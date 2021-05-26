Володин оценил слова депутата Куринного о Навальном
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Парламентская оппозиция должна давать однозначную оценку действиям Алексея Навального и тех, кто разваливает страну, и не ходить "вокруг да около", считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
В ходе обсуждения в среду на пленарном заседании нижней палаты закона о временном запрете на участие в выборах для причастных к деятельности экстремистских организаций, который ГД приняла в третьем чтении, депутат от КПРФ Алексей Куринный отнес Навального и его соратников к "деструктивным силам, борющимся против страны".
31 марта, 20:32Спастись из "секты" Навального
Со своей стороны Володин поблагодарил Куринного, что он дал, "наконец-то, оценку действиям Навального".
"Спасибо, это важно. И важно для парламентской оппозиции. Потому что вокруг да около ходить хватит. Молодцы. И то, что в этом зале об этом стали говорить, это правильно. Потому что у нас есть оппозиционные партии, они представляют интересы граждан. И когда начинаем эти вопросы обсуждать, люди спрашивают: почему представители оппозиционных партий не дистанцируются от тех, кто получает деньги из-за рубежа и разрушает нашу страну?" - сказал Володин.
23 мая, 08:00Страна теряет своих лучших людей
Поэтому, добавил он, когда "один из руководителей партии, фракции, знаковое лицо" делает подобное заявление, его "можно только приветствовать". "Наконец-то у нас КПРФ четко взяла и определила: Навальный и те, кто разваливает страну, это люди одного поля ягоды", - отметил спикер ГД.
Выступивший после этого первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев напомнил, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов в свое время "с этой трибуны первый осудил действия Навального", и поэтому это произошло не "только сейчас".
11 февраля, 08:00За что на самом деле борются "революционеры с фонариками"
Со своей стороны Володин, отвечая на эту реплику, заметил в адрес представителей КПРФ, что позицию Зюганова поддерживают, но "дело-то в том, что он говорит, а другие... иногда делают ровно наоборот".