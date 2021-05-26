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https://ria.ru/20210526/navalnyy-1733923334.html
Навальный участвует в суде по делу об иску к колонии по видеосвязи из СИЗО
Навальный участвует в суде по делу об иску к колонии по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 26.05.2021
Навальный участвует в суде по делу об иску к колонии по видеосвязи из СИЗО
Петушинский районный суд проведет слушания по первому иску Алексея Навального к исправительной колонии №2 Владимирской области 7 июня, передает корреспондент... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T09:51
2021-05-26T12:34
россия
бруно лепру
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
покров
алексей навальный
происшествия
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 26 мая - РИА Новости. Петушинский районный суд проведет слушания по первому иску Алексея Навального к исправительной колонии №2 Владимирской области 7 июня, передает корреспондент РИА Новости.Петушинский районный суд в среду провел подготовку дела (собеседование) по иску Навального по признанию незаконными действия сотрудников исправительной колонии, которые, по утверждению истца, подвергают цензуре получаемые им газеты, якобы вырезая из них некоторые статьи.Представитель ИК-2 во Владимирской области заявила в Петушинском районном суде, что газеты, которые получал Алексей Навальный в колонии, не подвергались цензуре и статьи из них не вырезались.Как передает корреспондент РИА Новости, в зале заседания установлен экран, на который транслируется видео с Навальным из колонии. Выступая на заседании, тот сказал, что получает в колонии газеты с вырезанными статьями, что, по его оценке, является "административной ошибкой" сотрудников колонии.Представитель колонии опровергал эти заявления. "Цензуре газеты не подлежат, газеты были переданы в надлежащем состоянии... без механических вырезок была передана газета Алексею Анатольевичу", - сказала представитель ИК-2.Представитель ИК-2 во Владимирской области заявила в Петушинском районном суде, что часть книг Алексею Навальному выдали, а Коран в колонию не поступал, передает корреспондент РИА Новости.Навальный, выступая в суде по видеосвязи, заявил, что ему не выдавали его личный Коран. Представитель колонии на это сказала, что "книга не поступала в учреждение".Она пояснила, что книги проверяются на принадлежность к экстремистской литературе в течение 30 дней – так положено по закону. После проверки "часть из них были переданы Навальному", а некоторые выдать не успели, так как блогер был переведен в колонию во Владимире, добавила представитель ИК-2.Судья Петушинского районного суда Галина Никулова назначила на 31 мая слушания по иску Алексея Навального к исправительной колонии №2 во Владимирской области о признании незаконным постановку его на учет как склонного к побегу, передает корреспондент РИА Новости."31 мая в 15.00. Подготовка объявляется оконченной. Судебное заседание закрыто", - сказала Никулова.Как отметил адвокат Навального Игорь Сергунин, он планирует сегодня посетить блогера в колонии."Нам нужно будет обсудить позицию по трём заявлениям, поскольку, как сам Навальный отмечал в суде, по первому исковому заявлению по цензурированию прессы, непосредственно вырезки из "Новой газеты" и "Коммерсанта", мой доверитель готов примириться, если они пообещают не вырезать впредь статьи", - сказал адвокат.По словам Сергунина, на прошлой неделе Навальный весил 78 килограмм.Директор ФСИН Александр Калашников 20 мая заявил журналистам, что со здоровьем у Навального "все более-менее восстановилось", весит он 82 килограмма и нормально питается.По уточненным данным, судья Петушинского районного суда Иван Язев назначил слушания по двум искам Алексея Навального к колонии №2 во Владимирской области на 7 июня, передает корреспондент РИА Новости.Подготовку по третьему иску Навального к колонии, о признании его склонным к побегу, проводит другая судья Петушинского районного суда - Галина Никулова.С апреля Навального после голодовки перевели из ИК-2 в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 во Владимире. В ходе заседания блогер отметил, что по сей день находится в ИК-3.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210520/navalnyy-1733066386.html
https://ria.ru/20210525/navalnyy-1733793201.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры заседания суда по искам Навального к колонии
Во Владимирской области суд по трем искам Навального к колонии. Сам Навальный принимает участие в заседании по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, бруно лепру, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, алексей навальный, происшествия

