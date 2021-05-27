https://ria.ru/20210527/dtp-1734371896.html

В Петербурге автобус наехал на столб, пострадали пять человек

В Петербурге автобус наехал на столб, пострадали пять человек - РИА Новости, 27.05.2021

В Петербурге автобус наехал на столб, пострадали пять человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до пяти, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:45

2021-05-27T10:45

2021-05-27T12:19

гумвд

авто

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734372529_0:59:1920:1139_1920x0_80_0_0_b06872fe1c44be05163b306f084267fe.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до пяти, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее в МЧС сообщили, что в 10 часов в Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте у дома 90 произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, пострадали три человека.На появившихся в сети фото видно, что автобус наехал на фонарный столб и остался в приподнятом положении. Как сообщают местные СМИ, водитель оказался зажат в кабине."По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров. На месте работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб", - сказано в сообщении.Обстоятельства инцидента устанавливаются.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Автобус в Петербурге наехал на фонарный столб и завис на нем. Кадры ДТП Автобус в Петербурге наехал на фонарный столб и завис на нем. Кадры ДТП 2021-05-27T10:45 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, гумвд, авто, санкт-петербург, происшествия