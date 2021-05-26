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Киев отреагировал на отсутствие приглашения на саммит НАТО
Киев отреагировал на отсутствие приглашения на саммит НАТО - РИА Новости, 26.05.2021
Киев отреагировал на отсутствие приглашения на саммит НАТО
Украина разочарована тем, что НАТО не смогло найти формат участия Украины на саммите альянса в этом году, заявил в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:51
2021-05-26T19:51
дмитрий кулеба
обсе
мид украины
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
йенс столтенберг
в мире
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КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Украина разочарована тем, что НАТО не смогло найти формат участия Украины на саммите альянса в этом году, заявил в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса в Брюсселе. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, планируется рассмотреть "решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня". Президент Украины&nbsp; Владимир Зеленский ранее заявлял, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.По словам Кулебы, украинская сторона совершенно не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне "агрессивных действий РФ против Украины" в Черноморском регионе и против членов Альянса, в частности против Чехии."Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года", - заявил Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ в Киеве в среду.По его мнению, тяжело представить лучший момент, чем 2021 год для предоставление Киеву Плана действий по членству в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html
https://ria.ru/20210517/nato-1732701619.html
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дмитрий кулеба, обсе, мид украины, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, йенс столтенберг, в мире

Киев отреагировал на отсутствие приглашения на саммит НАТО

19:51 26.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Украина разочарована тем, что НАТО не смогло найти формат участия Украины на саммите альянса в этом году, заявил в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса в Брюсселе. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, планируется рассмотреть "решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня". Президент Украины  Владимир Зеленский ранее заявлял, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский на учениях Объединенные усилия – 2020, которые Украина проводит в статусе члена Программы расширенных возможностей НАТО - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 08:00
Пока Украину не берут в НАТО, оружием против России будет дезинформация
По словам Кулебы, украинская сторона совершенно не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне "агрессивных действий РФ против Украины" в Черноморском регионе и против членов Альянса, в частности против Чехии.
"Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года", - заявил Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ в Киеве в среду.
По его мнению, тяжело представить лучший момент, чем 2021 год для предоставление Киеву Плана действий по членству в НАТО.

"Мы благодарны нашим партнерам НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано…Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями", - добавил Кулеба.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 19:11
НАТО пообещала Украине и Грузии помощь в "противостоянии давлению России"
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
 
Дмитрий КулебаОБСЕМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийАндерс Фог РасмуссенЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
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