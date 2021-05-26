Киев отреагировал на отсутствие приглашения на саммит НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Украина разочарована тем, что НАТО не смогло найти формат участия Украины на саммите альянса в этом году, заявил в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса в Брюсселе. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, планируется рассмотреть "решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня". Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
По словам Кулебы, украинская сторона совершенно не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне "агрессивных действий РФ против Украины" в Черноморском регионе и против членов Альянса, в частности против Чехии.
По его мнению, тяжело представить лучший момент, чем 2021 год для предоставление Киеву Плана действий по членству в НАТО.
"Мы благодарны нашим партнерам НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано…Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями", - добавил Кулеба.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.