Навальный участвует в суде по делу об иску к колонии по видеосвязи из СИЗО

09:51 26.05.2021 (обновлено: 12:34 26.05.2021)
 
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 26 мая - РИА Новости. Петушинский районный суд проведет слушания по первому иску Алексея Навального к исправительной колонии №2 Владимирской области 7 июня, передает корреспондент РИА Новости.
Петушинский районный суд в среду провел подготовку дела (собеседование) по иску Навального по признанию незаконными действия сотрудников исправительной колонии, которые, по утверждению истца, подвергают цензуре получаемые им газеты, якобы вырезая из них некоторые статьи.
"Я планирую назначить заседание на 7 июня", - сказал судья Иван Язев.
Представитель ИК-2 во Владимирской области заявила в Петушинском районном суде, что газеты, которые получал Алексей Навальный в колонии, не подвергались цензуре и статьи из них не вырезались.
Как передает корреспондент РИА Новости, в зале заседания установлен экран, на который транслируется видео с Навальным из колонии. Выступая на заседании, тот сказал, что получает в колонии газеты с вырезанными статьями, что, по его оценке, является "административной ошибкой" сотрудников колонии.
Представитель колонии опровергал эти заявления. "Цензуре газеты не подлежат, газеты были переданы в надлежащем состоянии... без механических вырезок была передана газета Алексею Анатольевичу", - сказала представитель ИК-2.
"Каких-то комментариев от Алексея Анатольевича по поводу механической вырезки каких-то печатных страниц не поступало в период отбывания (наказания – ред.) в колонии", - добавила она.
Представитель ИК-2 во Владимирской области заявила в Петушинском районном суде, что часть книг Алексею Навальному выдали, а Коран в колонию не поступал, передает корреспондент РИА Новости.
Навальный, выступая в суде по видеосвязи, заявил, что ему не выдавали его личный Коран. Представитель колонии на это сказала, что "книга не поступала в учреждение".
Она пояснила, что книги проверяются на принадлежность к экстремистской литературе в течение 30 дней – так положено по закону. После проверки "часть из них были переданы Навальному", а некоторые выдать не успели, так как блогер был переведен в колонию во Владимире, добавила представитель ИК-2.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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Судья Петушинского районного суда Галина Никулова назначила на 31 мая слушания по иску Алексея Навального к исправительной колонии №2 во Владимирской области о признании незаконным постановку его на учет как склонного к побегу, передает корреспондент РИА Новости.
"31 мая в 15.00. Подготовка объявляется оконченной. Судебное заседание закрыто", - сказала Никулова.
Как отметил адвокат Навального Игорь Сергунин, он планирует сегодня посетить блогера в колонии.
"Нам нужно будет обсудить позицию по трём заявлениям, поскольку, как сам Навальный отмечал в суде, по первому исковому заявлению по цензурированию прессы, непосредственно вырезки из "Новой газеты" и "Коммерсанта", мой доверитель готов примириться, если они пообещают не вырезать впредь статьи", - сказал адвокат.
По словам Сергунина, на прошлой неделе Навальный весил 78 килограмм.
Директор ФСИН Александр Калашников 20 мая заявил журналистам, что со здоровьем у Навального "все более-менее восстановилось", весит он 82 килограмма и нормально питается.
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Навальный заявил, что против него расследуют три уголовных дела
По уточненным данным, судья Петушинского районного суда Иван Язев назначил слушания по двум искам Алексея Навального к колонии №2 во Владимирской области на 7 июня, передает корреспондент РИА Новости.
"Уважаемые стороны, я сейчас провёл подготовку по двум делам... Я заседание по обоим делам назначаю на 7 июня на 11.00 и на 11.30", - сказал судья.
Подготовку по третьему иску Навального к колонии, о признании его склонным к побегу, проводит другая судья Петушинского районного суда - Галина Никулова.
С апреля Навального после голодовки перевели из ИК-2 в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 во Владимире. В ходе заседания блогер отметил, что по сей день находится в ИК-3.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 09:56В России
Стало известно о состоянии Навального и о его поведении в колонии
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
РоссияБруно ЛепруИв РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПокровАлексей НавальныйПроисшествия
 
 
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