониторинг проведения ЕГЭ в субъектах с учетом всех требований. О ходе проведения ЕГЭ ведомству поручено докладывать еженедельно, а итоговый доклад представить в правительство Российской Федерации до 15 сентября 2021 года", - добавили в секретариате.

https://ria.ru/20210527/golikova-1734354655.html

https://ria.ru/20210524/ege-1733739027.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единый государственный экзамен (егэ), татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество