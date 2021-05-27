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Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно
Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно - РИА Новости, 27.05.2021
Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно
Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно, итоговый доклад в правительство состоится до 15 сентября, сообщили в секретариате вице-премьера РФ... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:17
2021-05-27T09:17
россия
единый государственный экзамен (егэ)
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно, итоговый доклад в правительство состоится до 15 сентября, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой журналистам.Вице-премьер провела селекторное совещание с регионами, где обсуждались вопросы организации и проведения единого государственного экзамена в 2021 году.По итогам обсуждения Голикова рекомендовала руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации взять под личный контроль организацию и проведение единого государственного экзамена. В том числе, по вопросу взаимодействия региональных органов управления образованием, здравоохранения, внутренних дел и иных ведомств по вопросам безопасности при проведении ЕГЭ, а также обеспечению контроля за объективностью проведения экзаменов и широкому информационно-разъяснительному сопровождению экзаменационной кампании."Рособрнадзору было поручено организовать мониторинг проведения ЕГЭ в субъектах с учетом всех требований. О ходе проведения ЕГЭ ведомству поручено докладывать еженедельно, а итоговый доклад представить в правительство Российской Федерации до 15 сентября 2021 года", - добавили в секретариате.
https://ria.ru/20210527/golikova-1734354655.html
https://ria.ru/20210524/ege-1733739027.html
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россия, единый государственный экзамен (егэ), татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно

09:17 27.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкзамен в одной из школ Москвы
Экзамен в одной из школ Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рособрнадзор будет докладывать о проведении ЕГЭ еженедельно, итоговый доклад в правительство состоится до 15 сентября, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой журналистам.
Вице-премьер провела селекторное совещание с регионами, где обсуждались вопросы организации и проведения единого государственного экзамена в 2021 году.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
09:02
Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ
По итогам обсуждения Голикова рекомендовала руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации взять под личный контроль организацию и проведение единого государственного экзамена. В том числе, по вопросу взаимодействия региональных органов управления образованием, здравоохранения, внутренних дел и иных ведомств по вопросам безопасности при проведении ЕГЭ, а также обеспечению контроля за объективностью проведения экзаменов и широкому информационно-разъяснительному сопровождению экзаменационной кампании.
"Рособрнадзору было поручено организовать мониторинг проведения ЕГЭ в субъектах с учетом всех требований. О ходе проведения ЕГЭ ведомству поручено докладывать еженедельно, а итоговый доклад представить в правительство Российской Федерации до 15 сентября 2021 года", - добавили в секретариате.
Ученики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 21:51
Рособрнадзор рассказал о правилах допуска в пункт проведения ЕГЭ
 
РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Татьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
 
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