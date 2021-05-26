https://ria.ru/20210526/ukraina-1734323748.html

Киев отреагировал на отсутствие приглашения на саммит НАТО

Киев отреагировал на отсутствие приглашения на саммит НАТО - РИА Новости, 26.05.2021

Киев отреагировал на отсутствие приглашения на саммит НАТО

Украина разочарована тем, что НАТО не смогло найти формат участия Украины на саммите альянса в этом году, заявил в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:51

2021-05-26T19:51

2021-05-26T19:51

дмитрий кулеба

обсе

мид украины

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

йенс столтенберг

в мире

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КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Украина разочарована тем, что НАТО не смогло найти формат участия Украины на саммите альянса в этом году, заявил в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса в Брюсселе. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, планируется рассмотреть "решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня". Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.По словам Кулебы, украинская сторона совершенно не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне "агрессивных действий РФ против Украины" в Черноморском регионе и против членов Альянса, в частности против Чехии."Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года", - заявил Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ в Киеве в среду.По его мнению, тяжело представить лучший момент, чем 2021 год для предоставление Киеву Плана действий по членству в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

https://ria.ru/20210517/nato-1732701619.html

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дмитрий кулеба, обсе, мид украины, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, йенс столтенберг, в мире