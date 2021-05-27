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В Петербурге автобус наехал на столб, пострадали пять человек
В Петербурге автобус наехал на столб, пострадали пять человек - РИА Новости, 27.05.2021
В Петербурге автобус наехал на столб, пострадали пять человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до пяти, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:45
2021-05-27T10:45
2021-05-27T12:19
гумвд
авто
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до пяти, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее в МЧС сообщили, что в 10 часов в Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте у дома 90 произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, пострадали три человека.На появившихся в сети фото видно, что автобус наехал на фонарный столб и остался в приподнятом положении. Как сообщают местные СМИ, водитель оказался зажат в кабине."По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров. На месте работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб", - сказано в сообщении.Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Автобус в Петербурге наехал на фонарный столб и завис на нем. Кадры ДТП
Автобус в Петербурге наехал на фонарный столб и завис на нем. Кадры ДТП
2021-05-27T10:45
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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