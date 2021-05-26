https://ria.ru/20210526/volodin-1734290153.html

Володин оценил слова депутата Куринного о Навальном

Володин оценил слова депутата Куринного о Навальном - РИА Новости, 26.05.2021

Володин оценил слова депутата Куринного о Навальном

Парламентская оппозиция должна давать однозначную оценку действиям Алексея Навального и тех, кто разваливает страну, и не ходить "вокруг да около", считает... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:53

2021-05-26T16:53

2021-05-26T16:53

россия

алексей куринный

кпрф

госдума рф

вячеслав володин

геннадий зюганов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_0:0:3535:1988_1920x0_80_0_0_181afe8ad8a6e21bce29c73f100e4f6c.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Парламентская оппозиция должна давать однозначную оценку действиям Алексея Навального и тех, кто разваливает страну, и не ходить "вокруг да около", считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.В ходе обсуждения в среду на пленарном заседании нижней палаты закона о временном запрете на участие в выборах для причастных к деятельности экстремистских организаций, который ГД приняла в третьем чтении, депутат от КПРФ Алексей Куринный отнес Навального и его соратников к "деструктивным силам, борющимся против страны".Со своей стороны Володин поблагодарил Куринного, что он дал, "наконец-то, оценку действиям Навального"."Спасибо, это важно. И важно для парламентской оппозиции. Потому что вокруг да около ходить хватит. Молодцы. И то, что в этом зале об этом стали говорить, это правильно. Потому что у нас есть оппозиционные партии, они представляют интересы граждан. И когда начинаем эти вопросы обсуждать, люди спрашивают: почему представители оппозиционных партий не дистанцируются от тех, кто получает деньги из-за рубежа и разрушает нашу страну?" - сказал Володин.Поэтому, добавил он, когда "один из руководителей партии, фракции, знаковое лицо" делает подобное заявление, его "можно только приветствовать". "Наконец-то у нас КПРФ четко взяла и определила: Навальный и те, кто разваливает страну, это люди одного поля ягоды", - отметил спикер ГД.Выступивший после этого первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев напомнил, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов в свое время "с этой трибуны первый осудил действия Навального", и поэтому это произошло не "только сейчас".Со своей стороны Володин, отвечая на эту реплику, заметил в адрес представителей КПРФ, что позицию Зюганова поддерживают, но "дело-то в том, что он говорит, а другие... иногда делают ровно наоборот".

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210523/navalnyy-1733467793.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей куринный, кпрф, госдума рф, вячеслав володин, геннадий зюганов, общество